Теперь стороны могут заключить контракт. Соответствующее уведомление направлено в конгресс США. Уточняется, что решение было принято в ответ на запрос украинского правительства. При этом, согласно сделке, Вашингтон не будет нести никаких дополнительных обязательств перед Киевом.
Продажа Украине комплексов Javelin защитит ее суверенитет, но не изменит военный баланс в регионе, добавили в американском военном ведомстве.
«Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины. <…> Украина не будет иметь никаких проблем с внедрением этой системы в свои вооруженные силы», — говорится в сообщении Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности.
Американские специалисты обязались посетить Украину для обучения местных военных работе с новыми комплексами.
Разрешение на поставки оружия на Украину Белый дом выдал в конце 2017 года. В частности, речь идет о противотанковых комплексах Javelin и снайперских винтовках. Ранее Киев уже неоднократно анонсировал скорые поставки американского оружия.
Министерство обороны США считает преждевременным заявление президента Украины о поставках американского оружия в ближайшие недели.
«По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет», – сказал представитель пресс-службы Пентагона.
Петр Порошенко в среду заявил на пресс-конференции, что первая партия оборонительного оружия из США поступит на Украину уже через несколько недель. По его утверждению, в этом году ожидается целый ряд поставок.
Россия выступает против таких действий, опасаясь, что они спровоцируют обострение конфликта в Донбассе.
Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич объяснил, почему президент Украины поторопился со своим заявлением.
«Президент Украины этим заявлением хочет поднять свой рейтинг в глазах населения, показав себя политиком, который может уговорить Вашингтон на какие-то уступки в отношении Украины. Во-вторых, он хочет показать националистическим силам на самой Украине, что он ведет страну тем курсом, которым требуют вести страну националисты. С практической же точки зрения ожидаемые поставки оружия вряд ли принесут какую-то пользу Украине – в этой стране, как известно, и так оружия более чем достаточно. И поставки вооружений из США – это просто символический акт поддержки Вашингтоном киевского режима», – считает Владислав Гулевич.
В то же время он не исключил, что ожидаемые поставки оружия могут побудить Киев к новым провокациям в Донбассе.
«Военной победы там у ВСУ, конечно же, не будет, и в Киеве это прекрасно понимают, потому что ополчение Донбасса – это уже не ополчение, а сильная армия. Поэтому разгром будет просто колоссальный. Я думаю, что если бы Киев решился на масштабное наступление в Донбассе, рейтинги украинских политиков рухнули бы буквально за пару дней, потому что уже за пару дней было бы ясно, что успех украинской армии в этой операции «не светит». А вот локальное обострение ВСУ в Донбассе устроить могут, даже серьезное локальное обострение – это возможно», – полагает Владислав Гулевич.
Что такое 210 ракет? В рашке танков и бурят как грязи)« ответить
половина комплексов продадут России, спасибо друзья скаклам« ответить
Хохло - мрази забегали« ответить
К ПУТИНУ только на коленях и то если он соизволит говорить с вонючими
Еще половину отберут донбасовцы по обыкновению.« ответить
В рашкастане придумали сказку, как хохлы продают вооружение или просто отдают. Надо же мордовским упырям как-то объяснить наличие хреновой тучи техники и боеприпасов у впопученцев. А ватный скот полюбляет такие сказки, тихонько повизгивает и похрюкивает от удовольствия)))« ответить
Ты уебище откуда выползло со своими соплями?« ответить
Разгром, надо же, а чем если не секрет, все теми же "трофеями" и "купленным в военторге", "откопанным в шахтах, "ихтамнетами" и комоглазыми "отпускниками"?:)))))))))))« ответить
в каком котле воевал, воин, иловайском чи нэ? гыыы, сопли подотри и в хлев поросят кормить, воин))))« ответить
Козломордое, ты если отверстие вонючее в своей голове разеваешь, то говори что-то толковое, а не пускай им газы.« ответить
Истерика у козломордых- это праздник какой-то. Сколько кирпичей навалил ?« ответить
ИвАн 13:06 02:03:2018« ответить
половина комплексов продадут России. Продадут муляжи, начинйнные взрывчаткой и гвоздями.
Муляжи не продашь, дураков нет« ответить
сосни уебок« ответить
Хорошая новость.. Украина очистит даунбас от российских ублюдков..« ответить
Песдец каклам в любом случае и эти игрушки их не спасут« ответить
в этом случае может взять ха образец израиль и еб.нуть по скоплению вооруженных сил,чтоб петушку неповадно было« ответить
Полосатый матрас выбросили на помойку.« ответить
No visas sirds novēlu Ukrainai uzvaru Donbasā! Krievu seperātistu sērgu ir jāizdedzina ar uguni! Ar jebkuriem līdzekļiem!« ответить
Пригласить американцев, пусть устроят в Донбассе тренировочный полигон для бомбометания, наподобие того, что в Сирии для россиян. Бомбить школы и больницы круглосуточно. Сравнять с лицом земли все жилые районы, чтобы потом восстанавливать их.« ответить
"Нас в Сирию пригласило законное правительство"*(с)Россия
ti ili durak ili tebja mosgov net. ... dase use v tvoej nikcjomnoj sisni use vsjo skasano na ruku posmotri na ladonj ...sisnj dajotsja bogom ....rossija vijgraet i v etom u menja net somnenija ...no eto ne ljogkij putj ..ja uveren v statah ljudi tose estj horosie ..... no mi opredeljaem nasu sudbu ...ti dumaesj sto tebe saplatili sa eto govno ...no poverj sisnj ciklicna vo vsjom ...eto i estj istina.....ja bil v kieve -nisteta i rasruha uzas .... tak sto ne nado ljudam vtiratj ljudjam...ukrainci narod takoj sto bistro perebujutsja i butud ljubitj maskalej kaka rodnih ...da tam 80 proc eto ljudi normalnogo sklada uma oni vse govorjat pocemu rossija ne vsjala vsju ukranu eto vopros DA.....tak sto svoj jasik v sopu i sidi rovno ...esi ne boisja potom pod rasdacu popastj...!!!!« ответить
вппсеетевчппвииппоьеку рпааропвчми ррапрравп оппкррии рпспрооо кннасиошлд олеаарлщгппоо« ответить