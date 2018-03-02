Украину ждет колоссальный разгром(26)

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Анатолий Тарасов
12:40 02.03.2018
В мире / Украинская война

Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов, сообщил Пентагон.

Теперь стороны могут заключить контракт. Соответствующее уведомление направлено в конгресс США. Уточняется, что решение было принято в ответ на запрос украинского правительства. При этом, согласно сделке, Вашингтон не будет нести никаких дополнительных обязательств перед Киевом.

 

Продажа Украине комплексов Javelin защитит ее суверенитет, но не изменит военный баланс в регионе, добавили в американском военном ведомстве.

 

«Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины. <…> Украина не будет иметь никаких проблем с внедрением этой системы в свои вооруженные силы», — говорится в сообщении Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности.

 

Американские специалисты обязались посетить Украину для обучения местных военных работе с новыми комплексами.

Разрешение на поставки оружия на Украину Белый дом выдал в конце 2017 года. В частности, речь идет о противотанковых комплексах Javelin и снайперских винтовках. Ранее Киев уже неоднократно анонсировал скорые поставки американского оружия.

 

Министерство обороны США считает преждевременным заявление президента Украины о поставках американского оружия в ближайшие недели.

 

«По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет», – сказал представитель пресс-службы Пентагона.

 

Петр Порошенко в среду заявил на пресс-конференции, что первая партия оборонительного оружия из США поступит на Украину уже через несколько недель. По его утверждению, в этом году ожидается целый ряд поставок.

 

Россия выступает против таких действий, опасаясь, что они спровоцируют обострение конфликта в Донбассе.

 

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич объяснил, почему президент Украины поторопился со своим заявлением. 

 

«Президент Украины этим заявлением хочет поднять свой рейтинг в глазах населения, показав себя политиком, который может уговорить Вашингтон на какие-то уступки в отношении Украины. Во-вторых, он хочет показать националистическим силам на самой Украине, что  он ведет страну тем курсом, которым требуют вести страну националисты. С практической же точки зрения ожидаемые поставки оружия вряд ли принесут какую-то пользу Украине – в этой стране, как известно, и так оружия более чем достаточно. И поставки вооружений из США – это просто символический акт поддержки Вашингтоном киевского режима», – считает Владислав Гулевич.  

 

В то же время он не исключил, что ожидаемые поставки оружия могут побудить Киев к новым провокациям в Донбассе. 

 

«Военной победы там у ВСУ, конечно же, не будет, и в Киеве это прекрасно понимают, потому что ополчение Донбасса – это уже не ополчение, а сильная армия. Поэтому разгром будет просто колоссальный. Я думаю, что если бы Киев решился на масштабное наступление в Донбассе, рейтинги украинских политиков рухнули бы буквально за пару дней, потому что  уже за пару дней было бы ясно, что успех украинской армии в этой операции «не светит». А вот локальное обострение ВСУ в Донбассе устроить могут, даже серьезное локальное обострение – это возможно», – полагает Владислав Гулевич.  

РИА Новости / Фото
Комментарии (26)
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ха 12:47 02:03:2018

Что такое 210 ракет? В рашке танков и бурят как грязи)

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ИвАн 13:06 02:03:2018

половина комплексов продадут России, спасибо друзья скаклам

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Ваня 13:32 02:03:2018

Хохло - мрази забегали
К ПУТИНУ только на коленях и то если он соизволит говорить с вонючими

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Антивирус 13:37 02:03:2018

Еще половину отберут донбасовцы по обыкновению.

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ха 13:59 02:03:2018

В рашкастане придумали сказку, как хохлы продают вооружение или просто отдают. Надо же мордовским упырям как-то объяснить наличие хреновой тучи техники и боеприпасов у впопученцев. А ватный скот полюбляет такие сказки, тихонько повизгивает и похрюкивает от удовольствия)))

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22 14:20 02:03:2018

Ты уебище откуда выползло со своими соплями?

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Надо же! 14:44 02:03:2018

Разгром, надо же, а чем если не секрет, все теми же "трофеями" и "купленным в военторге", "откопанным в шахтах, "ихтамнетами" и комоглазыми "отпускниками"?:)))))))))))

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ХА селючку 14:53 02:03:2018

в каком котле воевал, воин, иловайском чи нэ? гыыы, сопли подотри и в хлев поросят кормить, воин))))

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22-у 15:04 02:03:2018

Козломордое, ты если отверстие вонючее в своей голове разеваешь, то говори что-то толковое, а не пускай им газы.

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22 15:08 02:03:2018

Истерика у козломордых- это праздник какой-то. Сколько кирпичей навалил ?

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ИвАн 15:27 02:03:2018

ИвАн 13:06 02:03:2018
половина комплексов продадут России. Продадут муляжи, начинйнные взрывчаткой и гвоздями.

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22 16:38 02:03:2018

Муляжи не продашь, дураков нет

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иди 20:27 02:03:2018

сосни уебок

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Ваня 12:48 02:03:2018

Хорошая новость.. Украина очистит даунбас от российских ублюдков..

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васе 14:22 02:03:2018

Песдец каклам в любом случае и эти игрушки их не спасут

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петушок типа войну россии объявил 16:27 02:03:2018

в этом случае может взять ха образец израиль и еб.нуть по скоплению вооруженных сил,чтоб петушку неповадно было

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Правда тут 12:51 02:03:2018

Полосатый матрас выбросили на помойку.

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Latviešu patriots 12:52 02:03:2018

No visas sirds novēlu Ukrainai uzvaru Donbasā! Krievu seperātistu sērgu ir jāizdedzina ar uguni! Ar jebkuriem līdzekļiem!

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Саня 13:11 02:03:2018

Пригласить американцев, пусть устроят в Донбассе тренировочный полигон для бомбометания, наподобие того, что в Сирии для россиян. Бомбить школы и больницы круглосуточно. Сравнять с лицом земли все жилые районы, чтобы потом восстанавливать их.
"Нас в Сирию пригласило законное правительство"*(с)Россия

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alex 16:40 02:03:2018

ti ili durak ili tebja mosgov net. ... dase use v tvoej nikcjomnoj sisni use vsjo skasano na ruku posmotri na ladonj ...sisnj dajotsja bogom ....rossija vijgraet i v etom u menja net somnenija ...no eto ne ljogkij putj ..ja uveren v statah ljudi tose estj horosie ..... no mi opredeljaem nasu sudbu ...ti dumaesj sto tebe saplatili sa eto govno ...no poverj sisnj ciklicna vo vsjom ...eto i estj istina.....ja bil v kieve -nisteta i rasruha uzas .... tak sto ne nado ljudam vtiratj ljudjam...ukrainci narod takoj sto bistro perebujutsja i butud ljubitj maskalej kaka rodnih ...da tam 80 proc eto ljudi normalnogo sklada uma oni vse govorjat pocemu rossija ne vsjala vsju ukranu eto vopros DA.....tak sto svoj jasik v sopu i sidi rovno ...esi ne boisja potom pod rasdacu popastj...!!!!

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Саня 16:44 02:03:2018

вппсеетевчппвииппоьеку рпааропвчми ррапрравп оппкррии рпспрооо кннасиошлд олеаарлщгппоо

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 