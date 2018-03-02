Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов, сообщил Пентагон.

Теперь стороны могут заключить контракт. Соответствующее уведомление направлено в конгресс США. Уточняется, что решение было принято в ответ на запрос украинского правительства. При этом, согласно сделке, Вашингтон не будет нести никаких дополнительных обязательств перед Киевом.

Продажа Украине комплексов Javelin защитит ее суверенитет, но не изменит военный баланс в регионе, добавили в американском военном ведомстве.

«Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины. <…> Украина не будет иметь никаких проблем с внедрением этой системы в свои вооруженные силы», — говорится в сообщении Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Американские специалисты обязались посетить Украину для обучения местных военных работе с новыми комплексами.

Разрешение на поставки оружия на Украину Белый дом выдал в конце 2017 года. В частности, речь идет о противотанковых комплексах Javelin и снайперских винтовках. Ранее Киев уже неоднократно анонсировал скорые поставки американского оружия.

Министерство обороны США считает преждевременным заявление президента Украины о поставках американского оружия в ближайшие недели.

«По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет», – сказал представитель пресс-службы Пентагона.

Петр Порошенко в среду заявил на пресс-конференции, что первая партия оборонительного оружия из США поступит на Украину уже через несколько недель. По его утверждению, в этом году ожидается целый ряд поставок.

Россия выступает против таких действий, опасаясь, что они спровоцируют обострение конфликта в Донбассе.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич объяснил, почему президент Украины поторопился со своим заявлением.

«Президент Украины этим заявлением хочет поднять свой рейтинг в глазах населения, показав себя политиком, который может уговорить Вашингтон на какие-то уступки в отношении Украины. Во-вторых, он хочет показать националистическим силам на самой Украине, что он ведет страну тем курсом, которым требуют вести страну националисты. С практической же точки зрения ожидаемые поставки оружия вряд ли принесут какую-то пользу Украине – в этой стране, как известно, и так оружия более чем достаточно. И поставки вооружений из США – это просто символический акт поддержки Вашингтоном киевского режима», – считает Владислав Гулевич.

В то же время он не исключил, что ожидаемые поставки оружия могут побудить Киев к новым провокациям в Донбассе.

«Военной победы там у ВСУ, конечно же, не будет, и в Киеве это прекрасно понимают, потому что ополчение Донбасса – это уже не ополчение, а сильная армия. Поэтому разгром будет просто колоссальный. Я думаю, что если бы Киев решился на масштабное наступление в Донбассе, рейтинги украинских политиков рухнули бы буквально за пару дней, потому что уже за пару дней было бы ясно, что успех украинской армии в этой операции «не светит». А вот локальное обострение ВСУ в Донбассе устроить могут, даже серьезное локальное обострение – это возможно», – полагает Владислав Гулевич.