Украину ждет новая война(9)

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Анатолий Тарасов
10:19 15.01.2018
В мире / Политика

Велика вероятность, что в 2019 году Украину ожидает новый государственный переворот, пишет Telepolis, ссылаясь на суждение эксперта Atlantic Council Дианы Фрэнсис. По её мнению, президент Пётр Порошенко умышленно затягивает проведение реформ в стране и преследует оппозицию.

Эксперт Atlantic Council и профессор университета Рейрсона в Торонто Диана Фрэнсис предостерегает украинского президента Порошенко о возможности нового «майдана» в Киеве в 2019 году. Об этом она написала в своей статье для аналитического центра, обратив внимание на то, что ситуация в начале 2018 года напоминает 2013-й, сообщает немецкий Telepolis.

 

По мнению Дианы Фрэнсис, Порошенко преследует оппозицию и умышленно затягивает реформы. Как и при президенте Януковиче, на Украине по-прежнему не наблюдается эффективного пресечения коррупции, ответственности парламента и верховенства права в государстве.

 

Для того чтобы сломить власть олигархов, эксперт Atlantic Council считает необходимым организовать полномасштабную работу верховного антикоррупционного суда, упразднить парламентскую неприкосновенность для депутатов Рады и запретить предвыборную агитацию на телевидении. Если сделать этого не удастся, дело может дойти до протестов и нового переворота, уверена Фрэнсис. По её данным, группа примерно из 200 «технократов», поддерживаемых «международными спонсорами и филантропами» и имеющая возможность провести «достоверный переход», уже проводит неформальные встречи.

 

По словам сотрудницы аналитического центра, «тысячи патриотичных ветеранов» сражений с ополченцами на востоке страны и военные, обладающие намного большей властью, чем в 2014 году, будут играть важную роль в новом перевороте на Украине. Численность готовых к боевым действиям солдат с тех пор увеличилась с 6 тыс. до 204 тыс., не считая десятков тысяч пограничников, членов национальной гвардии и незаконных вооружённых формирований. Кроме того, в декабре американский конгресс принял решение о поставке украинской армии противотанковых ракет Javelin с инфракрасной головкой самонаведения и снайперских винтовок M107A1 с дальнобойностью 1,8 км.

 

Благодаря такому военному оснащению украинцам при новой смене власти можно не бояться российского вторжения, утверждает Диана Фрэнсис. Как отмечает издание, в этом смысле эксперт Atlantic Council выставляет себя сторонницей теорий заговора по поводу того, что свергнутый в 2014 году президент Янукович намеренно подготавливал для России почву для «аннексии половины страны».

 

На решение США о поставке вооружений Украине Россия отреагировала размещением новых ракет класса «земля — воздух» в Крыму, отмечает автор статьи. Они установлены неподалёку от Севастополя в дополнение к уже имеющимся в Феодосии зенитным ракетным системам С-400 и могут сбивать баллистические ракеты на расстоянии до 60 км.

 

Как напоминает Telepolis, ещё в октябре в Киеве проходили насильственные протесты против Порошенко, в ходе которых митингующие требовали создать высший антикоррупционный суд, отнять иммунитет у депутатов Рады, ограничить предвыборную рекламу на телевидении и произвести переход от мажоритарной к пропорциональной избирательной системе. Организатором протестов стал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, превратившийся из союзника Порошенко в его соперника.

 

Сначала Порошенко назначил Саакашвили губернатором Одесской области и всячески его хвалил, однако отвернулся от него в ноябре 2016 года, когда тот обвинил в коррупции окружение президента, пишет немецкий журналист. Несмотря на это, Саакашвили не оставил своих политических амбиций и основал собственную партию. В декабре была совершена неудачная попытка взять Саакашвили под стражу — его сторонники отбили его у представителей украинских спецслужб, напоминает Telepolis.

RT / Фото
Комментарии (9)
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Janka 10:35 15:01:2018

поддерживаемых «международными спонсорами и филантропами»
====
kto bi somnevalsa.
))))

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CCCP 11:00 15:01:2018

Переворот будет в 2018м, как только потеплеет до +10с.

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Укропы -ЦЕ не Европа! 10:35 15:01:2018

Укропы как же вы всех задолбали. От вас уже и Европа и Фашингтон шарахаются.
Про вас, хохложопые, есть пословица: "Билась нечисть груди в груди и друг друга извела".

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Profile_default
Укропы -ЦЕ не Европа! 10:38 15:01:2018

Укропы как же вы всех задолбали. От вас уже и Европа и Фашингтон шарахаются.
Про вас, хохложопые, есть пословица: "Билась нечисть груди в груди и друг друга извела"

« ответить
Profile_default
Janka 10:38 15:01:2018

В декабре была совершена неудачная попытка взять Саакашвили под стражу — его сторонники отбили его у представителей украинских спецслужб
====
ha-ha-ha! i eto specsluzbi?????
kakoi to zeletnij gruzin tvorit na Ukraine cto hocet i ne kto ne mozet emu pomesatj.
ne strana a parodija. tolko i umeet kak armiei ubivatj mirnoe naselenie svoei strani.

« ответить
Profile_default
Janka 10:38 15:01:2018

В декабре была совершена неудачная попытка взять Саакашвили под стражу — его сторонники отбили его у представителей украинских спецслужб
====
ha-ha-ha! i eto specsluzbi?????
kakoi to zeletnij gruzin tvorit na Ukraine cto hocet i ne kto ne mozet emu pomesatj.
ne strana a parodija. tolko i umeet kak armiei ubivatj mirnoe naselenie svoei strani.

« ответить
12

Мнение
6_resize-col15
Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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