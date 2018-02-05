Ул. Твайка станет вдвое шире

Лента новостей
Год обыкновенных дубов В Риге пройдет очередная акция против перевода школ на латышский язык В Мангали найдено тело неизвестного мужчины: полиция просит помочь в опознании Евгения Альбац: «Русскоязычным сейчас приходится нелегко» Данные клиентов “SEB banka” передаются третьим лицам; отказываться от этого запрещено Ирина Шейк сменила имидж В РД прокомментировали новость о вспышке сальмонеллеза в рижских детсадах «Пусть они поцелуют друг друга…» За счет чего Rimi с бунтующими сотрудниками стало предприятием года?
Eще в разделе
Как Рига помогает многодетным семьям Трамвай в будущее: куда ведут новые маршруты? Эйжения Алдермане: «Каждая идея важна» Болдераю возьмут под наблюдение Мост через Саркандаугаву спасет от пробок
Татьяна Пушкарева
07:51 05.02.2018
Наш город / Наш город

В рамках строительства путепровода на Саркандаугаве над железнодорожными путями по маршруту Рига-Скулте планируется и масштабная перестройка близлежащих улиц.

Важная составная часть проекта — масштабная реконструкция ул. Твайка, которая будет соединена с новым путепроводом через рельсы. В перспективе Твайка должна стать главной транзитной улицей, которая возьмет на себя основной поток транспорта, ныне движущийся по проспекту Виестура.

 

Ремонт на ул. Твайка предусмотрен на участке до пересечения с Ганибу дамбис. Чтобы увеличить пропускную способность, улица будет расширена: на ней будет четыре полосы движения транспорта вместо нынешних двух.

Согласно проекту, на ул. Твайка появится два новых регулируемых светофорами перекрестка – на ул. Аптиекас и на въезде в Рижский порт.

 

Реконструкция ул. Твайка – часть крупного инфраструктурного проекта, который реализуется в Риге с целью повышения безопасности движения и комфорта для автомобилистов и других участников дорожного движения. В первую очередь, речь идет о том, чтобы избавиться от постоянных пробок у железнодорожного переезда на Саркандаугаве и обеспечить удобное сообщение от проспекта Виестура до Бривибас) – Рижский порту.

 

Реализация первой очереди проекта уже началась. На нее потребуется около 13 млн.евро, в том числе средства европейских фондов.

 

Фото riga.lv

 

 

 

Vesti.lv / Фото riga.lv/RU

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV