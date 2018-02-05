Ул. Твайка станет вдвое шире

В рамках строительства путепровода на Саркандаугаве над железнодорожными путями по маршруту Рига-Скулте планируется и масштабная перестройка близлежащих улиц.

Важная составная часть проекта — масштабная реконструкция ул. Твайка, которая будет соединена с новым путепроводом через рельсы. В перспективе Твайка должна стать главной транзитной улицей, которая возьмет на себя основной поток транспорта, ныне движущийся по проспекту Виестура.

Ремонт на ул. Твайка предусмотрен на участке до пересечения с Ганибу дамбис. Чтобы увеличить пропускную способность, улица будет расширена: на ней будет четыре полосы движения транспорта вместо нынешних двух.

Согласно проекту, на ул. Твайка появится два новых регулируемых светофорами перекрестка – на ул. Аптиекас и на въезде в Рижский порт.

Реконструкция ул. Твайка – часть крупного инфраструктурного проекта, который реализуется в Риге с целью повышения безопасности движения и комфорта для автомобилистов и других участников дорожного движения. В первую очередь, речь идет о том, чтобы избавиться от постоянных пробок у железнодорожного переезда на Саркандаугаве и обеспечить удобное сообщение от проспекта Виестура до Бривибас) – Рижский порту.

Реализация первой очереди проекта уже началась. На нее потребуется около 13 млн.евро, в том числе средства европейских фондов.

Фото riga.lv