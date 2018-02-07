Умер американский актер Джон Махони

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Виталий Вавилкин
17:50 06.02.2018
Lifenews / Знаменитость

Американский актер британского происхождения Джон Махони скончался в США на 78-м году жизни. Об этом сообщил во вторник портал TMZ.

По его информации, Махони ушел из жизни в воскресенье в хосписе в Чикаго, штат Иллинойс.

 

Актер родился 20 июня 1940 года в городе Блэкпул в Великобритании. Начал свою карьеру как артист театра в 1977 году, в кино начал сниматься позже, в 1980-м. Наибольшую известность Джону Махони принесли роли в американском комедийном ситкоме «Фрейзер» (Frasier, 1993-2004), выходившем на телеканале NBC с 1993 по 2004 годы, а также в кинофильмах «Скажи что-нибудь» (Say Anything, 1989) и «Первобытный страх» (Primal Fear, 1996).

 

Кроме этого, актер принимал участие в озвучивании мультфильмов «Атлантида: Затерянный мир» (Atlantis: The Lost Empire, 2001) и «Стальной гигант» (The Iron Giant, 1999).

 

В 2000 году Махони стал лауреатом премии Гильдии киноактеров США, был также дважды номинирован на премию Emmy и «Золотой глобус» за работу во «Фрейзере». В 1986 получил премию Tony за достижения в театральной области.

ТАСС / Фото
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Павел Кириллов
05.02.2018

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