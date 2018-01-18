Умер автор комедии «Полицейская академия»

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Анатолий Тарасов
10:40 18.01.2018
Кино / Актеры

В Шарлоттсвилле в возрасте 74 лет скончался режиссёр и сценарист Хью Уилсон ‒ создатель комедии «Полицейская академия». Сообщается, что смерть Уилсона наступила после продолжительной болезни.

Известность к постановщику пришла в конце 1970-х годов, когда на экранах стартовал снятый им ситком «Радио Цинциннати», продержавшийся 4 сезона. Предложение заняться «Полицейской академией» Уилсон получил сразу по завершению шоу.

 

Над последующими частями франшизы режиссёр уже не работал, временно переключившись на создание сериалов. В кино он вернулся только в 1990-х, выпустив комедии «Клуб первых жён» с Голди Хоун и «Взрыв из прошлого» с Бренданом Фрэйзером. Последние годы своей жизни Хью Уилсон посвятил сценаристике и преподаванию в университете Виргинии.

Vesti.lv / Фото
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