Умер автор комедии «Полицейская академия»

Известность к постановщику пришла в конце 1970-х годов, когда на экранах стартовал снятый им ситком «Радио Цинциннати», продержавшийся 4 сезона. Предложение заняться «Полицейской академией» Уилсон получил сразу по завершению шоу.
Над последующими частями франшизы режиссёр уже не работал, временно переключившись на создание сериалов. В кино он вернулся только в 1990-х, выпустив комедии «Клуб первых жён» с Голди Хоун и «Взрыв из прошлого» с Бренданом Фрэйзером. Последние годы своей жизни Хью Уилсон посвятил сценаристике и преподаванию в университете Виргинии.
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