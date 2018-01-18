Умер автор комедии «Полицейская академия»

В Шарлоттсвилле в возрасте 74 лет скончался режиссёр и сценарист Хью Уилсон ‒ создатель комедии «Полицейская академия». Сообщается, что смерть Уилсона наступила после продолжительной болезни.

Известность к постановщику пришла в конце 1970-х годов, когда на экранах стартовал снятый им ситком «Радио Цинциннати», продержавшийся 4 сезона. Предложение заняться «Полицейской академией» Уилсон получил сразу по завершению шоу.

Над последующими частями франшизы режиссёр уже не работал, временно переключившись на создание сериалов. В кино он вернулся только в 1990-х, выпустив комедии «Клуб первых жён» с Голди Хоун и «Взрыв из прошлого» с Бренданом Фрэйзером. Последние годы своей жизни Хью Уилсон посвятил сценаристике и преподаванию в университете Виргинии.