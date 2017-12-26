Он написал множество известных песен, в том числе для знаменитых мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.
Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. С 1936-го занимался по классу скрипки в музыкальной школе-десятилетке при Киевской консерватории, начавшаяся война прервала учебу, и в 1941 году семья была эвакуирована в Ташкент (Узбекистан).
Владимир продолжил музыкальное образование в Ташкентской консерватории, затем его призвали в армию.
В 1945 году Шаинский поступил в Московскую консерваторию на оркестровый факультет и после ее окончания в 1949 году три года работал в оркестре Леонида Утесова. В 1952-1954 годах преподавал в классе скрипки в музыкальной школе, в 1954-1962 годах работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем в различных эстрадных оркестрах.
В конце 1940-х-1950-х годах песни, написанные Шаинским, входили в репертуар оркестров Леонида Утесова, Эдди Рознера, Рашида Бейбутова, Ружены Сикоры, Гелены Великановой, Владимира Трошина.
Nu un ka nomira. Latvijai un Latviešiem nav interesanti kaut kādi krievu komponisti, svešas naidīgas kultūras nesēji.« ответить