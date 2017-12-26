Умер композитор Владимир Шаинский (1)

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Полит.ру
Тимур Пушкарев
15:33 26.12.2017
Lifenews / Люди

Скончался композитор Владимир Шаинский, сообщает телеканал «Россия 24». Шаинскому было 92 года.

Он написал множество известных песен, в том числе для знаменитых мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

 

Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. С 1936-го занимался по классу скрипки в музыкальной школе-десятилетке при Киевской консерватории, начавшаяся война прервала учебу, и в 1941 году семья была эвакуирована в Ташкент (Узбекистан).

 

Владимир продолжил музыкальное образование в Ташкентской консерватории, затем его призвали в армию.

 

В 1945 году Шаинский поступил в Московскую консерваторию на оркестровый факультет и после ее окончания в 1949 году три года работал в оркестре Леонида Утесова. В 1952-1954 годах преподавал в классе скрипки в музыкальной школе, в 1954-1962 годах работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем в различных эстрадных оркестрах.

 

В конце 1940-х-1950-х годах песни, написанные Шаинским, входили в репертуар оркестров Леонида Утесова, Эдди Рознера, Рашида Бейбутова, Ружены Сикоры, Гелены Великановой, Владимира Трошина.

РИА Новости / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 16:33 26:12:2017

Nu un ka nomira. Latvijai un Latviešiem nav interesanti kaut kādi krievu komponisti, svešas naidīgas kultūras nesēji.

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

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