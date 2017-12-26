Полит.ру

Скончался композитор Владимир Шаинский, сообщает телеканал «Россия 24». Шаинскому было 92 года.

Он написал множество известных песен, в том числе для знаменитых мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. С 1936-го занимался по классу скрипки в музыкальной школе-десятилетке при Киевской консерватории, начавшаяся война прервала учебу, и в 1941 году семья была эвакуирована в Ташкент (Узбекистан).

Владимир продолжил музыкальное образование в Ташкентской консерватории, затем его призвали в армию.

В 1945 году Шаинский поступил в Московскую консерваторию на оркестровый факультет и после ее окончания в 1949 году три года работал в оркестре Леонида Утесова. В 1952-1954 годах преподавал в классе скрипки в музыкальной школе, в 1954-1962 годах работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем в различных эстрадных оркестрах.

В конце 1940-х-1950-х годах песни, написанные Шаинским, входили в репертуар оркестров Леонида Утесова, Эдди Рознера, Рашида Бейбутова, Ружены Сикоры, Гелены Великановой, Владимира Трошина.