Умер лауреат «Эмми»

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В Нью-Йорке в возрасте 59 лет скончался актёр Редж Кэти, известный по роли Фредди в сериале «Карточный домик», за которую он был удостоен премии «Эмми». Смерть Кэти наступила в результате длительной борьбы с раком лёгких.