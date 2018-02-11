Свою актёрскую карьеру Редж Кэти начал в 1984 году, сыграв в телефильме «История доктора». Позднее он отметился ролями в картинах «Маска», «Семь», «Американский психопат », «Машинист» и перезапуске «Фантастической четвёрки», где актёр воплотил образ доктора Франклина Шторма. Также Кэти был известен по участию в сериалах «Прослушка», «Изгой» и «Карточный домик», принёсшем ему три номинации и одну победу на «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале».
Умер лауреат «Эмми»
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В Нью-Йорке в возрасте 59 лет скончался актёр Редж Кэти, известный по роли Фредди в сериале «Карточный домик», за которую он был удостоен премии «Эмми». Смерть Кэти наступила в результате длительной борьбы с раком лёгких.
Vesti.lv / Фото
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