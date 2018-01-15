Умер лидер уличных протестов 90-х Виктор Анпилов

«Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов», — отмечается в посте. К тексту добавлены строчки из стихотворения испанского кинорежиссера Тито Фернандеса.
Анпилов был председателем исполнительного комитета движения «Трудовая Россия». Он активно участвовал в многочисленных митингах против Бориса Ельцина в 1992-1993 годах, на которых призывал к свержению власти. Во время октябрьских событий 1993 года выступал на стороне Верховного Совета. Тогда же Анпилова арестовали, но через несколько месяцев выпустили по решению Госдумы.
Политик окончил факультет журналистики МГУ. Он участвовал в движении «Другая Россия», поддерживал ЛДПР и ее лидера Владимира Жириновского, а также выступал во время «Маршей несогласных».
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