Умер основатель одной из старейших действующих рок-групп в мире(1)

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Виталий Вавилкин
15:40 09.01.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Музыкант Рэй Томас, бывший участник британской рок-группы The Moody Blues, скончался в своем доме на юге Англии. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителей лейбла Томаса Esoteric Recordings/Cherry Red Records.

Исполнителю было 76 лет. Причина смерти не раскрывается, однако известно, что в 2014 году у музыканта диагностировали рак простаты.

 

Рэй Томас стал одним из основателей The Moody Blues в 1964 году вместе с Майком Пиндером, Грэмом Эджем и Денни Лейном. В группе он выступал в качестве вокалиста, также играл на флейте и гармонике. Вместе с Томасом The Moody Blues выпустила 15 студийных альбомов, а также такие хиты, как Nights in White Satin, Your Wildest Dreams, Question и I Know You Out There Somewhere.

 

В конце 2002 года Томас покинул коллектив. Причиной послужило ухудшившееся состояние здоровья музыканта. The Moody Blues продолжает концертную деятельность, в состав группы входят Грэм Эдж, Джастин Хейворд и Джон Лодж. The Moody Blues — одна из старейших действующих рок-групп в мире.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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Н-да. 16:33 09:01:2018

The Moody Blues - Nights In White Satin, где та молодость..:(

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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