Умер супруг королевы Дании принц Хенрик(3)

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Виталий Вавилкин
08:45 14.02.2018
Lifenews / Знаменитость

Супруг королевы Дании принц Хенрик умер на 84 году жизни. Об этом сообщает Royal Central со ссылкой на королевский дворец.

«Его Королевское Высочество принц Хенрик умер во сне во вторник, 13 февраля в 23.18 часов по местному времени во дворце Фреденсборг, — говорится в заявлении двора. — В момент смерти при нем находились Ее Величество королева Маргрете вторая и двое сыновей».

 

Издание напоминает, что Хенрик последнее время несколько раз попадал в больницу. Последний раз он был госпитализирован в начале года в Египте накануне возвращения в Данию, у него обнаружилась доброкачественная опухоль в левом легком.

 

6 сентября 2017 года ему поставили диагноз «деменция».

 

9 февраля было объявлено о значительном ухудшении его здоровья.

 

О дате похорон пока не сообщается.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (3)
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фильм «Смерть Сталина» 08:57 14:02:2018

Этот Хенрик подыхал в г0вне!? Вот умора)))))))))))))

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Совет 15:15 14:02:2018

Это Сталин издох в луже собственной мочи, рядом не было ни жены, ни детей, ты хоть статью прочитай, обезьяна.

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Latviešu patriots 12:49 14:02:2018

No visas sirds izsaku dziļu līdzjūtību Dānijas karaliskajai ģimenei un Dānijas tautai! Latvieši ir ar Jums šajā traģiskajā stundā!

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