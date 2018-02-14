«Его Королевское Высочество принц Хенрик умер во сне во вторник, 13 февраля в 23.18 часов по местному времени во дворце Фреденсборг, — говорится в заявлении двора. — В момент смерти при нем находились Ее Величество королева Маргрете вторая и двое сыновей».
Издание напоминает, что Хенрик последнее время несколько раз попадал в больницу. Последний раз он был госпитализирован в начале года в Египте накануне возвращения в Данию, у него обнаружилась доброкачественная опухоль в левом легком.
6 сентября 2017 года ему поставили диагноз «деменция».
9 февраля было объявлено о значительном ухудшении его здоровья.
О дате похорон пока не сообщается.
Этот Хенрик подыхал в г0вне!? Вот умора)))))))))))))« ответить
Это Сталин издох в луже собственной мочи, рядом не было ни жены, ни детей, ты хоть статью прочитай, обезьяна.« ответить
No visas sirds izsaku dziļu līdzjūtību Dānijas karaliskajai ģimenei un Dānijas tautai! Latvieši ir ar Jums šajā traģiskajā stundā!« ответить