Умер журналист Денис Денисов

6 января ему исполнилось 30. Не стало Дениса утром 4 марта. Денис Пашковский – работал журналистом на радио Baltkom, потом на телеканале ТВ5 в программе «Наша тема», был редактором новостей на портале TVNET. Многие знают его под именем Денис Денисов. Но о его болезни долгое время никто даже не догадывался.

Когда Денису было 22 года, ему поставили диагноз меланома – рак кожи. Он выполнял все, что говорили врачи, и, насколько мог, старался не думать о болезни, и никому о ней не рассказывал. Он перенес 8 операций. 2 года назад, когда болезнь обострилась, консилиум врачей посчитал, что спасти Дениса может новейший препарат, который производится в Германии. Это лекарство помогает иммунной системе распознавать и уничтожать клетки меланомы. Стоимость лекарства была огромная – более 109 000 евро. Но это была цена жизни.

И тогда Денис решил обратиться за помощью к людям и опубликовал такое письмо: «Я долго мучился вопросами, кто я такой и что из себя представляю, чтобы обратиться к людям за помощью. Стоит ли моя жизнь таких денег? А потом решил, что жизнь — огромная ценность, нужно делать все, чтобы ее сохранить. И я верю, что с помощью людей должен справиться».

Историю Дениса мы тогда рассказали в благотворительной программе «Зеленая лампа» на радио Baltkom. Часть суммы компенсировало государство, а недостающие 95 000 cобрали всем миром – с помощью коллег из разных СМИ, которые подключились к акции помощи Денису.

За то время, пока Денис боролся с болезнью, он очень изменился – то, что казалось когда-то важным, потеряло всякую значимость. В журналистской работе его стало очень расстраивать, что люди реагируют на желтые политические скандалы гораздо активнее, чем на нормальные человеческие сюжеты – например, о достижениях в медицине или о космических исследованиях...

«Такое чувство, что со всех сторон на нас обрушивается лавина информационного мусора, и не хватает ни сил, ни времени, ни желания разбираться в этом хаосе. Наша единственная жизнь — такая хрупкая, ее надо очень беречь», — говорил нам Денис.

Любая болезнь приводит человека к размышлениям о жизни и о себе. Денис признался, что очень много думает об энергии любви, которая является в нашей жизни главной силой. Любви в самом широком смысле.

Он твердо решил ни в коем случае не раскисать и обязательно заниматься тем, что ему по душе – организовывал различные музыкальные акции, концерты, арт-перформансы.

«И еще, за время болезни я осознал, что если для кого-то успех – это счет в банке или карьера, то для меня самый большой успех, о котором только могу мечтать – это жизнь. Сама жизнь», — говорил нам Денис.

Мы все вместе смогли подарить ему полтора года жизни. Много это или мало? Не нам судить. В любом случае – ещё раз огромное спасибо всем, кто откликался и поддерживал Дениса, пишет Mixnews.