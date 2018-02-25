Умерла актриса Эмма Чэмберс(3)

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Виталий Вавилкин
15:00 25.02.2018
Lifenews / Знаменитость

Британская актриса Эмма Чэмберс, известная, в частности, по милейшему ромкому с Джулией Робертс и Хью Грантом «Ноттинг-Хилл», скончалась на 54-м году жизни.

Грустную новость принесла The Telegraph, сославшись на агента актрисы Джона Гранта.

 

«Со скорбью сообщаем о преждевременной кончине, наступившей по естественным причинам, Эммы Чэмберс. За свою карьеру Эмма создала галерею характеров, проделав огромную работу, которая многим несла смех и радость. Нам будет ее очень не хватать», — цитируется представитель.

 

Хью Грант уже выразил соболезнования в связи с кончиной Чэмберс посредством Twitter, написав, что покойная была хорошим человеком и прекрасной актрисой, и что известие его крайне опечалило.

 

Эмма Чэмберс родилась в Донкастере в 1964 году. На экранах дебютировала в конце восьмидесятых, начав с сериалов. Среди которых «Радуга», «Чисто английское убийство», колоритная роль в ситкоме «Викарий из Дибли». Работала на озвучке мультфильма 1995 года «Ветер в ивах», снялась в костюмированной комедии номинанта «Оскара» Кристофера Майлза «Тайный брак» — с Джоан Коллинз и Томом Холландером.

 

RG.RU / Фото
Комментарии (3)
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ИвАн 18:59 25:02:2018

Жаль. Лучше бы путин.

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Ага 19:58 25:02:2018

Да нет, лучше бы ты тварьхохлорылая сдох

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Вот ведь как 20:01 25:02:2018

Да ты не понял, все нормально, он же pidoraпод ником Путин имел ввиду

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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