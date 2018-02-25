Британская актриса Эмма Чэмберс, известная, в частности, по милейшему ромкому с Джулией Робертс и Хью Грантом «Ноттинг-Хилл», скончалась на 54-м году жизни.

Грустную новость принесла The Telegraph, сославшись на агента актрисы Джона Гранта.

«Со скорбью сообщаем о преждевременной кончине, наступившей по естественным причинам, Эммы Чэмберс. За свою карьеру Эмма создала галерею характеров, проделав огромную работу, которая многим несла смех и радость. Нам будет ее очень не хватать», — цитируется представитель.

Хью Грант уже выразил соболезнования в связи с кончиной Чэмберс посредством Twitter, написав, что покойная была хорошим человеком и прекрасной актрисой, и что известие его крайне опечалило.

Эмма Чэмберс родилась в Донкастере в 1964 году. На экранах дебютировала в конце восьмидесятых, начав с сериалов. Среди которых «Радуга», «Чисто английское убийство», колоритная роль в ситкоме «Викарий из Дибли». Работала на озвучке мультфильма 1995 года «Ветер в ивах», снялась в костюмированной комедии номинанта «Оскара» Кристофера Майлза «Тайный брак» — с Джоан Коллинз и Томом Холландером.