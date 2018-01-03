Умерла актриса Татьяна Майорова(2)

Лента новостей
Латышский публицист сравнил русских Латвии с папуасами Как долго латвийцы будут страдать из-за “глюков” системы э-здравоохранения? В 2018 ЕС продолжит распадаться на части. Что делать Латвии? Депутат о смерти Кришьяниса: в Риге тысячи мест, где можно умереть пьяным Клинцевич: маршами в честь Бандеры Украина соревнуется с Латвией Стали известны подробности вчерашнего пожара в здании рижской полиции Трамп — Ким Чен Ыну: у меня тоже есть кнопка, но она больше и мощнее Пропавший в Гробини пенсионер найден мертвым За убийство латвийца в Англии беженцу дали 12 лет тюрьмы
Eще в разделе
2017-й год ставит рекорд по сборам Самые ожидаемые фильмы 2018 года «Секретные материалы» без Даны Скалли Empire назвал лучший фильм всех времен Экшен с Уиллом Смитом удачно стартовал на Netflix
Анатолий Тарасов
20:49 02.01.2018
Кино / Актеры

Актриса Татьяна Майорова ушла из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте Русского драматического театра Литвы.

Артистка скончалась 30 декабря 2017 года после продолжительной болезни. Большую часть жизни она посвятила Русскому драматическому театру Литвы (РДТЛ), где исполнила более 40 ролей.

 

Майорова также снималась в кино. Одной из самых известных ее работ стал образ матери из фильма «Смилуйся над нами» Альгирдаса Араминаса.

 

Похороны актрисы пройдут 4 января в Вильнюсе на кладбище Карвелишкес.

 

Татьяна Майорова родилась в 1941 году в городе Часов Яр в Донецкой области. В 1964 году она окончила Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. В РДТЛ она работала с 1967 по 1991 годы.

РИА Новости / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
СССР 20:53 02:01:2018

Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов.

« ответить
Profile_default
:) 21:19 02:01:2018

Главное на улице их не видно?

« ответить

Мнение
F9087644e3db-col15
Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (6)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV