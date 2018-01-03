Артистка скончалась 30 декабря 2017 года после продолжительной болезни. Большую часть жизни она посвятила Русскому драматическому театру Литвы (РДТЛ), где исполнила более 40 ролей.
Майорова также снималась в кино. Одной из самых известных ее работ стал образ матери из фильма «Смилуйся над нами» Альгирдаса Араминаса.
Похороны актрисы пройдут 4 января в Вильнюсе на кладбище Карвелишкес.
Татьяна Майорова родилась в 1941 году в городе Часов Яр в Донецкой области. В 1964 году она окончила Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. В РДТЛ она работала с 1967 по 1991 годы.
Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов.« ответить
Главное на улице их не видно?« ответить