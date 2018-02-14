«Уединённое существование приёмного отделения в Латвийском центре инфектологии (LIC) без тех возможностей, которые доступны в приёмном отделении Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) становится опасным для пациентов.

«Уединённое существование приёмного отделения в Латвийском центре инфектологии (LIC) без тех возможностей, которые доступны в приёмном отделении Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) становится опасным для пациентов.

Об этом со ссылкой на »Латвияс Авизе» пишет Press.

Там нет ни таких специалистов, ни таких возможностей проведения исследований, чтобы не перепутать, например, так называемые болезни, зимней рвоты с серьёзными, острыми болезнями органов пищеварения, которые требуют оперативного вмешательства хирурга. К такому выводу можно прийти после истории 50-летней пациентки Сигиты, которая простилась с жизнью буквально в течение одного дня. Этот случай — типичный пример системной ошибки в латвийском здравоохранении.

Но кто подсчитает, сколько людей из-за таких ошибок отправлено на тот свет? Кто предпримет меры, чтобы судьбу Сигиты не повторила очередная жертва нашей системы здравоохранения?

Двенадцать часов в Центре инфектологии

«Во вторник, 23 января, я привезла сестре, которая ремонтировала свою квартиру, некоторые необходимые вещи. Поговорили и расстались. На следующее утро мне позвонила дочь сестры со словами — маме внезапно стало плохо, она вызвала скорую медицинскую помощь. Позже Сигита прислала мне смс о том, что она находится в Центре инфектологии», — рассказывает брат Сигиты Олаф Пулкс. У Сигиты диагностицировали норовирус и начали регидратацию, которая является основным методом лечения этого заболевания.

«Я прочитал в Интернете, что от этой болезни не умирают и успокоился», — добавляет он. «Но около 7 вечера мне позвонили из больницы Гайльезерс (Центр инфектологии находится в составе RAKUS) и известили, что Сигита умерла! Причину, правда, не указали.

На следующий день я узнал, что у сестры была не вирусная инфекция, а, заворот кишечника. Вечером Сигите стало совсем плохо, ее увезли в приёмный отдел RAKUS, где хирург диагностицировал совершенно иное, чем в Центре инфектологии. Я был в шоке.

До сих пор мое доверие медикам было довольно велико, но если можно отправить на тот свет человека, который почти 12 часов находился под наблюдением врачей, то что думать?» — говорит брат Сигиты Олаф. Тперь он занимается оформлением всех необходимых документов, чтобы стать опекуном дочери сестры. Девочке семнадцать лет, и поддержка матери была очень необходима, чтобы закончить среднюю школу…

Почему отвезли в Центр инфектологии?

«Почему «скорая» не отвезла Сигиту в RAKUS, где есть хирурги и более надёжные методы исследований? Руководство NPMD (Службы неотложной медицинской помощи) отказывается комментировать этот случай, не говорит даже того, проведет ли оценку случившегося, на все отговаривается законом о праве пациентов, который и после смерти пациента запрещает предоставлять третьим лицам информацию о конкретном пациенте и предоставленной им помощи.

Следует отметить, что я и не просил предоставить информацию о состоянии здоровья пациентки, я запросил информацию о том, действовала ли бригада скорой помощи, по их мнению, правильно, отвезя Сигиту в Центр инфектологии, и консультировалась ли она с кем-либо перед тем, как принять такое решение.

Главный инфекционист страны Угис Думпис считает, что врачи «скорой» не могут в спешке понять такие нюансы состояния здоровья пациента. Если болит живот и есть понос, то это признаки инфекции, и по плану госпитализации NMPD привезет пациента в Центр инфектологии.

«Диагноз определяется рано или поздно, в зависимости от опыта и профессиональных способностей врача. Вы не можете требовать от инфектолога, чтобы он обнаружил острую болезнь пищеварительной системы, потому что в Центре инфектологии не доступны такие методы исследования, нет оборудования, чтобы узнать, есть ли у человека заворот кишечника. Это нужно делать в университетской больнице — там можно убедиться, что пациента нужно передать в Центр инфектологии, в котором должны принимать пациентов по плану, а не с острыми болями. Так работа организована в большинстве европейских стран», — говорит Думпис.

Но как это часто бывает в Латвии, у нас не могут принять решения в интересах общества, если затрагиваются интересы определенных политиков или должностных лиц.

Напомню о скандале, разгоревшемся в ноябре прошлого года о преданном огласке распоряжении руководства Центра инфектологии, в котором указывалось, что в стационар должны поступать все пациенты, прибывающие в приёмное отделение, поскольку в стационаре слишком мало пациентов. И, чем меньше пациентов, тем выше вероятность того, что больница потеряет государственное финансирование. Директор центра Байба Розентале, правда, отрицала существование такого распоряжения, но после обнаружения этой информации должности лишилась начальница приемного отделения Центра — доктор Илзе Экштейна. Сейчас она работает инфекционистом в RAKUS .

Глава Центра инфектологии Байба Розентале защищает приёмное отделение для пациентов с острыми болями, ссылаясь на то, что многие инфекционные болезни заразны и если пациент, заболевший одной из них, окажется в приёмном отделении RAKUS, он заразит других пациентов.

«Было бы лучше для пациентов, если бы хирург в случае необходимости приезжал в Центр инфектологии. Однако следует признать, что пациенты с острыми болями в брюшной полости ставят инфектологов в довольно сложное положение, не исключено, что больной в RAKUS оперативно поставили бы правильный диагноз», — сказала главный врач.

Можно спросить, почему в приёмном отделении Детской клинической больницы принимают всех маленьких пациентов, включая тех, кто с инфекциями. Больше половины из них обычно обращаются с кишечными инфекциями, однако в самой крупной больнице этого сделать не могут.

Больница RAKUS

Главный хирург RAKUS Эрик Калниньш считает, что «наличие хирурга в Центре инфектологии очень важно».

«Когда пациентку доставили в больницу RAKUS, хирурги обнаружили, что у нее острое положение в брюшной полости, резкое понизилось артериальное давление и были нарушения сердечного ритма. Хирурги, которые ее осмотрели, тогда сочли невозможным проведение операции пациентке. Но затем внезапно случилась смерть, и больше ничего нельзя было сделать — меры по реанимации оказались безуспешными. Во время патологоанатомического исследования у умершей женщины был обнаружен заворот кишечника. Конечно, очень плохо, что так произошло, но первый этап лечения был в Центре инфектологии. К нам больную привезли тогда, когда ее уже нельзя было спасти», — вспоминает главный врач больницы.

Профессор Гунтарс Пупелис, руководитель клиники хирургии RAKUS, сказал, что заворот кишечника может возникнуть и из-за поноса — кишечник перекручивается, поворачивается вокруг своей оси, образуется петля и она давит на кровеносные сосуды. «Если это обнаруживается вовремя, то оперируется, и человек выживает. Неясные случаи обязательно должны оказываться в приёмном отделении «Гайльезерса», — говорит хирург Пупелис.»

По словам Калниньша, есть мысль объединить все приемные отделения RAKUS — не только в Центре инфектологии, но и в Латвийском онкоцентре и Больнице Бикерниеки — чтобы все они управлялись из единого центра, который бы координировал прием пациентов».

Решит ли это проблему, трудно сказать. А пока О.Пулкс обратился в Инспекция здравоохранения. Он также готов к судебному разбрательству, потому что не должно быть такого, чтобы никто за такие ситуации не нес ответственности.

Инспекция здоровья наказала 49 человек

* В 2017 году Инспекция здравоохранения рассмотрела 846 заявлений о качестве медицинского обслуживания и экспертизе трудоспособности, 184 заявки были признаны обоснованными (обнаружены нарушения).

* В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Латвии 49 врачей получили наказание, в том числе три предупреждения.