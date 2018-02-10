Умные детишки читают эти книжки

О кладе, оставленном нам писателями прошлого и пополняемом талантливыми авторами современности, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Наталья Юрьевна БОГАТЫРЁВА — кандидат филологических наук, доцент Московского педагогического государственного университета, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета — читает курс детской литературы и методику обучения литературному чтению. В кругу ее профессиональных интересов также творчество писателей-шестидесятников и история российской авторской песни. Но газета «СЕГОДНЯ» решила побеседовать с авторитетным специалистом именно о детских книгах: что читать, к чему приучать, а мимо чего — проходить...

Гарри Поттер: чтение достойное

— Наталья Юрьевна, в чем, по-вашему, феномен Гарри Поттера, которым зачитываются современные дети? Книжка-то, если уж совсем откровенно, несколько бесовская...

— «Бесовская» не книжка, а ее промоушен, все эти сопутствующие товары: волшебные палочки с устрашающим дизайном, амулеты, перья с «магическими заклинаниями», сомнительные «наборы волшебника», переводилки «черной метки» (знакомые детишки с гордостью демонстрировали их на руке), раскраски «для снятия напряжения» (так в аннотации!), в которых предлагается разрисовывать монстров – фантастических существ… На AliExpress этого добра навалом. Здесь можно заказать маску Воландеморта и куклу Беллатрикс. Причем изображение этой холодной и беспощадной убийцы детей выглядит довольно привлекательно. Зло романтизируется, но это идет полностью вразрез с идеей книги!

Я полистала роскощный альбом, «уникальное издание, которое перенесет тебя в волшебный мир «Гарри Поттера»». И мне, убежденной защитнице этой эпопеи, вдруг стало понятно, почему некоторые взрослые запрещают своим детям ее читать. Потому что мир, подробно визуализированный в фильме и в таких вот коммерческих «альбомах» по мотивам книги, – это мир мрачный, пугающий. В нем старательно имитируется зловещая атмосфера колдовства. Человек, мало-мальски знакомый с основами христианства, знает, что не стоит заигрывать с этим, а материалист, да и просто здравомыслящий человек, поморщится от безвкусицы и перенасыщенности «магическим». Но важнее всего, что к самой книге вся эта презентационная продукция имеет очень отдаленное отношение! Книга-то не о заклинаниях и фасонах волшебных палочек. Она – о любви и самопожертвовании.

Я своим студентам говорю: забудьте про фильм, возьмите в руки книгу и останьтесь наедине с текстом. Ну там же все черным по белому написано! Мать жертвует собой, спасая сына, и всю жизнь потом его хранит материнская любовь. Смерти нет, любовь побеждает смерть! Прочитайте последние главы седьмой книги, когда Гарри идет на битву с Воландемортом, и все, кого он любил и кто отдал жизнь за него – родители, крестный, любимый учитель – идут с ним рядом. Кому как, а по мне – это одна из лучших сцен в мировой литературе. А культ дружбы? Это же «Три мушкетера»… четыреста лет спустя! Так же пронзительно, трогательно, горячо написано… Для нас, педагогов, это вообще книга особая. Она написана учительницей, в ней блестяще передана школьная атмосфера и созданы живые, рельефные, узнаваемые учительские типажи. Да и пафос «поттерианны», если перейти на язык литературоведческих терминов, в том, что учителя жертвуют собой, защищая учеников. Сражаются вместе с ними плечом к плечу со злом и закрывают собой ребят. Уже за одно это я готова поклониться Роулинг.

Иногда я слышу: «Мне «Гарри Поттера» не разрешает читать папа (вариант: духовник), потому что там много магии». Ну и, если зацикливаться только на чудесах и «магии», тогда придется отказаться от сказок вовсе, изъять из круга детского чтения братьев Гримм и Шарля Перро, сборники Афанасьева и Андерсена…

Частенько оказывается, что тот, кто запрещает, не читал, а слышал от кого-то о «вредоносном влиянии» этой книги. В общем, «я не читал, но осуждаю». И каждый раз, много лет подряд, я убеждаю студентов, что лучше один раз прочитать, хотя бы первую книгу, чем сто раз услышать. Потому что это очень честная, нравственная и гуманная книга. С очень четкими ценностными ориентирами. И еще раз скажу: главное в ней – мысль о великой силе родительской любви, о ценности дружбы, о важности учебы. Конечно, есть в «Гарри Поттере» и уязвимые места. Для меня это – грубоватые шутки в духе примитивного американского блокбастера, но видно, что Роулинг, человек высокой культуры и основательного образования, включила их сознательно и дозированно: чтобы лучше «зашло», как говорит нынче молодежь. Ну и сленг временами заставляет поморщиться. Но это капля в море. «Гарри Поттер» — чтение достойное и очень качественное.

Навигатор в мире книг

— Есть ли хорошие современные русские авторы, пишущие для детей? Кого можно порекомендовать и почему?

— Еще лет семь назад я ответила бы на этот вопрос отрицательно, а теперь уверенно скажу: хорошие современные авторы есть. И в России, и в Европе, и в Штатах. В последнее время часто слышу, что сейчас золотой век детской литературы. Если говорить о качестве – «не всё то золото, что блестит». А вот количество выходящих ежемесячно детских и подростковых книг впечатляет. Я – обозреватель журнала «Читаем вместе. Навигатор в мире книг», где печатаются рецензии на новинки из разных областей литературы. Каждый месяц мне присылают из издательств на отзыв свежие детские книжки, и среди них много настоящих открытий. За последние три года я открыла для себя Тамару Михееву, Юлию Кузнецову, Евгения Рудашевского, Ольгу Колпакову, Дарью Доцук, Станислава Востокова, Викторию Ледерман, Нину Дашевскую… Список можно продолжать, но на творчестве этих прозаиков я всегда заостряю внимание своих студентов, будущих учителей.

Потому что помимо того, что это очень добротная с точки зрения стиля проза, в ней поднимаются самые насущные подростковые проблемы. Тут и поиски своего места в жизни, и отношения со сверстниками, и проблема одиночества и непонятости, особенно острая в этом возрасте, и сложность коммуникации с родителями и учителями, и очень важный вопрос обретения человеческого достоинства и противостояния давлению… Обо всем этом авторы пишут тактично, серьезно, без пошлого стеба, который, увы, пробрался и в детскую литературу, стараются копнуть поглубже, показать подростка во всем многообразии его отношений с миром… Надо сказать, что, несмотря на агрессивную рекламу низкопробной литературы, российские подростки читают не только деградировавшее фэнтези и «боевую фантастику» с пошленькими «романами для девочек», но и остро-социальные книги названных мною авторов.

Все больший интерес вызывают произведения, посвященные трагическим страницам российской истории. О Холокосте – тяжелые, но необходимые современному подростку книги Маши Рольникайте «Я должна рассказать» и «Привыкни к свету». О судьбе российских немцев, сосланных в начале 1940-х в Сибирь, — «Полынная елка» Ольги Колпаковой. О детстве ребенка из интеллигентной московской семьи, сосланного вместе с матерью после расстрела отца в Киргизию, — «Сахарный ребенок» Ольги Громовой… Совершенно особое место в современной нашей подростковой литературе занимает цикл «Ленинградские сказки» Юлии Яковлевой – о судьбе троих детей, родители которых были репрессированы. «Дети ворона» посвящены 30-м годам, «ленинградскому делу». «Краденый город» — блокаде Ленинграда. «Жуки не плачут» — о жизни ребят в эвакуации. Очень страшные, но беспощадно правдивые книги…

Старейшее российское издательство – «Детская литература» – обеспечивает нас классической литературой. В серии «Школьная библиотека» можно найти всё: и книги из советской школьной программы, и тексты, которые используют при подготовке к ЕГЭ. Вся русская и зарубежная классика XVIII-XX веков здесь есть. Кроме того, «Детская литература» выпускает книги лауреатов Международного конкурса произведений для детей и подростков им. С. В. Михалкова. Я член жюри этого конкурса и хочу сказать, что среди рукописей бывают такие, прочитав которые, начинаешь тихо ликовать: жива, жива русская детская литература! «Ангелы не бросают своих» Татьяны Шипошиной, «Цветущий репейник» Ирины Дегтяревой, «Херсонеситы» Татьяны Корниенко, «Поход к двум водопадам» Дарьи Доцук, «Деньги, дворняги, слова» Евгении Басовой, «Джентльмены и снеговики» Светланы Волковой, «Два всадника на одном коне» Михаила Федорова – прекрасные книги, психологически точные, в лучших традициях русской литературы, в которой во главу угла всегда ставилась глубина проблем, нравственность, ясность мыслей и четкость гражданской позиции автора. Простите, немного впала в литературоведческое занудство. Очень жду выхода моей любимой рукописи прошедшего сезона «михалковки» — повести Сюзанны Кулешовой «Литейный мост». Очень питерский текст, таинственный, текучий, пронзительный… Еще одна моя любимая повесть прошлого конкурса – «Я Колбасника убил» Анны Никольской. Книга основана на рассказах отца Анны о жизни в Барнауле во время войны, но как талантливо превратила молодая писательница их в великолепное художественное произведение!

Что такое хорошо?

— А на каких современных западноевропейских писателей стоит обратить внимание?

— Если говорить о литературе для дошкольников и младших школьников, то, конечно, пальму первенства я отдаю питерской «Поляндрии». У редакторов этого издательства отменный вкус, они выбирают самое лучшее, что появляется на международном книжном рынке. Как правило, это шедевры книжной графики и одновременно продуманные, глубокие и лаконичные тексты, которые адресованы вроде бы малышам, но побуждают к философским раздумьям взрослых. Чего стоят хотя бы книги британца Бенджи Девиса («День, когда я встретил кита», «Остров моего дедушки»)! Или уникальный проект «Я из мира книг» Олифера Джефферса и Сэма Уинстона! А какой новогодний подарок сделала «Поляндрия» подросткам, выпустив роман Кейт Милфорд «Дом из зеленого стекла»! Потрясающий качественный детектив на уровне Конан Дойла, при этом невероятно уютный, романтичный и светлый… Замечательные книги для младшего возраста выпускает «Карьера Пресс».

Если я начну перечислять всех достойных зарубежных авторов, получится лекция часа на два. Давайте я назову трех своих самых любимых? Это ушедший от нас летом 2017-го шведский писатель Ульф Старк, которого, пока он был жив, я считала лучшим детским писателем в мире. Теперь в моей личной иерархии это место вакантно – такого масштаба прозаиков я, честно говоря, пока не вижу… Но мне очень импонируют книги британца Дэвида Алмонда и француза Тимоте де Фомбеля. Прекрасно творчество Гюса Кёйера (Нидерланды) и Кристине Нёстлингер (Австрия). Норвежец Арне Свинген только-только появился на российском книжном рынке, но его «Баллада о сломанном носе» уже приобрела поклонников среди наших читателей, подростков и взрослых… Активно издаются у нас ушедшие уже Роальд Даль, Мария Грипе, Пол Гэллико (его «Белая гусыня» по праву считается лучшей новеллой ХХ века)… Не устаю поражаться, сколько сейчас хороших детских книг!

— Наталья Юрьевна, как отличить плохое чтиво от хорошего? Маркеры, критерии?

— Мы с вами в детстве читали что? Чуковского и Гайдара, Рыбакова и Кассиля, Паустовского и Крапивина, Алексина и Железникова. Зарубежную беллетристику XIX века: Жюля Верна и Майн Рида, Луи Буссенара и Александра Дюма… Я уж не говорю про классику, которую в советской школе изучали действительно серьезно, не то что сейчас, в ситуации тотального натаскивания на ЕГЭ, когда диалог с писателем уже не нужен, довольно знакомства с кратким содержанием произведения в интернете… Откуда у ребенка при таком отношении к книге высокий вкус возьмется?

В школу сейчас пошло поколение детей, чьи родители попали в мясорубку перестройки и потеряли ориентиры качественной литературы. Это я к тому, что мы, кому за сорок, еще умеем отличить, как вы говорите, плохое чтиво от хорошего, потому что нас растили на здоровой духовной пище. Вот и остается только уповать на то, что у родителей современных школьников сохранилась память о настоящей, большой литературе. На той, что входила в школьную программу и исчезла оттуда в результате «реформ» образования.

Я своим студентам в списке литературы даю «Белеет парус одинокий» Катаева, «Судьбу барабанщика» Гайдара, «Ташкент – город хлебный» Неверова, Стругацких… Для них это потрясение, открытие. В последнее время умные издатели активно реанимируют подзабытую советскую литературу второй половины ХХ века. В «Самокате» есть серия «Родная речь», в которой печатаются как раз произведения 1960-80-х годов (Игоря Ефимова, Бориса Алмазова, Натальи Долининой…).

Меня невероятно порадовало издательство «Энас-Книга», запустившее целую серию остросоциальных повестей для подростков, которые в моем детстве были бестселлерами. Это произведения В. Железникова, Г. Щербаковой, В. Крапивина, Ю. Яковлева…

«В моей смерти прошу винить Клаву К.», оказывается, великолепная повесть М. Львовского, по которой был снят фильм. Я сейчас с большим удовольствием читаю «Прекрасную второгодницу» В. Алексеева… Какие замечательные образцы тонкой, глубокой психологической прозы оставили нам советские писатели! Каждая книга оставляет глубокий след, заставляет думать, дает четкие нравственные ориентиры. И что еще радует: язык. Без этих модных вывертов, истерических придыханий, обрывистых, недодуманных фраз, без грубости и вульгарности. Ясность, внятность, четкость нравственной позиции авторов…

Так что, на мой взгляд, хорошая литература – та, что ориентирована на классическую традицию русской, советской прозы. Не обязательно на реалистические традиции. У нас была прекрасная фантастика, дай бог сегодняшним писателям, работающим в жанре фэнтези и сказочных повестей, так писать! В общем, с интересом и сочувствием наблюдая за творчеством современных молодых авторов, я все-таки предпочтение отдаю своим любимым шестидесятникам. Лучше их пока никто ничего не написал. Да, кстати, мои любимые прозаики сами признаются, что тот же Крапивин для них – маяк…

Правдивое зеркало жизни

— Некоторым детям сегодня читают Чуковского, Барто — доходит не все. А русскую народную сказку «Морозко» многие и вовсе требуют прекратить: страшно...

— А некоторые вчерашние дети, мои студенты-филологи, протестуют против рассказов Шолохова, Бабеля, «лейтенантской прозы»: «Я не могу это читать! Мне страшно! Какие жестокие произведения!» Я пока еще не разобралась в этом феномене: они спокойно жуют попкорн во время сеанса какого-нибудь ужастика, бестрепетно взирают на трупы в новостном сюжете, сносят головы противникам в компьютерной игре, а книгу о прошлом их дедов и прадедов они, видите ли, боятся читать. «Жестокая книга». Да не книга жестокая, а люди жестокие. Хорошая книга – правдивое зеркало жизни. И книга как раз заставляет задуматься о том, как сделать эту жизнь менее жестокой. Может, в самом себе что-то поменять… Мне кажется, это надо объяснять читателям всех возрастов. Мы бы лучше от массмедиа оберегали наших детей, где настоящая жестокость. А не от умных и честных книг.

Кстати, «Морозко» заканчивается смертью старухиной дочери в народном варианте. А Алексей Толстой, чей адаптированный вариант гораздо более популярен, смягчил финал: там вредную девицу только обливают помоями, но оставляют в живых. И неизвестно еще, какой вариант лучше предложить современным детям. Может, полезнее как раз тот, «жестокий». Подлинно народные сказки, из сборника Афанасьева, например, вообще не для слабонервных. Как и сказки братьев Гримм. Наши прапрадеды их слушали и детям рассказывали. И ничего, крепкими людьми выросли и нам жизнь дали…

— Папа римский Павел рекомендовал детям смотреть советские мультфильмы, потому что они добрые и поучительные. О каких литературных детских образцах можно было бы так сказать?

— Молодец папа римский. Но мы и без него знаем, что советские мультфильмы самые нравственные. И с юмором, без назойливой дидактики. Я на занятиях иногда включаю студентам старые мультфильмы. Такой восторг! Смеются и плачут. Вот недавно показывала «Одуванчик» по сказке моего любимого Александра Шарова «Мальчик Одуванчик и три ключика» со стихами Юрия Ряшенцева. Будущие учителя начальных классов сидели с мокрыми глазами: «Вот это сказка! А мы даже не слышали про такую…» Так что детская литература – это клад, оставленный нам волшебниками-писателями прошлого и пополняемый талантливыми авторами сегодняшнего дня. Сколько «открытий чудных» нас еще ждёт впереди!

Скоро!

На весенних каникулах членам Латвийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ) предстоит встреча с Натальей Юрьевной Богатыревой в Риге, на курсах повышения квалификации.

Цитаты:

«В последнее время умные издатели активно реанимируют подзабытую советскую литературу второй половины ХХ века... Какие замечательные образцы тонкой, глубокой психологической прозы оставили нам советские писатели!»

«Ценность «поттерианы», если перейти на язык литературоведческих терминов, в том, что учителя жертвуют собой, защищая учеников. Сражаются вместе с ними плечом к плечу со злом и закрывают собой ребят. Уже за одно это я готова поклониться Джоан Роулинг».

Людмила СМИРНОВА.