Уму непостижимо! Такую квартиру самоуправление дало матери-одиночке с 3 детьми!(15)

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Виталий Вавилкин
18:50 11.01.2018
Наша Латвия / Социум

Лаура является матерью троих детей из Иецавы, которая делает для них все, что в ее силах, однако сейчас, благодаря “помощи” местных чиновников, женщина попала в крайне затруднительное положение.

Дело в том, что местные власти выдали ей жилье, жить в котором попросту невозможно.

 

Лаура пишет:

 

“Моя жизнь стала стремительно меняться около двух лет назад, когда я ушла от отца детей с тремя малышами на руках. Мужчина физически угрожал мне и детям. Идти было некуда, поэтому начинать все пришлось с нуля.

 

Медленно, благодаря силе воли и помощи людей, я добилась, чтобы у детей было многое – одежда, еда и мама, которая их любит. Было много препятствий, я искала поддержки в социальных службах, обратилась в самоуправление за помощью, ведь арендовать квартиру я не могла.

 

Потом я нашла маленькую квартирку и старалась привести ее в порядок. Однако, это был временный вариант. Сейчас же самоуправление выделила нам двухкомнатную квартиру, но сделать там нужно слишком многое.

 

Самой мне это не по силам, но очень хочется, чтобы у нашей семьи было место, которое можно назвать домом. После всех трудностей, через которые мы прошли, я верю, что ситуацию можно решить, поэтому я прошу вас о любых вещах, которые могут пригодиться для ремонта. Также пригодилась пара рук, так как одна я не смогу это сделать.”

 

Отметим, что в организации “Labdarības Lapa”, куда женщина обратилась за помощью, указали, что на данный момент крайне необходимы следующие вещи:

 

1) Убрать плесень со стен, которая покрыла практически всю квартиру

2) Провести проводку

3) Поменять сантехнику

4) Поменять сгнившие окна

5) Поменять полы

6) Необходима вся мебель

7) Ванна или душ, унитаз

8) Обои во всей квартире

 

Если у вас есть возможность помочь матери-одиночке, сделать это можно, обратившись напрямую в организацию.

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (15)
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Mestnij 19:01 11:01:2018

Vot eto i estj lico patriotizma. Umrem vse do poslednego. Vlastjam na nas poh... Mi dlja nih tarakani

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Александр Шерстобитов 22:03 11:01:2018

6ыдло и люмпены привыкли, что кто то им что то должен. Отец п.дор кинул свою семью, а другие должны теперь эту семью содержать!

Никто никому ничегр не должен. Управление дало эту квартиру и это уже жест мелосердие от всего общества. Всю мебель ей подавай, а другие пусть сами копьят копейки на табуретки и полки.

И вы думаете, что это всё? Щас она добавыт, что деньги на еду и одежду тоже надо, так как должна смотреть за младших и работать не может.

Я понимаю, что дети не выноваты, но родители просто п.разиты на шее других людей.

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Ne tarakani 22:12 11:01:2018

A koloradi.

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РИГА 19:05 11:01:2018

А у нас ушаковской банда раздаёт новые квартиры в новостройках уголовник и наркомана превращающим их в точки и притоны. В каждом подъезде шприцы на лестница и члены нарисованы на стенах. Вот где халява. Надо тоже всё переписать на родственников и клянчить пособия.

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А 19:22 11:01:2018

Откуда у Вас такие сведения? Живёте в этой новостройке и гадите на лестницах и стенах? Но в Риге, хотя бы, есть такие квартиры, пусть с очередями! А, вот в Иецаве нет!
И каго ты назовёшь бандой?

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 19:12 11:01:2018

ЧИНОВНИКИ КЕКАВСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ ДАВАТЬ
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ КВАРТИРЫ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ,
А
НЕ ЭТУ УБИТУЮ ВРЕМЕНЕМ ХАЛУПУ С ПЛЕСЕНЬЮ.
ПОКАЖИТЕ ЭТО ЛАТЫШСКОЕ ФУФЛО НЕМЦАМ....
СКАЖИТЕ,
ЧТО ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЕТ ЛАТВИИ ДАЛ МАТЕРИ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
ЭТУ "КОМФОРТАБЕЛЬНУЮ КВАРТИРУ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ...
И УСЛЫШИТЕ,ЧТО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕС ВАМ в ОТВЕТ СКАЖЕТ...

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Лада 19:41 11:01:2018

А за это чинуши получают большие премии....??? Да когда в стране нет возможности помочь людям надо забыть о премия вообще. Они бы предложили такую квартиру беженцам - они бы их растерзали...

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Janka 19:54 11:01:2018

razsekretili zarplati kanceljarii prezidenta....

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ку ку хутор 20:44 11:01:2018

Вспоминая какие квартиры давали матерям -одиночкам, молодым специалистам и вообще по очереди от предприятий при оппупации, то, страшно смотреть на эту квартиру, и что простой народ должен теперь собирать деньги чтобы отремонтировать?А может латышским свободным чиновникам собрать деньги со своих жалований никем не ограниченных?

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123

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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