Лаура является матерью троих детей из Иецавы, которая делает для них все, что в ее силах, однако сейчас, благодаря “помощи” местных чиновников, женщина попала в крайне затруднительное положение.

Дело в том, что местные власти выдали ей жилье, жить в котором попросту невозможно.

Лаура пишет:

“Моя жизнь стала стремительно меняться около двух лет назад, когда я ушла от отца детей с тремя малышами на руках. Мужчина физически угрожал мне и детям. Идти было некуда, поэтому начинать все пришлось с нуля.

Медленно, благодаря силе воли и помощи людей, я добилась, чтобы у детей было многое – одежда, еда и мама, которая их любит. Было много препятствий, я искала поддержки в социальных службах, обратилась в самоуправление за помощью, ведь арендовать квартиру я не могла.

Потом я нашла маленькую квартирку и старалась привести ее в порядок. Однако, это был временный вариант. Сейчас же самоуправление выделила нам двухкомнатную квартиру, но сделать там нужно слишком многое.

Самой мне это не по силам, но очень хочется, чтобы у нашей семьи было место, которое можно назвать домом. После всех трудностей, через которые мы прошли, я верю, что ситуацию можно решить, поэтому я прошу вас о любых вещах, которые могут пригодиться для ремонта. Также пригодилась пара рук, так как одна я не смогу это сделать.”

Отметим, что в организации “Labdarības Lapa”, куда женщина обратилась за помощью, указали, что на данный момент крайне необходимы следующие вещи:

1) Убрать плесень со стен, которая покрыла практически всю квартиру

2) Провести проводку

3) Поменять сантехнику

4) Поменять сгнившие окна

5) Поменять полы

6) Необходима вся мебель

7) Ванна или душ, унитаз

8) Обои во всей квартире

Если у вас есть возможность помочь матери-одиночке, сделать это можно, обратившись напрямую в организацию.