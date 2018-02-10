Уничтожение российского Су-25 раскололо боевиков(11)

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Герман Бергер
15:53 10.02.2018
В мире / Война

В террористической группировке «Джейш ан-Наср», которая взяла на себя ответственность за атаку на российский штурмовик Су-25, сбитый в Сирии, произошел раскол. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

По данным канала, из состава группировки решили выйти сразу несколько банд. В частности, «111-й полк» и «Джабаль Тахрир» покинули ряды «Джейш ан-Наср» из-за неких разногласий с ее руководством. В результате в подчинении у командующего группировкой Мухаммада Мансура остался только взвод «Сукур аль-Габ».

 

В ответ пресс-секретарь «Джейш ан-Наср» Мухаммед Рашид обвинил глав банд в том, что они уже давно не руководят своими боевиками, а только «сидят в Турции и ничего не делают», и подчеркнул, что группировка продолжит сражаться с сирийскими правительственными войсками.

 

После о своем желании примкнуть к «Джейш ан-Наср» заявили боевики из «Джейш Фарук».

 

Как отмечает Directorate 4, подобные изменения в структуре «Джейш ан-Наср» связаны с тем, что далеко не все входившие в ее состав формирования способны перенести «большое количество негативных последствий», вызванных уничтожением российского самолета.

 

Штурмовик Су-25 был сбит боевиками при помощи ПЗРК в провинции Идлиб 3 февраля. Его пилот Роман Филипов катапультировался и приземлился, а затем принял бой. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Ему посмертно присвоено звание Героя России.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (11)
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Ваня 15:59 10:02:2018

Чаще бы они сбивали бы нелюдей россии..

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Саня 16:15 10:02:2018

_изменения в структуре «Джейш ан-Наср» связаны с тем, что далеко не все входившие в ее состав формирования способны перенести «большое количество негативных последствий», вызванных уничтожением российского самолета_
Не думаю, что из-за боязни каких-то космонавтов.

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Саня Ваня 16:54 10:02:2018

Два дебила это сила...
Говорить о том, какая вы мразь, даже не имеет смысла, в силу того,что тварь не понимает, что он тварь.
У вас "ребятки" всё впереди.Вы сами себе выбираете дорожку.

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олег 17:14 10:02:2018

+1000000 красава .хорошо ответмл двум этим чушканам!они нелюди трусливые!нигде и нос из норы"компьютерной"-не высунут!А Саня..Ваня .в лицо кому -нибудь что скажите"воины диванные"????

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Ваня 17:19 10:02:2018

Каждый выбирает свой путь..мой совсем не совпадает с путём свиней русского мира.. С выродками и нелюдями у меня не может быть ни чего общего..

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шери 17:18 10:02:2018

Саболезную родным и близким........Уверена, что никто из пендосов не способен на подобное......А твари вани-сани, способнось писать гадости,отрабатыают свою сахарную кость

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Ваня 17:31 10:02:2018

На что неспособны?ублюдка Филиппова сбили он катапультировался.. Потом его нелюдя повстанцы забили досмерти.. В чем героизм???

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Ваня 17:36 10:02:2018

Все же понимают что все выдумки про какой то героизм выродка Филиппова для быдло русского мира...пид ор он и в Африке пид ор..

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шери 17:37 10:02:2018

Быстро ответил,уже на СМЕНЕ?

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Саня 17:48 10:02:2018

На полтона потише, вишенка

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Реалист 17:53 10:02:2018

Чего их там сортировать?
Уничтожить всех без разбора - самое правильное решение.

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (15)