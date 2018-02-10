По данным канала, из состава группировки решили выйти сразу несколько банд. В частности, «111-й полк» и «Джабаль Тахрир» покинули ряды «Джейш ан-Наср» из-за неких разногласий с ее руководством. В результате в подчинении у командующего группировкой Мухаммада Мансура остался только взвод «Сукур аль-Габ».
В ответ пресс-секретарь «Джейш ан-Наср» Мухаммед Рашид обвинил глав банд в том, что они уже давно не руководят своими боевиками, а только «сидят в Турции и ничего не делают», и подчеркнул, что группировка продолжит сражаться с сирийскими правительственными войсками.
После о своем желании примкнуть к «Джейш ан-Наср» заявили боевики из «Джейш Фарук».
Как отмечает Directorate 4, подобные изменения в структуре «Джейш ан-Наср» связаны с тем, что далеко не все входившие в ее состав формирования способны перенести «большое количество негативных последствий», вызванных уничтожением российского самолета.
Штурмовик Су-25 был сбит боевиками при помощи ПЗРК в провинции Идлиб 3 февраля. Его пилот Роман Филипов катапультировался и приземлился, а затем принял бой. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Ему посмертно присвоено звание Героя России.
Чаще бы они сбивали бы нелюдей россии..« ответить
_изменения в структуре «Джейш ан-Наср» связаны с тем, что далеко не все входившие в ее состав формирования способны перенести «большое количество негативных последствий», вызванных уничтожением российского самолета_« ответить
Не думаю, что из-за боязни каких-то космонавтов.
Два дебила это сила...« ответить
Говорить о том, какая вы мразь, даже не имеет смысла, в силу того,что тварь не понимает, что он тварь.
У вас "ребятки" всё впереди.Вы сами себе выбираете дорожку.
+1000000 красава .хорошо ответмл двум этим чушканам!они нелюди трусливые!нигде и нос из норы"компьютерной"-не высунут!А Саня..Ваня .в лицо кому -нибудь что скажите"воины диванные"????« ответить
Каждый выбирает свой путь..мой совсем не совпадает с путём свиней русского мира.. С выродками и нелюдями у меня не может быть ни чего общего..« ответить
Саболезную родным и близким........Уверена, что никто из пендосов не способен на подобное......А твари вани-сани, способнось писать гадости,отрабатыают свою сахарную кость« ответить
На что неспособны?ублюдка Филиппова сбили он катапультировался.. Потом его нелюдя повстанцы забили досмерти.. В чем героизм???« ответить
Все же понимают что все выдумки про какой то героизм выродка Филиппова для быдло русского мира...пид ор он и в Африке пид ор..« ответить
Быстро ответил,уже на СМЕНЕ?« ответить
На полтона потише, вишенка« ответить
Чего их там сортировать?« ответить
Уничтожить всех без разбора - самое правильное решение.