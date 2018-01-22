Реформа образования в Латвии затронет 50 тысяч учеников русских школ, заявил секретарь Латвийского комитета по правам человека, экс-депутат думы Риги Александр Кузьмин, выступая на заседании комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Правящая коалиция Латвии ранее поддержала представленную минобразования реформу, согласно которой школы нацменьшинств через три года перейдут на преподавание почти всех предметов на государственном языке. На русском учащиеся будут осваивать только сам язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы.

Минобрнауки Латвии предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021/22 учебном году. Она предусматривает, что дошкольное обучение будет осуществляться билингвально. В начальной школе с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. На завершающем этапе основного образования с седьмого по девятый классы 80% предметов будут преподаваться на государственном языке страны. В средней школе с 10 по 12 классы обучение будет только на латышском языке.

«Кого коснется эта реформа? Это примерно 50 тысяч учащихся русских школ. И небольшое количество учащихся еврейских школ, вероятно, польских», — рассказал Кузьмин.

Он напомнил, что русские школы существуют в Латвии с XVIII века, они существовали и в период независимой Латвии в 1920-30-е годы.

«Это нормально не только для истории Латвии, это норма и для всей Европы. Мы можем ссылаться не только на российский опыт, но и на опыт всего ЕС, где в Словакии, Румынии один государственный язык, как и в Латвии, но есть и венгерские школы, которые работают за счет государства. В Италии, аналогично, немецкие школы», — отметил Кузьмин.

По его оценке, латвийский законопроект нарушает европейскую Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, которая «предусматривает гибкое право на преподавание родного языка, или на преподавание на родном языке». «В Латвии 37 процентов населения — русскоязычные, по последней переписи», — напомнил он.

«Есть факты, известные педагогам — преподавание на родном языке более эффективно. Поэтому внесенные предложения нарушают еще и Конвенцию о правах ребенка, по которой именно интересы ребенка должны быть первичными в решении любых вопросов, связанных с детьми, в том числе о школьном образовании», — считает латышский политик.

Его коллега по штабу защиты русских школ, сопредседатель партии Русский союз Латвии и помощник депутата Европарламента Мирослав Митрофанов признал, что «сейчас борьба за русские школы в Латвии идет в очень непростой ситуации, она хуже, чем была в 2004 году, потому что те люди, которые были избраны в депутаты от русского населения внутри страны в наш национальный парламент, занимают конформистскую и соглашательскую позицию, призывая не протестовать».

Выступая на заседании комитета Госдумы, Митрофанов раскритиковал также мэра Риги Нила Ушакова, «неформального и фактического лидера русской общины Латвии». «Россия вложила очень большие информационные средства в поддержку этого человека, его восхождение на вершины власти. В последние годы он очень быстро меняет ориентацию — продолжает сближаться с западной элитой… Соглашательская, фактически предательская позиция по образованию. Он сказал, что бороться нельзя, потому что нельзя победить», — посетовал политик из Латвии. По его оценке, позиция Ушакова влияет и на настроения среди русскоязычного населения, у которого мэр Риги пользуется популярностью.

«Симпатии внутри русской общины делятся примерно на половину — то есть половина наших соотечественников за сохранение образования на русском языке, готова участвовать тем или иным способом в действиях в защиту русских школ… Размах наших акций протеста растет. Однако есть люди, которые колеблются», — рассказал Митрофанов.