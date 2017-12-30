Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 10:5 в пользу Остапенко.
Серена Уильямс не выступала на турнирах WTA с января, а 1 сентября 23-кратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия.
годзилла без допинга проиграла даже ребенку« ответить
Алена , конечно , молодец, но заметим и то , что это первый матч Серены после годовалого перерыва связанного с родами дочки« ответить
К.А.ИН,вот она и правда,год с лихуем без допинга вот и результат!!!!« ответить
Как такую американку выпускают на корт« ответить
как настоящий патриот Латвии поздравляю Алёну.« ответить
Сейчас поналезут разные придурки вроде шерстью набитых, разные путиновани и прочая хуторская шелупонь со своим "особы"мнением.
Я думаю. на них не надо обращать внимания.
Это твоя победа Алёнушка, ну а Латвия, - это просто рядом.
Latviešu pidrilla,а это ничего что она krievsa!!!!« ответить
Причём здесь Путин ты видно зомбирован больной АленКа молодец ✊« ответить
Слышь... патриоть..!« ответить
А если Алёна на апляцибу Язык гос. не сдала..
Так не защитают, наверно, победу в Латвии
.. как пить дать..
Забыла лошадь« ответить
molodec Alona, vseh s prazdnikom« ответить
А Остапенко - НАДО ПРОВЕРИТЬ НА ДОПИНГ!!! При всём желании - НЕ МОГЛА,не приняв допинг ЛАТЫШКА ВЫИГРАТЬ ЭТОТ МАТЧ!!!!« ответить
Да она и не латышка вовсе......« ответить
Так а транзита уже почти нет..« ответить
.. это ж не палкой с сеткой махать...
(ракетка называется)..
.. бегай себе по полю..
.. лишь бы не работать только..
.. как то равнобедренно
Жыжо - Помнишь фильм Брат??? A KAKAЯ PA3HИЦA!!!« ответить
Я двоих знакомых нищих встретил ..« ответить
.. спросил: "Обрадовала ли Вас победа
Остапенки ракеткой Вилямса Серену..?"
.. чуть не убили..