Ура! Алёна Остапенко победила Серену Уильямс (15)

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Герман Бергер
17:38 30.12.2017
Спорт / Спортсмены

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла латвийской спортсменке Алене Остапенко в выставочном матче в Абу-Даби, который стал для американской теннисистки первым после рождения ребенка.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 10:5 в пользу Остапенко.

 

Серена Уильямс не выступала на турнирах WTA с января, а 1 сентября 23-кратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (15)
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ин-на 18:19 30:12:2017

годзилла без допинга проиграла даже ребенку

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К. А. Ин. 19:59 30:12:2017

Алена , конечно , молодец, но заметим и то , что это первый матч Серены после годовалого перерыва связанного с родами дочки

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русский 20:14 30:12:2017

К.А.ИН,вот она и правда,год с лихуем без допинга вот и результат!!!!

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ИвАн 20:43 30:12:2017

Как такую американку выпускают на корт

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Latviešu patriots 18:28 30:12:2017

как настоящий патриот Латвии поздравляю Алёну.
Сейчас поналезут разные придурки вроде шерстью набитых, разные путиновани и прочая хуторская шелупонь со своим "особы"мнением.
Я думаю. на них не надо обращать внимания.
Это твоя победа Алёнушка, ну а Латвия, - это просто рядом.

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русский 18:42 30:12:2017

Latviešu pidrilla,а это ничего что она krievsa!!!!

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НесостоявшемуСя патриотУ 19:45 30:12:2017

Причём здесь Путин ты видно зомбирован больной АленКа молодец ✊

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СОВЕТНИК БОГА 21:05 30:12:2017

Слышь... патриоть..!
А если Алёна на апляцибу Язык гос. не сдала..
Так не защитают, наверно, победу в Латвии
.. как пить дать..

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Допинг не приняла 19:43 30:12:2017

Забыла лошадь

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vseh s prazdnikom 19:57 30:12:2017

molodec Alona, vseh s prazdnikom

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Не хера, 20:20 30:12:2017

А Остапенко - НАДО ПРОВЕРИТЬ НА ДОПИНГ!!! При всём желании - НЕ МОГЛА,не приняв допинг ЛАТЫШКА ВЫИГРАТЬ ЭТОТ МАТЧ!!!!

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Жыжо 20:45 30:12:2017

Да она и не латышка вовсе......

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ЗНАЮЩИЙ ВСЁ 20:50 30:12:2017

Так а транзита уже почти нет..
.. это ж не палкой с сеткой махать...
(ракетка называется)..
.. бегай себе по полю..
.. лишь бы не работать только..
.. как то равнобедренно

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А ты, 20:52 30:12:2017

Жыжо - Помнишь фильм Брат??? A KAKAЯ PA3HИЦA!!!

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ЗНАЮЩИЙ ВСЁ 21:15 30:12:2017

Я двоих знакомых нищих встретил ..
.. спросил: "Обрадовала ли Вас победа
Остапенки ракеткой Вилямса Серену..?"
.. чуть не убили..

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (7)