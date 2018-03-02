Урок Розенштрассе: протест дарует свободу!

На митинги в защиту русского образования в Риге выходят тысячи людей. В слякоть, метель и мороз. От других людей — тех, которые не хотят поддерживать протесты, мы опять и опять слышим: зачем эти митинги, они ничего не изменят, власти так или иначе добьются своего… Что можно ответить на это? — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

История мало кого учит уму–разуму, но тем не менее в ней есть ярчайшие примеры стойкости духа, о которых надо напоминать «во дни сомнений и тягостных раздумий». Вот один из них.

В январе 1943 года под Сталинградом была разгромлена армия Паулюса, 300 000 немецких солдат попали в плен. Немцы вдруг поняли, что «тотальная война» вовсе не означает «тотальной победы». Для поднятия духа нации министр пропаганды фашистской Германии Йозеф Геббельс пошел проторенным путем — отдал приказ «окончательно решить еврейский вопрос».

27 февраля СС и гестапо стали арестовывать оставшихся в Берлине евреев. В числе более восьми тысяч схваченных были и супруги из немецко–еврейских смешанных семей. Их поместили в здании бывшей богадельни на улице Розенштрассе, 2–4. Готовили к отправке в лагеря смерти.

Однако уже вечером того же дня на улице Розенштрассе собралась толпа, состоявшая поначалу в основном из жен узников. Реакция нацистских властей была предсказуемой: участников протеста начали запугивать, направлять на них оружие, натравливать собак, клеймить «предателями нации». Участники протеста рисковали неимоверно: военное время, потери на фронтах, ненависть к «врагам рейха» давали, казалось, индульгенцию на самое жесточайшее повторение протеста. Но понимая все это, люди не расходились. Ситуация все более обострялась. В ночь с первого на второе марта британские военно–воздушные силы обрушились на Берлин мощнейшей бомбардировкой. Но даже этот ужас огня и дымящихся руин не остановил протестующих. Они продолжали стоять, требуя от властей свободы для их родных.

И произошло то, что еще недавно казалось абсолютно немыслимым: нацисты, испугавшись, что насилие против участников протестов на улице Роз вызовет новую и еще более решительную волну недовольства, уже со 2 марта начали освобождение узников здания на Розенштрассе. Таким образом, удалось спасти две тысячи, казалось бы, обреченных людей в безвыходной ситуации. При этом родственников тех арестантов, за кого не нашлось кому стоять, кто сдался и решил, что «от нас ничего не зависит», нацисты уничтожили.

Это документальный урок истории на тему того, что могут воля и мужество несдавшихся. И насколько опасно сдаваться. В наше время и в нашей стране нет, слава Богу, прямой угрозы жизни. Но присутствуют, к великому сожалению, параллели с геббельсовской пропагандой.

В ходе последних исследований общественного мнения большинство опрошенных граждан Латвии не могут назвать ни одной из правящих партий, с которой связаны надежды на будущее. А наиболее частый ответ на вопрос, за кого они впредь будут голосовать, — «не пойду на выборы».

Ситуация аховая, и ничего лучшего, кроме как «окончательно разобраться с русским вопросом», правящие не придумали. У нас, говорящих на русском, хотят отобрать родной язык, отобрав образование на родном языке. И не диктатор так велит, а кучка жуликов, прикрывающих собственные коррупционные интересы национальными лозунгами.

Урок Розенштрассе говорит нам, что не надо преувеличивать силу правящих. Наше будущее всегда в наших руках. Если на улицы с мирным протестом выйдут не две тысячи, а десятки и сотни тысяч несогласных, власть дрогнет и отступит. И есть уже первые признаки этого. Например, публичное заявление премьер–министра Кучинскиса о том, что хорошо бы, чтобы тотальный переход обучения на государственный язык прошел бы тихо и без скандалов.

Уверяем вас, господин Кучинскис, тихо не выйдет. Урок Розенштрассе диктует нам стоять до конца.

Л. НОВИКОВА.

Фото: Кадр из фильма «Розенштрассе».