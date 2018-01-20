В ожидании наводнения: уровень воды в Даугаве повысился на 2 с лишним метра

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Виталий Вавилкин
09:45 20.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

С утра четверга уровень воды в Даугаве у Екабпилса повысился на 2,1 м и продолжает повышаться, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

За последние сутки вода в Даугаве у Екабпилса поднялась на 160 см, и до уровня паводкого затопления (6,3 м) остается всего 43 см.

 

В субботу в 6.00 уровень воды здесь на 5,8 м превысил нулевую отметку. Критическая отметка для Екабпилса — примерно 7 м. В марте 2017 года вода в Даугаве у Екабпилса поднялась до отметки в 6,5 м.

LETA / Фото
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