Уровень воды в реках понижается

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Владимир Бучельников
11:44 04.02.2018
Наша Латвия / Погода

Уровень воды в большинстве латвийских рек снижается, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Лиелупе возле Стальгене уровень воды в воскресенье утром составлял 4,3 метра, что на 80 см выше порога затопления пойм. В течение суток вода на этом участке спала на несколько сантиметров, немного быстрее уровень воды понижался возле Межотне и в притоках Лиелупе.

 

На Даугаве возле Екабпилса уровень воды медленно снижается, вверх по течению от Екабпилса почти не меняется.

 

В Венте возле Кулдиги уровень воды за последние дни снизился на полтора метра, в других реках Курземе вода также в основном падает.

 

В Гауе уровень воды колеблется, но в основном снижается. Аналогичная ситуация наблюдается и в других реках Видземе и Латгале.

 

Как сообщалось, на Лиелупе вниз по течению от Стальгене и на участке Даугавы от Ливаны до Плявиняс сохраняются ледовые заторы.

 

В ближайшие дни уровень воды в реках будет снижаться в связи с морозами и образованием шуги. Синоптики предупреждают, что повторное образование льда на реках увеличивает риск наводнений во время следующей оттепели и весной, и самая опасная ситуация ожидается на участке Даугавы от Ливаны до Плявиняс и на Лиелупе.

LETA / Фото
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Павел Кириллов
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