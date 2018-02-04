Уровень воды в реках понижается

Уровень воды в большинстве латвийских рек снижается, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Лиелупе возле Стальгене уровень воды в воскресенье утром составлял 4,3 метра, что на 80 см выше порога затопления пойм. В течение суток вода на этом участке спала на несколько сантиметров, немного быстрее уровень воды понижался возле Межотне и в притоках Лиелупе.

На Даугаве возле Екабпилса уровень воды медленно снижается, вверх по течению от Екабпилса почти не меняется.

В Венте возле Кулдиги уровень воды за последние дни снизился на полтора метра, в других реках Курземе вода также в основном падает.

В Гауе уровень воды колеблется, но в основном снижается. Аналогичная ситуация наблюдается и в других реках Видземе и Латгале.

Как сообщалось, на Лиелупе вниз по течению от Стальгене и на участке Даугавы от Ливаны до Плявиняс сохраняются ледовые заторы.

В ближайшие дни уровень воды в реках будет снижаться в связи с морозами и образованием шуги. Синоптики предупреждают, что повторное образование льда на реках увеличивает риск наводнений во время следующей оттепели и весной, и самая опасная ситуация ожидается на участке Даугавы от Ливаны до Плявиняс и на Лиелупе.