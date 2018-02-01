Такое мнение сегодня выразил мэр Риги Нил Ушаков, сравнивая опыт внедрения информационных технологий в Эстонии и Латвии. Свое небольшое сравнение мэр озаглавил “IT здорового человека vs IT курильщика”, подводя к логическому вопросу “Что курят в нашем правительстве”.
“IT здорового человека vs IT курильщика. В Эстонии правительство вводит электронные виды на жительство и обсуждают введение собственной криптовалюты. Ответ латвийского правительства не заставил себя ждать. У нас создано приложение, с помощью которого можно жаловаться на нарушителей Закона о Госязыке”, — написал Ушаков на своей Фейсбук странице.
Напомним, Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии запустил новое приложение «Друг языка». Любой пользователь теперь может отослать извещение о нарушении языковых норм или, наоборот, похвалу за использование латышского языка.
Также к отправляемой жалобе или похвале можно прикрепить сделанные фотоснимки или снятое видео. Анонимные жалобы посылать нельзя: для того, чтобы получить возможность отсылать сообщения, сперва следует подтвердить свою личность через аккаунт в Google, Facebook или Draugiem.lv.
О! Валерьич почувствовал приближение выборов и начал располагать к себе электрорат после затишья« ответить
Это "ноу-хау" латвийское, нарушающее права человека. Куда смотрит генеральный прокурор?« ответить
Es tur nekādu cilvēktiesību pārkāpumu nesaskatu, un ģenerālprokurors arī nesaskata!« ответить
В цивилизованном обществе снимать человека на фото или на видео, можно только с его разрешения. Есссно, это для частных лиц, а не наших доблестных органов.« ответить
ES Likums ( 2018,g.) -Personas Datu Aizsardziba, vaciski: Daten-Schutz-Grund-Verordnung=« ответить
DSGV, kur ari azliegs lietotaju izsekot! lai justicijas ministrija palasa !!!
А ГОВОРЯТ ЛАТЫШИ СТАЛИНА НЕ ЛЮБЯТ - ЛЮБЯТ И ИДУТ ПО ЕГО СТОПАМ« ответить
Сталин такой херней не страдал. Хватит уже фантазировать.« ответить
Ideāls risinājums, lai palīdzētu ievērot Valodu likumu!« ответить
Tu pats to neievēro« ответить
ыыы. Krievu žīd, turi muti!« ответить
Neuzminēji. Ne krievs, ne žīds« ответить
Анонимные жалобы посылать нельзя: для того, чтобы получить возможность отсылать сообщения, сперва следует подтвердить свою личность через аккаунт в Google, Facebook или Draugiem.lv.« ответить
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anonimno nelzja. nado sperva zaregistrirovatsa v anonimnoi seti google, facebook ili draugiem.
debili blja. kakaj raznica na prjamuju anonimno ili cerez anonimnuju setj?