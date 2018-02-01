Ушаков о “Друге языка”: что они там у себя курят?!(16)

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Виталий Вавилкин
15:40 31.01.2018
Политика / Политики

В то время, когда в соседней балтийской стране вводятся новые технологии, которые, действительно, могут изменить жизнь людей к лучшему, Латвия улучшает жизнь своих жителей приложением кляузников на тему латышского языка.

Такое мнение сегодня выразил мэр Риги Нил Ушаков, сравнивая опыт внедрения информационных технологий в Эстонии и Латвии. Свое небольшое сравнение мэр озаглавил “IT здорового человека vs IT курильщика”, подводя к логическому вопросу “Что курят в нашем правительстве”.

 

“IT здорового человека vs IT курильщика. В Эстонии правительство вводит электронные виды на жительство и обсуждают введение собственной криптовалюты. Ответ латвийского правительства не заставил себя ждать. У нас создано приложение, с помощью которого можно жаловаться на нарушителей Закона о Госязыке”, — написал Ушаков на своей Фейсбук странице.

 

Напомним, Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии запустил новое приложение «Друг языка». Любой пользователь теперь может отослать извещение о нарушении языковых норм или, наоборот, похвалу за использование латышского языка.

 

Также к отправляемой жалобе или похвале можно прикрепить сделанные фотоснимки или снятое видео. Анонимные жалобы посылать нельзя: для того, чтобы получить возможность отсылать сообщения, сперва следует подтвердить свою личность через аккаунт в Google, Facebook или Draugiem.lv.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (16)
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123 15:45 31:01:2018

О! Валерьич почувствовал приближение выборов и начал располагать к себе электрорат после затишья

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dato 15:47 31:01:2018

Это "ноу-хау" латвийское, нарушающее права человека. Куда смотрит генеральный прокурор?

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Latviešu patriots 16:06 31:01:2018

Es tur nekādu cilvēktiesību pārkāpumu nesaskatu, un ģenerālprokurors arī nesaskata!

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А ты , ШурикС , и не увидишь. 16:20 31:01:2018

В цивилизованном обществе снимать человека на фото или на видео, можно только с его разрешения. Есссно, это для частных лиц, а не наших доблестных органов.

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atbilde - lv patriots 16:34 31:01:2018

ES Likums ( 2018,g.) -Personas Datu Aizsardziba, vaciski: Daten-Schutz-Grund-Verordnung=
DSGV, kur ari azliegs lietotaju izsekot! lai justicijas ministrija palasa !!!

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KHARITON 16:12 31:01:2018

А ГОВОРЯТ ЛАТЫШИ СТАЛИНА НЕ ЛЮБЯТ - ЛЮБЯТ И ИДУТ ПО ЕГО СТОПАМ

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И в Латвии есть НОД 17:11 31:01:2018

Сталин такой херней не страдал. Хватит уже фантазировать.

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Latviešu patriots 16:18 31:01:2018

Ideāls risinājums, lai palīdzētu ievērot Valodu likumu!

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ыыы 16:23 31:01:2018

Tu pats to neievēro

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Latviešu patriots 23:08 31:01:2018

ыыы. Krievu žīd, turi muti!

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ыыы 23:44 31:01:2018

Neuzminēji. Ne krievs, ne žīds

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Janka 18:31 31:01:2018

Анонимные жалобы посылать нельзя: для того, чтобы получить возможность отсылать сообщения, сперва следует подтвердить свою личность через аккаунт в Google, Facebook или Draugiem.lv.
===
anonimno nelzja. nado sperva zaregistrirovatsa v anonimnoi seti google, facebook ili draugiem.
debili blja. kakaj raznica na prjamuju anonimno ili cerez anonimnuju setj?

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (28)

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