В то время, когда в соседней балтийской стране вводятся новые технологии, которые, действительно, могут изменить жизнь людей к лучшему, Латвия улучшает жизнь своих жителей приложением кляузников на тему латышского языка.

Такое мнение сегодня выразил мэр Риги Нил Ушаков, сравнивая опыт внедрения информационных технологий в Эстонии и Латвии. Свое небольшое сравнение мэр озаглавил “IT здорового человека vs IT курильщика”, подводя к логическому вопросу “Что курят в нашем правительстве”.

“IT здорового человека vs IT курильщика. В Эстонии правительство вводит электронные виды на жительство и обсуждают введение собственной криптовалюты. Ответ латвийского правительства не заставил себя ждать. У нас создано приложение, с помощью которого можно жаловаться на нарушителей Закона о Госязыке”, — написал Ушаков на своей Фейсбук странице.

Напомним, Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии запустил новое приложение «Друг языка». Любой пользователь теперь может отослать извещение о нарушении языковых норм или, наоборот, похвалу за использование латышского языка.

Также к отправляемой жалобе или похвале можно прикрепить сделанные фотоснимки или снятое видео. Анонимные жалобы посылать нельзя: для того, чтобы получить возможность отсылать сообщения, сперва следует подтвердить свою личность через аккаунт в Google, Facebook или Draugiem.lv.