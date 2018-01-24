Кабинет министров Латвии во вторник принял поправки к закону об образовании и утвердил постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях нацменьшинств на государственный (латышский) язык.
Ранее в Сейм подали более 14 тысяч подписей граждан Латвии за сохранение в школах билингвального (на русском и латышском языках) образования. Планируется, что реформа вступит в силу с 1 сентября 2019 года. Поправки к закону еще должен утвердить Сейм.
Подготовленный министерством образования и науки проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021-2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) — только на латышском языке.
Предполагается, что поправки будут вступать в силу постепенно, перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.
В Латвии проживают 2 миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.
«Огромная ошибка латвийского правительства. Воспринимать это можно только и единственно как политическую провокацию, которая вредит и качеству образования и стабильности страны», — написал Ушаков на своей странице в Facebook.
По словам столичного мэра, в этой ситуации главным решением становится программа Рижской думы, которая будет введена уже в 2019 году.
«Именно через дополнительные занятия на родном языке, которые будут оплачены думой. За счет это мы сохраним и качество образования, и защитим права национальных меньшинств. Впереди еще много непростой работы, но ни детей, ни школы, ни образование мы в обиду не дадим», — написал Ушаков.
В середине декабря Нил Ушаков заявил, что столичное самоуправление введет в школах нацменьшинств специальную программу, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке.
«Рижская дума с 2019 учебного года введет собственную программу в школах нацменьшинств, на которую предусмотрено специальное финансирование. Так, в школах будут организованы дополнительные занятия на родном языке по основным предметам. То есть после урока физики, который проводится в рамках программы МОН на латышском языке, ученик может посетить дополнительное занятие по физике у того же учителя, но уже на родном языке», — пояснил мэр столицы.
Какие провокации???скот поквакает и пойдет учится на гос языке как это делает народ Латвии..« ответить
Ну так скот разговаривай на латышском или обосраться боишься?« ответить
хохляцкий тупой вол« ответить
Нил свой пацан. Латыш. Он говорит то, что должен говорить, чтобы электрорат не ушёл бы к жданок.« ответить
А так провокации будут. В столице Тартарии, в штабе, военные психологи и другие мозговатые подонки сидят у тала и создают алгоритм саботажа. А там по алгоритму подбырают план действие.
Как это не уйдёт электорат? Уйдёт. Я уйду и со мной вся семья. Слава Богу, что теперь хоть есть за кого голосовать.« ответить
Ну что, Ванятка, сидишь и дрочишь перед зеркалом так, что мозги отсохли? Не старайся ты так, всё равно твой стручок больше не вырастет.« ответить
Животный мир Латвии научат гос языку..молодец шадурскис..« ответить
А,ты,рождённый на асфальте,кто-латыш,,нет латыши по другому строят предложения,ты го..но просто озлобленный хохломигрант и самое смешное,что латышам на таких,как ты нас...ть с высокой башни и если ты себе не наколишь флаг Незалежной на лбу-ты для них такой же русский,так что соси дальше.« ответить
Ваня,Вы не образованный обозлённый человечек. По твоим высказываниям Вы рождены в семье шуцманов и так воспитан.« ответить
Чушкану Ванятке-придавим как клопа!хрена тебе и твоим сподвижникам!ничего у вас не выйдет.нас много!и отстоим свои права скоро посыпятся заявления в ЕСПЧ!и так далее!Это-наши дети и наши права . И-нас много 40%!Насильно, нам ничего не сделаете!Скоро выборы чушкан Ванятка!Не забыл ушербный трольь-эльф!хахаха« ответить
а еслт будет ДНР и граница по екабпилсу?« ответить
Тебе надо было пищать пару месяцев назад,когда родители в Старой Риге собирались,но видно жена или кураторы из-за океана не разрешили,к которым ты так рвался,поезд твой ушёл,как и Согласия,так,что легализуйте виллы в Испании и до свидания.« ответить
То что говорит это (мэр) дели надвое ! Ворона и та каркает правдоподобно не то что эта кучка дерьма в очках!« ответить
Когда не хватает фактов,начинаются оскорбления! Вы,как и все больные на голову,боитесь согласия и Ушакова. А эта партия,несмотря на ваши вбросы так называемого компромата, набирает популярность и у латышей! Люди хотят жить хорошо,хотят что бы наш город был назван лучшим городом в Европу. Для этого надо только немножко не лениться и ходить на выборы. А всякие оппозиции если будут ставить палки в колеса должны отзываться по результатам избирателями!« ответить