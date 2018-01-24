Мэр Риги Нил Ушаков назвал огромной ошибкой решение латвийского правительства одобрить реформу школьного образования.

Кабинет министров Латвии во вторник принял поправки к закону об образовании и утвердил постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях нацменьшинств на государственный (латышский) язык.

Ранее в Сейм подали более 14 тысяч подписей граждан Латвии за сохранение в школах билингвального (на русском и латышском языках) образования. Планируется, что реформа вступит в силу с 1 сентября 2019 года. Поправки к закону еще должен утвердить Сейм.

Подготовленный министерством образования и науки проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021-2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) — только на латышском языке.

Предполагается, что поправки будут вступать в силу постепенно, перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.

В Латвии проживают 2 миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.

«Огромная ошибка латвийского правительства. Воспринимать это можно только и единственно как политическую провокацию, которая вредит и качеству образования и стабильности страны», — написал Ушаков на своей странице в Facebook.

По словам столичного мэра, в этой ситуации главным решением становится программа Рижской думы, которая будет введена уже в 2019 году.

«Именно через дополнительные занятия на родном языке, которые будут оплачены думой. За счет это мы сохраним и качество образования, и защитим права национальных меньшинств. Впереди еще много непростой работы, но ни детей, ни школы, ни образование мы в обиду не дадим», — написал Ушаков.

В середине декабря Нил Ушаков заявил, что столичное самоуправление введет в школах нацменьшинств специальную программу, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке.

«Рижская дума с 2019 учебного года введет собственную программу в школах нацменьшинств, на которую предусмотрено специальное финансирование. Так, в школах будут организованы дополнительные занятия на родном языке по основным предметам. То есть после урока физики, который проводится в рамках программы МОН на латышском языке, ученик может посетить дополнительное занятие по физике у того же учителя, но уже на родном языке», — пояснил мэр столицы.