Ушаков предупреждает о провокациях(22)

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Анатолий Тарасов
08:00 24.01.2018
Политика / Рига

Мэр Риги Нил Ушаков назвал огромной ошибкой решение латвийского правительства одобрить реформу школьного образования.

Кабинет министров Латвии во вторник принял поправки к закону об образовании и утвердил постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях нацменьшинств на государственный (латышский) язык.

 

Ранее в Сейм подали более 14 тысяч подписей граждан Латвии за сохранение в школах билингвального (на русском и латышском языках) образования. Планируется, что реформа вступит в силу с 1 сентября 2019 года. Поправки к закону еще должен утвердить Сейм.

 

Подготовленный министерством образования и науки проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021-2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) — только на латышском языке.

 

Предполагается, что поправки будут вступать в силу постепенно, перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.

 

В Латвии проживают 2 миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.

 

«Огромная ошибка латвийского правительства. Воспринимать это можно только и единственно как политическую провокацию, которая вредит и качеству образования и стабильности страны», — написал Ушаков на своей странице в Facebook.

 

По словам столичного мэра, в этой ситуации главным решением становится программа Рижской думы, которая будет введена уже в 2019 году.

 

«Именно через дополнительные занятия на родном языке, которые будут оплачены думой. За счет это мы сохраним и качество образования, и защитим права национальных меньшинств. Впереди еще много непростой работы, но ни детей, ни школы, ни образование мы в обиду не дадим», — написал Ушаков.

 

В середине декабря Нил Ушаков заявил, что столичное самоуправление введет в школах нацменьшинств специальную программу, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке.

 

«Рижская дума с 2019 учебного года введет собственную программу в школах нацменьшинств, на которую предусмотрено специальное финансирование. Так, в школах будут организованы дополнительные занятия на родном языке по основным предметам. То есть после урока физики, который проводится в рамках программы МОН на латышском языке, ученик может посетить дополнительное занятие по физике у того же учителя, но уже на родном языке», — пояснил мэр столицы.

Sputnik / Фото LETA
Комментарии (22)
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ваня 08:06 24:01:2018

Какие провокации???скот поквакает и пойдет учится на гос языке как это делает народ Латвии..

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ВАСЯ 08:14 24:01:2018

Ну так скот разговаривай на латышском или обосраться боишься?

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ваня у нас 08:22 24:01:2018

хохляцкий тупой вол

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Александр Шерстобитов 09:09 24:01:2018

Нил свой пацан. Латыш. Он говорит то, что должен говорить, чтобы электрорат не ушёл бы к жданок.

А так провокации будут. В столице Тартарии, в штабе, военные психологи и другие мозговатые подонки сидят у тала и создают алгоритм саботажа. А там по алгоритму подбырают план действие.

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гражданин латвии 12:25 24:01:2018

Как это не уйдёт электорат? Уйдёт. Я уйду и со мной вся семья. Слава Богу, что теперь хоть есть за кого голосовать.

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Rapid 12:51 24:01:2018

Ну что, Ванятка, сидишь и дрочишь перед зеркалом так, что мозги отсохли? Не старайся ты так, всё равно твой стручок больше не вырастет.

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ваня 08:17 24:01:2018

Животный мир Латвии научат гос языку..молодец шадурскис..

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Ване 08:24 24:01:2018

А,ты,рождённый на асфальте,кто-латыш,,нет латыши по другому строят предложения,ты го..но просто озлобленный хохломигрант и самое смешное,что латышам на таких,как ты нас...ть с высокой башни и если ты себе не наколишь флаг Незалежной на лбу-ты для них такой же русский,так что соси дальше.

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эхо 08:41 24:01:2018

Ваня,Вы не образованный обозлённый человечек. По твоим высказываниям Вы рождены в семье шуцманов и так воспитан.

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Иван 10:31 24:01:2018

Чушкану Ванятке-придавим как клопа!хрена тебе и твоим сподвижникам!ничего у вас не выйдет.нас много!и отстоим свои права скоро посыпятся заявления в ЕСПЧ!и так далее!Это-наши дети и наши права . И-нас много 40%!Насильно, нам ничего не сделаете!Скоро выборы чушкан Ванятка!Не забыл ушербный трольь-эльф!хахаха

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провокация 08:20 24:01:2018

а еслт будет ДНР и граница по екабпилсу?

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Саксофоб 08:28 24:01:2018

Тебе надо было пищать пару месяцев назад,когда родители в Старой Риге собирались,но видно жена или кураторы из-за океана не разрешили,к которым ты так рвался,поезд твой ушёл,как и Согласия,так,что легализуйте виллы в Испании и до свидания.

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Нил река мутная 09:08 24:01:2018

То что говорит это (мэр) дели надвое ! Ворона и та каркает правдоподобно не то что эта кучка дерьма в очках!

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ольга 10:31 24:01:2018

Когда не хватает фактов,начинаются оскорбления! Вы,как и все больные на голову,боитесь согласия и Ушакова. А эта партия,несмотря на ваши вбросы так называемого компромата, набирает популярность и у латышей! Люди хотят жить хорошо,хотят что бы наш город был назван лучшим городом в Европу. Для этого надо только немножко не лениться и ходить на выборы. А всякие оппозиции если будут ставить палки в колеса должны отзываться по результатам избирателями!

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123

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (2)

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