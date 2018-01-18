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Инициативу назвать одну из рижских улиц именем российского оппозиционера Бориса Немцова по сути следует поддержать, сказал в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд» мэр Риги Нил Ушаков.

В Риге принято, прежде чем называть улицу чьим-то именем, выждать 10 лет после смерти этого человека, отметил он. Так как Немцов был застрелен в феврале 2015 года, реализовать эту инициативу можно будет не раньше чем в 2025 году. Как сообщалось, с предложением назвать одну из улиц Риги именем Немцова к Ушакову обратился председатель думской фракции «Единства» Вилнис Кирсис.

Переименовать улицу Дудаева в Риге Ушаков за 8 лет так и не смог, зато быстро справился с задачей угодить США, назвав улицу в честь сенатора Уэллеса, а кому теперь, пользуясь именем Немцова, стремится понравиться рижский мэр, — считает экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов в своей колонке на «Спутнике».

Именно в связи с тем, что официальные власти России прекратили любые контакты с Ушаковым, у него началась форменная истерия. Так долго он возводил свой карточный домик, где только он главный король, но тут катастрофа за катастрофой — король-то голый. Рейтинги популярности не просто низкие, они уже ниже плинтуса. Придуманные PR-кампанией Рижской думы слоганы: «он хоть что-то делает» и «нет другой альтернативы» — больше не срабатывают.

Делать ставку и тем более спекулировать на теме смерти Немцова не совсем корректно во всех смыслах, ну, кроме вероятно одного — получить поддержку беглых русских оппозиционеров, которых и в России никто не ждет и никому они не нужны, разве что Следственному комитету.

За 8 лет власти Ушакову так и не удалось сменить название улицы Джохара Дудаева, чуть меньше — 7 лет потребовалось, чтобы назвать одну из улиц именем знаменитого рижанина Валентина Саввича Пикуля, и то при постоянном напористом напоминании со стороны посла РФ Александра Альбертовича Вишнякова.

Зато с небывалой скоростью за 2 недели была названа улица в честь американского сенатора Самнера Уэллеса, главной заслугой которого за все время государственной службы явилась декларация о непризнании Соединенными Штатами вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав Советского Союза.

До сих пор нет и вряд ли уже появятся улицы, названные в честь шахматиста с мировым именем Михаила Таля или в честь латышской актрисы всесоюзного значения Вии Артмане. Вся их беда не в скудности заслуг перед Латвией, а в том, что все богатство таланта они проявили в неправильное время, то есть в советское, — подчеркнул Панкратов.

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