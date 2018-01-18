В Риге принято, прежде чем называть улицу чьим-то именем, выждать 10 лет после смерти этого человека, отметил он. Так как Немцов был застрелен в феврале 2015 года, реализовать эту инициативу можно будет не раньше чем в 2025 году. Как сообщалось, с предложением назвать одну из улиц Риги именем Немцова к Ушакову обратился председатель думской фракции «Единства» Вилнис Кирсис.
Переименовать улицу Дудаева в Риге Ушаков за 8 лет так и не смог, зато быстро справился с задачей угодить США, назвав улицу в честь сенатора Уэллеса, а кому теперь, пользуясь именем Немцова, стремится понравиться рижский мэр, — считает экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов в своей колонке на «Спутнике».
Именно в связи с тем, что официальные власти России прекратили любые контакты с Ушаковым, у него началась форменная истерия. Так долго он возводил свой карточный домик, где только он главный король, но тут катастрофа за катастрофой — король-то голый. Рейтинги популярности не просто низкие, они уже ниже плинтуса. Придуманные PR-кампанией Рижской думы слоганы: «он хоть что-то делает» и «нет другой альтернативы» — больше не срабатывают.
Делать ставку и тем более спекулировать на теме смерти Немцова не совсем корректно во всех смыслах, ну, кроме вероятно одного — получить поддержку беглых русских оппозиционеров, которых и в России никто не ждет и никому они не нужны, разве что Следственному комитету.
За 8 лет власти Ушакову так и не удалось сменить название улицы Джохара Дудаева, чуть меньше — 7 лет потребовалось, чтобы назвать одну из улиц именем знаменитого рижанина Валентина Саввича Пикуля, и то при постоянном напористом напоминании со стороны посла РФ Александра Альбертовича Вишнякова.
Зато с небывалой скоростью за 2 недели была названа улица в честь американского сенатора Самнера Уэллеса, главной заслугой которого за все время государственной службы явилась декларация о непризнании Соединенными Штатами вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав Советского Союза.
До сих пор нет и вряд ли уже появятся улицы, названные в честь шахматиста с мировым именем Михаила Таля или в честь латышской актрисы всесоюзного значения Вии Артмане. Вся их беда не в скудности заслуг перед Латвией, а в том, что все богатство таланта они проявили в неправильное время, то есть в советское, — подчеркнул Панкратов.
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А там и Кеннеди, Сталин, Молотов, Хрущев....и Майкл Джексон!« ответить
Нил согласен через 10 лет подумать на эту тему Немцова! Но шансов мало!« ответить
Что за "Sputnik Latvija", где окопались эти "панкратовы", не та ли пропагандистская конторка российская, что идет в одной упряжке с RT, выпертом из всех приличных домов?« ответить
буду голосовать за Жданок!!!« ответить
И мы. Нас шестеро в одной семье. Ушаков,давай, досвидания!« ответить
Ну вот и полностью засветился, нечистоплотность продемонстрировал.Мерзко это!« ответить
Вы про Насреддина почитайте! мУдро! Через 7 лет либо ишак сдохнет, либо эмир умрёт и целителя фиг найдёшь!« ответить
Ой, какой удар от Гнилки! Ватное стадо бросает согласосов и бежит к жи довке Хесиной« ответить
О ,снова высер, от нищеброда- лузера Путинка!хахаха.Раз бесишься-все делается правильно?да троль-эльф???как думаешь?« ответить
Смотрю на Ушакова и честно мне его жалко...« ответить
Он никогда не станет таким как они,
он будет чужим среди них. Так что Нилушко бросай
это гиблое дело... занимайся своей жизнью.
В Латвии клинический случай - безнадежно:)))
Толик ты себя пожалей, Ушакова не надо жалеть у него всё даже супер отлично, не то что хорошо:- новая жена, бабки прут отовсюду, один порт чего стоит..., джип, недвижимость, приспособляемость отличная..., два стула и третий рядом..., так что не волнуйся за него!« ответить