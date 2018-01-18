Ушаков согласен на улицу либерала Немцова в Риге(25)

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LETA
Герман Бергер
17:43 17.01.2018
Политика / Политики

Инициативу назвать одну из рижских улиц именем российского оппозиционера Бориса Немцова по сути следует поддержать, сказал в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд» мэр Риги Нил Ушаков.

В Риге принято, прежде чем называть улицу чьим-то именем, выждать 10 лет после смерти этого человека, отметил он. Так как Немцов был застрелен в феврале 2015 года, реализовать эту инициативу можно будет не раньше чем в 2025 году. Как сообщалось, с предложением назвать одну из улиц Риги именем Немцова к Ушакову обратился председатель думской фракции «Единства» Вилнис Кирсис.

 

 

Переименовать улицу Дудаева в Риге Ушаков за 8 лет так и не смог, зато быстро справился с задачей угодить США, назвав улицу в честь сенатора Уэллеса, а кому теперь, пользуясь именем Немцова, стремится понравиться рижский мэр, — считает экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов в своей колонке на «Спутнике».

 

Именно в связи с тем, что официальные власти России прекратили любые контакты с Ушаковым, у него началась форменная истерия. Так долго он возводил свой карточный домик, где только он главный король, но тут катастрофа за катастрофой — король-то голый. Рейтинги популярности не просто низкие, они уже ниже плинтуса. Придуманные PR-кампанией Рижской думы слоганы: «он хоть что-то делает» и «нет другой альтернативы» — больше не срабатывают.

 

Делать ставку и тем более спекулировать на теме смерти Немцова не совсем корректно во всех смыслах, ну, кроме вероятно одного — получить поддержку беглых русских оппозиционеров, которых и в России никто не ждет и никому они не нужны, разве что Следственному комитету.

 

За 8 лет власти Ушакову так и не удалось сменить название улицы Джохара Дудаева, чуть меньше — 7 лет потребовалось, чтобы назвать одну из улиц именем знаменитого рижанина Валентина Саввича Пикуля, и то при постоянном напористом напоминании со стороны посла РФ Александра Альбертовича Вишнякова.

 

Зато с небывалой скоростью за 2 недели была названа улица в честь американского сенатора Самнера Уэллеса, главной заслугой которого за все время государственной службы явилась декларация о непризнании Соединенными Штатами вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав Советского Союза.

 

 

До сих пор нет и вряд ли уже появятся улицы, названные в честь шахматиста с мировым именем Михаила Таля или в честь латышской актрисы всесоюзного значения Вии Артмане. Вся их беда не в скудности заслуг перед Латвией, а в том, что все богатство таланта они проявили в неправильное время, то есть в советское, — подчеркнул Панкратов.

 

Статья приведена в сокращении. Оригинал публикации.

Sputnik Latvija / Фото
Комментарии (25)
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СССР 17:47 17:01:2018

А там и Кеннеди, Сталин, Молотов, Хрущев....и Майкл Джексон!

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ваня 18:12 17:01:2018

Нил согласен через 10 лет подумать на эту тему Немцова! Но шансов мало!

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Кстати 19:40 17:01:2018

Что за "Sputnik Latvija", где окопались эти "панкратовы", не та ли пропагандистская конторка российская, что идет в одной упряжке с RT, выпертом из всех приличных домов?

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ндаа 17:59 17:01:2018

буду голосовать за Жданок!!!

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Избиратели 21:57 17:01:2018

И мы. Нас шестеро в одной семье. Ушаков,давай, досвидания!

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Зеленоградский 18:21 17:01:2018

Ну вот и полностью засветился, нечистоплотность продемонстрировал.Мерзко это!

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:-)) 21:39 17:01:2018

Вы про Насреддина почитайте! мУдро! Через 7 лет либо ишак сдохнет, либо эмир умрёт и целителя фиг найдёшь!

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П у т и н 18:50 17:01:2018

Ой, какой удар от Гнилки! Ватное стадо бросает согласосов и бежит к жи довке Хесиной

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Доброжелатель 20:19 17:01:2018

О ,снова высер, от нищеброда- лузера Путинка!хахаха.Раз бесишься-все делается правильно?да троль-эльф???как думаешь?

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Tolik 19:11 17:01:2018

Смотрю на Ушакова и честно мне его жалко...
Он никогда не станет таким как они,
он будет чужим среди них. Так что Нилушко бросай
это гиблое дело... занимайся своей жизнью.
В Латвии клинический случай - безнадежно:)))

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Забар 23:12 17:01:2018

Толик ты себя пожалей, Ушакова не надо жалеть у него всё даже супер отлично, не то что хорошо:- новая жена, бабки прут отовсюду, один порт чего стоит..., джип, недвижимость, приспособляемость отличная..., два стула и третий рядом..., так что не волнуйся за него!

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123

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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