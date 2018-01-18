Ушаков ожидает, что в нынешней предвыборной кампании будет преобладать популизм.
Что касается потенциального участия «Согласия» в правящей коалиции, Нил Ушаков предлагает дождаться результатов голосования и потом уже проводить переговоры.
При этом политик подчеркнул, что партия «Согласие» не проводит для себя никаких «красных линий» и готова работать с любыми политическими силами, если они сами будут готовы договариваться с «Согласием». Другой вопрос, совпадут ли ценности у потенциальных партнеров.
Ведущего больше всего интересовала возможность сотрудничества «Согласия» с Русским союзом Латвии (РСЛ).
«Русский союз Латвии, Нацобъединение, другие политические силы — у нас, еще раз повторю, ни против кого нет никаких красных линий, если они будут готовы (сотрудничать)», — сказал Ушаков.
Однако РСЛ, как и Нацобъединение, Нил Ушаков назвал «партиями одного конкретного вопроса».
«В этом случае (в случае Русского союза Латвии) у меня только один риторический вопрос: если они, как они декларируют, пришли бороться с латышскими националистами, почему они ругают только «Согласие»?» — спрашивает политик.
Ушаков указал, что по результатам муниципальных выборов в Риге 60% поддержавших «Согласие» — русскоязычные, а 40% латыши.
По его словам, партия «Согласие» удерживает электорат двумя принципами: с одной стороны, социал-демократическими установками, с другой стороны, утверждением, что латыши и нелатыши могут прекрасно чувствовать себя вместе в своем государстве.
Хотя во многих странах открыто говорят об «угрозе российского влияния» на исход выборов, Ушаков не считает, что в Латвии какое-либо значительное влияние на результаты голосования возможно.
Он подчеркнул, что избиратели, в том числе русскоязычные, потребляют преимущественно информацию местных СМИ, неважно, на русском или на латышском. Поэтому опасения по поводу какого-то весомого влияния другой страны на решение избирателей не имеют под собой оснований.
Как рассказал Нил Ушаков, «Согласие» готовит собственный проект образовательной реформы, который будет обоснован и с точки зрения финансирования, и с точки зрения качества образования. План формируется с учетом мнения родителей и представителей школ.
Основной из идей реформы должны стать дополнительные занятия, причем не только в школах нацменьшинств, но и в латышских — дополнительное финансирование будет выделяться и тем, и тем.
Политик отметил, что ни в Риге, ни в Латвии в целом нет такой проблемы, что выпускники школ плохо знают латышский язык.
«Значит, билингвальное образование — одна из редких отраслей, которые в Латвии функционируют очень хорошо», — сказал Ушаков.
Поэтому профессионалы выступают против реформы, предлагаемой министерством образования.
Нил Ушаков по-прежнему считает, что план Шадурскиса несет риски политической и общественной дестабилизации, поскольку все, что связано с языком, в Латвии носит особенно чувствительный характер. Он подчеркнул, что уже сейчас можно видеть акции протеста против полного перевода обучения на латышский язык, а в дальнейшем напряжение будет только расти.
Ушаков в целом поддерживает идею назвать какую-нибудь улицу или площадь в Риге именем российского политика Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года.
Однако по правилам муниципалитета такое решение можно принять только через десять лет после смерти известного человека. Поэтому мэр Риги предлагает соблюсти это условие и подождать еще семь лет.
«Я сам был на похоронах Немцова, и я лично считаю, что это (назвать улицу в честь Немцова) было бы правильно», — сказал политик.
После проблем с реконструкцией улицы Барона внимание рижан прочно приковано к планам по ремонту улиц.
Ушаков признал, что в прошлом было много ошибок, связанных с организацией ремонта и соблюдением сроков. В этом году муниципальные предприятия попытаются их избежать.
Надежды на то, что удастся реконструировать большой объем улиц за три-четыре месяца, нет, поэтому рижские власти предупреждают, что ремонт начнется в мае и продолжится до октября.
Запланирован еще больший объем работ: это и реконструкция эстакады Вантового моста, моста в Брасе, отрезка улицы Краста от «Лидо» до Островного моста, продление променадов вдоль Даугавы и т.д.
Ушаков надеется, что в этом году удастся решить вопрос коммуникации и синхронизации действий всех ремонтных организаций. А бороться с ненадлежащим исполнением работ и срывом сроков по-прежнему будут с помощью штрафов.
Что касается реконструкции Агенскалнского рынка, наилучшим вариантом Ушаков назвал долгосрочную субаренду. Муниципалитет рассчитывает на то, что придет предприниматель с хорошей репутацией, который готов будет предоставить необходимое финансирование.
Ушаков полагает, что с учетом нынешнего состояния рынка его удастся вновь открыть как торговую точку не раньше, чем к концу нынешнего созыва Рижской думы.
Мэр Риги напомнил, что до 2009 года рижские рынки были в субаренде. Понадобились долгие годы, но теперь есть возможность привести Рижский центральный рынок в порядок.
По словам Ушакова, то же будет и с Агенскалнским рынком.
Согласие» не проводит для себя никаких «красных линий» и готова работать с любыми политическими силами, если они сами будут готовы договариваться с «Согласием». Другой вопрос, совпадут ли ценности у потенциальных партнеров.« ответить
Совпадают и ещё как, эти ценности это ваши карманы, и с нациками просто милое сотрудничество, есть пример где просто братаны, а где и попроще , Ушаков прекрасно это знает, потому и нет красных линий.
неужели в Латвии нет своих выдающихся и значительных личностей?« ответить
Латвия, это по мировым меркам не такой уж большой город по населению, так что найти полный комплект по управлению Государством не так просто. Но даже если вы возьмете нашего соседа например, то мы видим, что россияне так зациклились на Путине, что создается впечатление, они неспособны найти даже из своих 140 миллионов человека, способного управлять страной, выбрали лучшего из худших, и мертвой хваткой вцепились в него, словно утопающий в своего спасителя.« ответить
Сам ты зацыклился, статья про Латвию.« ответить
На кого рассчитан глупый и бездарный заголовок статьи,если фамилия " Путин" в ней даже не упоминается ???« ответить
У него всегда каша в голове и все мысли перепутаны :)« ответить
Выступая по ТВ перед Рождеством Ушаков пообещал спрашивающим жителям: «каток на Деглава будет открыт как только погода позволит и температура опустится ниже 0'». Приехали с детьми. Погода позволяет, снег и мороз. Каток закрыт и вход воспрещён даже в туалеты для детей. Полиция советует детям саравлять нужду под дерево! Этотв мороз при северном ветре и пурге! На катке плакат: «каток сдали клубу Динамо для игры 25 января с росиянами и доступ жителей запрещён!». Лично готов дать в морду этому продажному бесу Ушакову за слёзы моих детей не попавших на каток!« ответить
Ну,уж Вы разошлись товарищ- просто боец и сразу в морду,да и Ушакову!!! а где же Ваша культура ???« ответить
А плакат такой Вы где и когда видели,дядя ??? Когда дети писали под деревом ?? Ведь хоккей будет не 25-ого,а 29-ого и не с россиянами ,а с белоруссами ! Вот и морду получается бить Ушакову не за что!!! Или....хай нэ сопэ ???« ответить
Ну в другой день попадут, это же частный случай, накладка. Правда Ушакова не люблю, налогами задушил популист, это факт, хоть они и государственные, мог бы понизить, например на недвижку.« ответить
Правильно удивляется Ушаков , виновато правительство , а за все ругают ЦС , но это в основном на русских порталах , здесь распоясались активисты- раскольники под предводительством " бойца " вечного Интерфронта Мамы- спасительницы г-жи Жданок. Прав народ , когда говорит "добрые дела - всегда наказуемы. В Риге русские , благодаря ЦС , живут припеваючи , явно заелись , как в сказке про" Рыбака и рыбку" хочется все больше и больше и лично для себя . А финал сказки помните ? А большее можно хотеть , если большинство ЦС сохранится и приумножится . ЦС по своей диалектике близки как русским , так и латышам . РСЛ ставит проблемы очень личностные и латышей они не интересуют , поэтому ура - грызня этих новоявленных " революционеров" является чистой провокацией. А что касается образования - то , что предлагает Ушаков , может быть реально осуществимо , даже в обход Шадурского, потому что Дума берётся самолично финансировать свою программу . И кончайте уже выть о распилках , либо вы судите по себе , либо вы опять же отрабатываете заказ "нужного человека". Кто , где , что " пилит" , вам виднее, но то как меняется в лучшую сторону Рига , видят все , за исключением вас , особо справедливых.« ответить
Еврофонды на ремонт моста на Брассе уже выделяли. Кто распилил?« ответить