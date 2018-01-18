В передаче «900 секунд» телеканала LNT лидер партии «Согласие», мэр Риги Нил Ушаков ответил на вопросы по самым разным темам. Главной темой разговора стали предстоящие выборы в Сейм в октябре 2018 года.

Ушаков ожидает, что в нынешней предвыборной кампании будет преобладать популизм.

Что касается потенциального участия «Согласия» в правящей коалиции, Нил Ушаков предлагает дождаться результатов голосования и потом уже проводить переговоры.

При этом политик подчеркнул, что партия «Согласие» не проводит для себя никаких «красных линий» и готова работать с любыми политическими силами, если они сами будут готовы договариваться с «Согласием». Другой вопрос, совпадут ли ценности у потенциальных партнеров.

Ведущего больше всего интересовала возможность сотрудничества «Согласия» с Русским союзом Латвии (РСЛ).

«Русский союз Латвии, Нацобъединение, другие политические силы — у нас, еще раз повторю, ни против кого нет никаких красных линий, если они будут готовы (сотрудничать)», — сказал Ушаков.

Однако РСЛ, как и Нацобъединение, Нил Ушаков назвал «партиями одного конкретного вопроса».

«В этом случае (в случае Русского союза Латвии) у меня только один риторический вопрос: если они, как они декларируют, пришли бороться с латышскими националистами, почему они ругают только «Согласие»?» — спрашивает политик.

Ушаков указал, что по результатам муниципальных выборов в Риге 60% поддержавших «Согласие» — русскоязычные, а 40% латыши.

По его словам, партия «Согласие» удерживает электорат двумя принципами: с одной стороны, социал-демократическими установками, с другой стороны, утверждением, что латыши и нелатыши могут прекрасно чувствовать себя вместе в своем государстве.

Хотя во многих странах открыто говорят об «угрозе российского влияния» на исход выборов, Ушаков не считает, что в Латвии какое-либо значительное влияние на результаты голосования возможно.

Он подчеркнул, что избиратели, в том числе русскоязычные, потребляют преимущественно информацию местных СМИ, неважно, на русском или на латышском. Поэтому опасения по поводу какого-то весомого влияния другой страны на решение избирателей не имеют под собой оснований.

Как рассказал Нил Ушаков, «Согласие» готовит собственный проект образовательной реформы, который будет обоснован и с точки зрения финансирования, и с точки зрения качества образования. План формируется с учетом мнения родителей и представителей школ.

Основной из идей реформы должны стать дополнительные занятия, причем не только в школах нацменьшинств, но и в латышских — дополнительное финансирование будет выделяться и тем, и тем.

Политик отметил, что ни в Риге, ни в Латвии в целом нет такой проблемы, что выпускники школ плохо знают латышский язык.

«Значит, билингвальное образование — одна из редких отраслей, которые в Латвии функционируют очень хорошо», — сказал Ушаков.

Поэтому профессионалы выступают против реформы, предлагаемой министерством образования.

Нил Ушаков по-прежнему считает, что план Шадурскиса несет риски политической и общественной дестабилизации, поскольку все, что связано с языком, в Латвии носит особенно чувствительный характер. Он подчеркнул, что уже сейчас можно видеть акции протеста против полного перевода обучения на латышский язык, а в дальнейшем напряжение будет только расти.

Ушаков в целом поддерживает идею назвать какую-нибудь улицу или площадь в Риге именем российского политика Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года.

Однако по правилам муниципалитета такое решение можно принять только через десять лет после смерти известного человека. Поэтому мэр Риги предлагает соблюсти это условие и подождать еще семь лет.

«Я сам был на похоронах Немцова, и я лично считаю, что это (назвать улицу в честь Немцова) было бы правильно», — сказал политик.

После проблем с реконструкцией улицы Барона внимание рижан прочно приковано к планам по ремонту улиц.

Ушаков признал, что в прошлом было много ошибок, связанных с организацией ремонта и соблюдением сроков. В этом году муниципальные предприятия попытаются их избежать.

Надежды на то, что удастся реконструировать большой объем улиц за три-четыре месяца, нет, поэтому рижские власти предупреждают, что ремонт начнется в мае и продолжится до октября.

Запланирован еще больший объем работ: это и реконструкция эстакады Вантового моста, моста в Брасе, отрезка улицы Краста от «Лидо» до Островного моста, продление променадов вдоль Даугавы и т.д.

Ушаков надеется, что в этом году удастся решить вопрос коммуникации и синхронизации действий всех ремонтных организаций. А бороться с ненадлежащим исполнением работ и срывом сроков по-прежнему будут с помощью штрафов.

Что касается реконструкции Агенскалнского рынка, наилучшим вариантом Ушаков назвал долгосрочную субаренду. Муниципалитет рассчитывает на то, что придет предприниматель с хорошей репутацией, который готов будет предоставить необходимое финансирование.

Ушаков полагает, что с учетом нынешнего состояния рынка его удастся вновь открыть как торговую точку не раньше, чем к концу нынешнего созыва Рижской думы.

Мэр Риги напомнил, что до 2009 года рижские рынки были в субаренде. Понадобились долгие годы, но теперь есть возможность привести Рижский центральный рынок в порядок.

По словам Ушакова, то же будет и с Агенскалнским рынком.