“Простите меня за всё! Пусть каждый сегодня сможет обрести мир!”, — написал градоначальник, добавив к публикации фотографию церкви.
Напомним, последний день перед Великим постом православные христиане называют Прощеным воскресеньем.
Издавна в этот день на Руси верующие просят друг у друга прощения и готовятся вступить в «святую и великую Четыредесятницу» — самый строгий и продолжительный пост.
В Церкви Прощеное воскресенье называют еще «сыропустным». Это слово означает «сыр опускаю» («оставляю»): Прощеное воскресенье — последний день Масленицы, когда разрешается есть скоромную пищу — яйца и молочные продукты.
Гнилка, ватники простят тебе, что н ас р а л на русские школы. А вот воровства я тебе не прощаю.« ответить
верзилов, пёс плешивый, как блоха недобитая, прыгаешь по форуму и тут поспешил первым "пометить территорию", поспешил нахамить и обозвать Нила.« ответить
Это ты урод, гниль и падаль, ты урод и внутри и снаружи, это ты юродивый, это ты глист навозный, быдло и биомусор, который пора утилизировать.
Liekulīgs zaglis un svētulis! Riebjas!« ответить
Что Латвия правовое государство и что пока вина человека не доказана судом, он невиновен? Ню,ню« ответить
Tas ir mans privāts viedoklis! Kad būs kas vairāk, rakstīšu ziņojumu kompetentām iestādēm!« ответить
что значит все?« ответить
Иди в отставку со свои православием головного мозга. 21 век на дворе.« ответить
Дело швах гнилка. Бог не шакал он все простит.« ответить
Окурок, ты утонешь в г0вне, как психбольной.« ответить
Креста на васм нет, это ж Президент.:((« ответить
перзидента на крест!« ответить