Ушаков в соцсетях: простите меня за всё!(20)

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Виталий Вавилкин
15:30 18.02.2018
Lifenews / Интересно

Мэр Риги Нил Ушаков обратился сегодня к народу, попросив в социальных сетях прощения за все свои грехи.

“Простите меня за всё! Пусть каждый сегодня сможет обрести мир!”, — написал градоначальник, добавив к публикации фотографию церкви.

Напомним, последний день перед Великим постом православные христиане называют Прощеным воскресеньем.

 

Издавна в этот день на Руси верующие просят друг у друга прощения и готовятся вступить в «святую и великую Четыредесятницу» — самый строгий и продолжительный пост.

 

В Церкви Прощеное воскресенье называют еще «сыропустным». Это слово означает «сыр опускаю» («оставляю»): Прощеное воскресенье — последний день Масленицы, когда разрешается есть скоромную пищу — яйца и молочные продукты.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (20)
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П у т и н 15:39 18:02:2018

Гнилка, ватники простят тебе, что н ас р а л на русские школы. А вот воровства я тебе не прощаю.

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биомусору 16:23 18:02:2018

верзилов, пёс плешивый, как блоха недобитая, прыгаешь по форуму и тут поспешил первым "пометить территорию", поспешил нахамить и обозвать Нила.
Это ты урод, гниль и падаль, ты урод и внутри и снаружи, это ты юродивый, это ты глист навозный, быдло и биомусор, который пора утилизировать.

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Latviešu patriots 15:39 18:02:2018

Liekulīgs zaglis un svētulis! Riebjas!

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Че ты там блеял? 16:33 18:02:2018

Что Латвия правовое государство и что пока вина человека не доказана судом, он невиновен? Ню,ню

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Latviešu patriots 17:33 18:02:2018

Tas ir mans privāts viedoklis! Kad būs kas vairāk, rakstīšu ziņojumu kompetentām iestādēm!

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Хорошо бы уточнить 15:41 18:02:2018

что значит все?

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Саня 15:51 18:02:2018

Иди в отставку со свои православием головного мозга. 21 век на дворе.

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Правда тут 15:52 18:02:2018

Дело швах гнилка. Бог не шакал он все простит.

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уроду верзилову 16:27 18:02:2018

Окурок, ты утонешь в г0вне, как психбольной.

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Ну 17:49 18:02:2018

Креста на васм нет, это ж Президент.:((

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Саня 18:34 18:02:2018

перзидента на крест!

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1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)