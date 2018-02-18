Мэр Риги Нил Ушаков обратился сегодня к народу, попросив в социальных сетях прощения за все свои грехи.

“Простите меня за всё! Пусть каждый сегодня сможет обрести мир!”, — написал градоначальник, добавив к публикации фотографию церкви.

Напомним, последний день перед Великим постом православные христиане называют Прощеным воскресеньем.

Издавна в этот день на Руси верующие просят друг у друга прощения и готовятся вступить в «святую и великую Четыредесятницу» — самый строгий и продолжительный пост.

В Церкви Прощеное воскресенье называют еще «сыропустным». Это слово означает «сыр опускаю» («оставляю»): Прощеное воскресенье — последний день Масленицы, когда разрешается есть скоромную пищу — яйца и молочные продукты.