«После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин», — сказал представитель театра.
О дате прощания и похорон будет известно позже.
Михаил Державин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.
Родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Получил несколько орденов, включая орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Царство небесное ,и земля ему пухом!Это истроия-замечательных людей!!!« ответить
Очень жаль... Уходят лучшие...« ответить