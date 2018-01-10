Народный артист России, старейший ведущий актер театра сатиры Михаил Державин скончался в возрасте 81 года, сообщили РИА Новости в театре.

«После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин», — сказал представитель театра.

О дате прощания и похорон будет известно позже.

Михаил Державин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.

Родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Получил несколько орденов, включая орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.