Ушел из жизни актер Михаил Державин(2)

Лента новостей
Американское издание: Латвия скоро умрет Пора отнять руль у русофобов Балтии! Глава Adidas призывает дружить с Путиным Простой способ успокоить младенца ночью Назван самый богатый человек в мире В Риге голодным никто не останется Джуд Лоу рассказал о знаменитом волшебнике Сиквела «Чужого» может не быть Украинские венгры под угрозой
Eще в разделе
Американская порнозвезда Оливия умерла в 20 лет В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег Умер основатель одной из старейших действующих рок-групп в мире Певец-негр обиделся на «обезьяну в джунглях» Хокинга обвинили в сексуальных домогательствах
Анатолий Тарасов
08:45 10.01.2018
Lifenews / Люди

Народный артист России, старейший ведущий актер театра сатиры Михаил Державин скончался в возрасте 81 года, сообщили РИА Новости в театре.

«После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин», — сказал представитель театра.

 

О дате прощания и похорон будет известно позже.

 

Михаил Державин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. 

 

Родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Получил несколько орденов, включая орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

РИА Новости / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Иван 09:04 10:01:2018

Царство небесное ,и земля ему пухом!Это истроия-замечательных людей!!!

« ответить
Profile_default
ольга 11:00 10:01:2018

Очень жаль... Уходят лучшие...

« ответить

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (13)