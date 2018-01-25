Ушла из жизни певица Людмила Сенчина‍(1)

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Виталий Вавилкин
12:15 25.01.2018
Lifenews / Знаменитость

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Петербурге на 68-м году жизни, сообщил РИА Новости ее продюсер Владимир Андреев.

«Людмила Петровна скончалась сегодня утром в больнице. Она болела»,— сказал Андреев.

 

Людмила Сенчина родилась в селе Кудрявцы на Украине в 1950 году. Однако отец, как рассказывала певица, указал в паспорте другую дату —1948 год.

 

В 1966 году она поступила в музыкальное училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова, которое окончила в 1970 году по специальности «солистка-вокалистка». Работала в Ленинградском государственном театре музыкальной комедии, была солисткой оркестра под управлением Анатолия Бадхена.

Широкую известность Людмиле Сенчиной принесло участие в телепрограмме «Голубой огонек» (1970) с песней «Золушка» Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника, определившей сценический имидж и исполнительскую манеру певицы.

 

Основу репертуара Людмилы Сенчиной составляли песни советских композиторов. В конце 1970-х — начале 1980-х годов она неоднократно становилась лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года».

 

За карьеру Людмила Сенчина выпустила восемь альбомов, а также отдельный сборник из песен разных лет.

В 1986 году вместе с известным саксофонистом Валерием Пресняковым, группой Стаса Намина и певцом Джоном Денвером участвовала в советско-американском музыкальном спектакле «Дитя мира».

 

Личная жизнь

 

Людмила Сенчина трижды была замужем. Первый муж — солист Ленинградской оперетты Вячеслав Тимошин, в 1973 году у них родился сын Вячеслав.

Вторым мужем артистки стал Стас Намин, известный советский и российский музыкант. Третьим мужем певицы был Владимир Андреев, ее продюсер и концертный директор.

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (1)
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Игорь 13:45 25:01:2018

Теперь таких певиц не найдешь днем с огнем. Рано ушла!

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Мнение
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Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (13)