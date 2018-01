Успенский, Новиков и море

Большой друг нашей редакции, наш автор, большой детский (и не только) писатель и художник Владимир Новиков в минувшем году отпраздновал свой 70–летний юбилей — выставками и новыми книгами. А в наступившем у него снова памятная дата — 55 лет со дня выхода в легендарной «Молодежке» первого рисунка. Это был политический шарж.

Носатые–волосатые

– Надеюсь чуть позже сделать выставку своих «исторических» дружеских шаржей, рисунков, где запечатлены многие молодежкинцы, начиная от главного редактора, Александра Сергеевича Блинова, и до нынешнего главного редактора наследницы «Молодежки» — газеты «Сегодня» — Андрея Шведова. Постараюсь и книжку издать с рисунками, которые публиковались в изданиях нашей республики — в «Советской молодежи», Padomju Jaunatne, детском журнале Zilite (с 1965–го) — и прежней большой страны — в журналах «Советский Союз», «Дружба».

Я в 60–х ходил в море, и один журнал Zilite даже потерпел со мной два кораблекрушения. И как спасли тогда всех нас, моряков с судна, так я спас этот журнал. А еще — коллекцию кукол из разных стран, которую всю жизнь собираю. У меня их уже около 50 штук — из Швеции, Норвегии, Дании, Франции. Из Испании привез Дон–Кихота и Санчо Пансу, из Италии — Пиноккио. Швеция, Норвегия и Дания пополнили мое собрание тролями. Все они разные — новержские очень страшненькие, волосатенькие, с хвостами, а шведские — с громадными носами и, в общем–то, добродушные. Но и те, и другие многие века живут в горах. А в Дании–то гор нет, страна равнинная. Поэтому примерно в 1950–х датского троля придумали.

Это было так. Одна девочка, дочка плотника, сказала папе: «Ну почему в Норвегии и Швеции троли есть, а у нас нет?». Папа сделал ей лохматую, но очень симпатичную куклу — датского троля. И произошло чудо — не только датские дети, но и по всему миру полюбили датского троля. И никто сейчас уже не сомневается, что это тоже вполне себе историческая кукла. Наверное, папа той девочки оформил патент на свое «изобретение» и жил припеваючи…

С 10 лет собирал открытки — детские, литературные и юмористические, особенно много покупал их, когда начал ходить в море, в разных странах. Их уже несколько сотен, и хранятся они у меня в коробочках — подброка иллюстраций к Пушкину, Корнею Чуковскому, Ершову, палехские открытки, где тоже запечатлено много литературных персонажей.

Чудесные спасения

Уверен, что в тех двух наших кораблекрушениях — в одном наше судно на пути из Лиепаи в Данию утонуло — нас спасла Божья Матерь. Мы, конечно, все тогда были комсомольцами, я одно время был даже комсоргом, но моя мама втайне от меня зашивала мне в одежду, под подкладку, крохотный образок Пресвятой Богородицы. Когда перестал ходить в море, она мне в этом призналась…

Эту иконку подарила моей маме в начале 50–х наша соседка Таисия Емельяновна — мы жили тогда в хлипком деревянном домике на Цесу. Старушка еще тогда сказала: «Она будет помогать всей вашей семье». Так и произошло.

Когда много позже, девять лет работая редактором журнала профсоюза мореходов «Вестник моряка», выходившем на двух языках, стал неожиданно для самого себя собирать «морские байки», у меня скопилось немало таких чудесных историй. Вот, к примеру та, что случилась накануне Рождества Христова. Банановоз из Эквадора вышел в рождественский Сочельник, 6 января, в плавание. На вахте второй механик должен был подменить четвертого. И старший по должности дал указание младшему сделать некие технические работы. А, когда пришел на вахту, увидел, что ничего сделано не было. Кинулись искать четвертого механика — а его нигде нет. А судно–то посреди океана!

Капитан дал указание развернуть его обратно — так предписывает Морской устав и человечность. Но, понятно, что найти упавшего за борт человека в океане, тем более ночью, нереально — это даже не как иголку в стоге сена, а как песчинку на дне. Радировали всем близко находящимся судам, которые тоже включились в поиски.

Сбавили ход до малого, а второй механик пошел на нос судна и стал звать своего подчиненного по имени. Хотя всем было понятно, что это бесполезно. И вдруг тот отозвался! Это было рождественское чудо. Выпавший случайно за борт из последних сил держался на воде в тропическом океане, среди шнырявших акул, и уже потерял всякую надежду… Мне рассказывали об этом спасении сам «герой» и несколько моряков с судна.

Для финских детей по–русски

«Морские байки» — это лишь малая толика того, что написано Владимиром за эти годы. У писателя вышло уже более 30 книг. Многие в Москве, в издательстве АСТ, другие выходят в Риге, в принадлежащем ему некоммерческом издательстве Ridzene 1.

Москва открыла свои двери перед автором еще и благодаря его многолетней дружбе с легендарным автором «Дяди Федора, пса и кота», «Простоквашино» и других культовых детских книг, Эдуардом Успенским.

– Перед самым Новым годом Эдуард Николаевич отметил свои 80 лет, — говорит Новиков. — И к юбилею вышло две книги о нем, которые он мне прислал. Одна называется «Ковчег для всех», и написала ее многоопытный литературный редактор Ольга Ковалевская. А вторую написал на финском и русском писатель из Финляндии, друг Успенского, Ханну Мякеля — назвал ее «Эдик». Ханну в свое время настолько влюбился в Чехова, что захотел прочесть его в оригинале и стал изучать русский язык. А потом ему попали в руки книги Успенского — и он пожелал познакомиться с автором. Теперь они частые гости друг у друга.

Попугай для Ханну

Ханну перевел на финский «Дядю Федора, пса и кота» и книга моментально завоевала сердца всей детской аудитории Финляндии. Еще и потому, что финны с младых ногтей помешаны на сохранении природы, а герои этой книги Эдуарда Николаевича как раз–то и уезжают жить в деревню, берегут природу, животных. А потом Успенский перевел с финского книгу Мякеля «Дядюшка Ау». Но на русском она вышла немного другой, что тут же отметил Ханну: «Нет, Эдик, это не моя книжка, а твоя».

Дело в том, что финская детская литература полна всяких философских размышлений, немного, как на нашу ментальность, скучновата. И Успенский решил добавить «от себя», внеся веселую струю. Это было больше 35 лет назад, в советское время, когда тиражи были миллионными, и гонорар, соответственно, солидным.

Львиную долю гонорара получил, понятно, Ханну, но не знал, на что эти деньги потратить. И большой любитель всякой живности Успенский купил ему на птичьем рынке крупного попугая. Но его финский друг птицу не взял — в его стране не принято держать живность в клетке. Так попугай и остался у Эдуарда Николаевича, составив компанию его собакам и котам…

Толстый мальчик Вова

Наверное, многие помнят, каким замечательно интересным, умным и необычным был детский журнал на русском языке, выходивший в Риге с 91–го по 95–й год, «Гном». Его редактором и автором многих публикаций был Владимир Новиков. Он с удовольствием печатал там и совсем юных авторов — их рисунки, первые пробы пера, проводил на страницах издания конкурсы рисунков и рассказов. У нас дома сохранилось несколько экземпляров этих журналов. В одном из них был помещен первый рассказ моей тогда еще 10–летней дочки…

– Тираж «Гнома» был немаленьким для того времени — его выписывали и в России, и в Казахстане, — вспоминает Володя. — Письма в Ригу приходили от маленьких читателей из этих стран. Но длилось это недолго — потом «окрепли» таможни, и пересылать журнал стало невозможно.

Эдуард Успенскй был одним из наших авторов — так мы и подружились. Он еще написал предисловие к моей первой книжке «Морской поросенок». Причем перечисляя мои занятия и профессии, где были и матрос, и штурман, и пожарный, и журналист, он — большой выдумщик! — приписал мне циркового акробата. И многие поверили! И даже спрашивали с уважением о моем прошлом «опыте» акробата.

А когда начал приходить к ребятам в школы и встречаться с ними в библиотеке, Успенский, можно сказать, стал моим режиссером. Я обычно тщательно готовился к этим «выступлениям», продумывал сценарий, потом ему следовал. А Эдуард, побывав на одной такой встрече, заметил: «Никогда не пиши сценарий заранее, общайся с детьми, как с друзьями, непосредственно. Как ты в компании друзей общаешься — ты же не продумываешь заранее, что сказать. Тогда тебе будет легко. Рисуй прямо при них, смотри на их реакцию и сам тут же отзывайся, реагируй на их слова и реплики, поведение». Стал так и делать — и наше общение с ребятами действительно каждый раз с тех пор проходит на ура.

Успенский сам очень любит гостей, с удовольствием их принимает, обо всем расспрашивает. Я бывал у него в деревне Нововолково под Рузой, где он жил, в Переделкино, а сейчас он живет в Троицке — это раньше был подмосковный городок, а ныне Большая Москва.

Отец Эдуарда Николаевича был сотрудником аппарата ЦК партии, заведовл лесным хозйством и охотоведением. Но был неравнодушным человеком, и сумел пробить постановление о сохранении русских пород собак, таких как борзые. И во многом благодаря ему они сохранились. Любовь к животным привил и своему сыну.

Однажды, когда Успенский побывал у меня в гостях, взял с собой мои первые рассказы, чтобы показать в редакции своего ежемесячного журнала «Простоквашино». Они были опубликованы, и с этого пошла моя издательская деятельность в России. Надо заметить, что к новым авторам там относятся весьма настороженно. Даже самому Успенскому, чтобы опубликовать свою новую книгу, ее нужно «пробить». Будучи автором десятка популярнейших изданий, он принес в издательство «РОСМЕ» свое новое творение — «Жаб Жабыч Сковородкин». И она там пролежала без всякого внимания довольно долго. А когда вышла, я ее купил и принес дочке, тогда еще младшей школьнице. И вдруг моя Аллочка кричит из соседней комнаты: «Папа, там о тебе написано!». Одним из героев книги был «толстый мальчик Вова Новиков. Несмотря на свою толстоту, довольно разумный…». Так что сам стал литературным героем.

«Повариха дальнего плавания»

Первые книги, изданные Новиковым, выходили еще 100–тысячным тиражом — в эпоху кооперативов. А потом много времени отнимал «Гном». После того, как журнал закрылся, книги автора пошли печататься как горячие пирожки.

– За «Морским поросенком» одна за другой вышли книжки «Ни гугу», «Разговорчивое море», «Ах, зачем я ее целовал!!!». Последняя вышла в «тройном варианте» — две книги в Москве, одна в Риге. В Москве ее выпустили в сериях «Лучшее для девочек» и «Мальчики и девочки». Редактор издательства АСТ тогда еще заметила, что рассказы в этой книге у меня написаны хорошим русским языком, без сленга, и все правдивые, им веришь, и добрые.

Вышли «Невеста для капитана», «Любовь и крем–брюле», «Рассказы штурмана» и StūrmaņNa stasti — на двух языках, переводы сказок моего друга, замечательного писателя Яниса Балтвилкса. Вышла и книга на русском и английском — «Однажды», в переводе название Once there was a time. В нее включены рассказы 40 моряков, работавших в круинговой компании LAPA, которая заказала и оплатила выход издания.

А последняя моя книга — о 18–летней девчонке, которая закончила курсы корабельных поваров и стала коком на судне. Адресую подросткам. Долго думал над названием, и все были неудачны, а вот Успенский моментально выдал: «Повариха дальнего плавания»! Только пока выход книги притормозился… Может быть, издам книгу в Риге, в своем некоммерческом издательстве Ridzene 1.

У меня еще с 1989–го был учрежден кооператив Ridzene, в котором издавал книги и журналы. Потом началась какая–то чехарда с названием, которое было зарегистрировано другими. И мне предложили добавить к слову «Риздзене» цифру 1. Так и родилось издательство Ridzene 1. К логотипу пририсовал самую нашу популярную птичку — трясогузку.

Сейчас придумал новую серию «Рижане», в которой уже издал книги моих друзей и собратьев по перу — поэтов Юрия Касянича и Сергея Пичугина, сказку Вики Матисон, размышления Гарри Гайлита.

Свои «Морские байки» десять лет назад принес в «Вести Сегодня» Александру Сергеевичу Блинову. Он принял их с большиим энтузиазмом и стал регулярно публиковать — традиция продолжается до сего дня.

А из самых моих последних книг — «Чаю хотите?», куда вошли 123 истории, рассказанные мне 77 моряками.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.