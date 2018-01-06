Установлена настоящая причина смерти Чехова(1)

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Владимир Бучельников
18:50 06.01.2018
Lifenews / Интервью

Великий русский писатель Антон Павлович Чехов скончался от кровоизлияния в мозг. К таким выводам пришли британские ученые, пишет The Times.

Писатель умер 15 июля 1904 года в гостинице курорта Баденвайлер в Германии. Ранее считалось, что причиной смерти мог стать сердечный приступ. Также в качестве версии выдвигалось заболевание туберкулезом.

 

Исследователи подвергли тщательному химическому анализу рубашку писателя. Они утверждают, что установили причину его смерти с большой долей уверенности. Пятна на рубашке, помимо бактерий туберкулеза, содержат еще и белковое вещество. Именно это, по мнению ученых, свидетельствует о возможном образовании тромба, закупорке сосудов и кровоизлиянии в мозг.

 

По данным проведенного летом 2017 года соцопроса, Антон Чехов входит в число наиболее любимых россиянами писателей.

Полит.Ру / Фото
Комментарии (1)
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да ну вас 20:04 06:01:2018

оставьте Чеxoнте право

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