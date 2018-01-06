Великий русский писатель Антон Павлович Чехов скончался от кровоизлияния в мозг. К таким выводам пришли британские ученые, пишет The Times.

Писатель умер 15 июля 1904 года в гостинице курорта Баденвайлер в Германии. Ранее считалось, что причиной смерти мог стать сердечный приступ. Также в качестве версии выдвигалось заболевание туберкулезом.

Исследователи подвергли тщательному химическому анализу рубашку писателя. Они утверждают, что установили причину его смерти с большой долей уверенности. Пятна на рубашке, помимо бактерий туберкулеза, содержат еще и белковое вещество. Именно это, по мнению ученых, свидетельствует о возможном образовании тромба, закупорке сосудов и кровоизлиянии в мозг.

По данным проведенного летом 2017 года соцопроса, Антон Чехов входит в число наиболее любимых россиянами писателей.