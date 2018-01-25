Утренняя идиллия

Решил проведать табунок косуль. В последний раз видел их еще осенью, но тогда близко подойти к ним не удалось — помешал шум трактора, когда сельский житель распахивал на зябь поле, раскинувшееся между деревней и лесом. Зато теперь стояла такая тишь, что слышно было, как под ногами шуршат опавшие листья, которые легкий морозец превратил в некое подобие кусков жести.
И этот шорох выдал меня: едва стал приближаться к холмам, поросшим молодыми осинами, где всегда прежде видел косульи лежки, как заметил мелькание серых силуэтов. Какая досада!
Сдаваться не собирался. Проследил, куда косули направились — они выскочили на поле, постояли минут двадцать, а затем стали пощипывать травинки, которые небольшой снежок не прикрыл.
Идти прямиком к косулям не стал — не такие уж они беззаботные, чтобы подпустить человека к себе на близкое расстояние. Не обнадеживал даже белый маскировочный костюм — хотя кое–где снег лежал, на фоне леса и серых кустов я выглядел, наверное, словно пугало.
И все же надо было сокращать расстояние, чтобы приблизиться к косулям. Важно было не только максимально, насколько позволяли обстоятельства, сливаться с местностью, но и при этом не издавать никакого шума. Ведь косули не только отлично видят, но и прекрасно слышат. А еще отменно улавливают запахи. Но ветер дул навстречу мне, так что хоть это давало надежду.
Вот между нами расстояние, с которого можно делать снимок. Медленно поднимаю камеру, навожу фокус. Щелчок! Все, готово. Теперь можно расслабиться и постоять несколько минут.
Люблю такие моменты, когда дело сделано и остается только оглядеться в изумлении — как красиво! Мирно пасущиеся косули, рядом деревенька–семихатка, из труб вьется дымок, слышны звуки проснувшегося села: скрип колодцев, лай собак, голоса людей — настоящая идиллия.
Чувствую себя лишним в этой ситуации — здешняя жизнь налажена веками, не стоит что–то в ней менять. Да и день только начинается — надо идти дальше, где меня ждут не менее приятные встречи, сюжеты и размышления. Вперед! Вперед!
Валерий САМОХВАЛОВ.
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