Увидев это, ты больше никогда не будешь использовать сушилки для рук в туалетах (+ВИДЕО)

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Виталий Вавилкин
17:40 08.02.2018
Техно / Наука

Публикация жительницы Калифорнии в социальных сетях приобрела вирусный статус, активно распространяясь по всему миру.

Женщина провела небольшой эксперимент, результатом которого стало жуткое открытие – сушилки для рук, которыми все мы пользуемся в общественных туалетах являются причиной распространения различных грибков.

 

Николь Ворд, занимающаяся микробиологией, опубликовала фотографию результатов своего эксперимента, написав:

 

“Это несколько штаммов возможных патогенных грибов и бактерий, которые вы приобретаете после использования сушилок для рук, думая, что выходите из туалета с чистыми руками.”

 

Жуткие результаты исследования довольно быстро встревожили мировую общественность – публикацией поделились около 350 000 раз.

 

В ответ на это, представители компания Dyson, производящей сушилки для рук, сообщили, что хотят ознакомиться с методологией исследования. До этого комментировать ситуацию они не будут, ведь их собственные исследования вопроса таких результатов не дало, пишет The Hereld.

Vesti.lv / Фото
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Павел Кириллов
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