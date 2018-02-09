Увидев это, ты больше никогда не будешь использовать сушилки для рук в туалетах (+ВИДЕО)

Публикация жительницы Калифорнии в социальных сетях приобрела вирусный статус, активно распространяясь по всему миру.

Женщина провела небольшой эксперимент, результатом которого стало жуткое открытие – сушилки для рук, которыми все мы пользуемся в общественных туалетах являются причиной распространения различных грибков.

Николь Ворд, занимающаяся микробиологией, опубликовала фотографию результатов своего эксперимента, написав:

“Это несколько штаммов возможных патогенных грибов и бактерий, которые вы приобретаете после использования сушилок для рук, думая, что выходите из туалета с чистыми руками.”

Жуткие результаты исследования довольно быстро встревожили мировую общественность – публикацией поделились около 350 000 раз.

В ответ на это, представители компания Dyson, производящей сушилки для рук, сообщили, что хотят ознакомиться с методологией исследования. До этого комментировать ситуацию они не будут, ведь их собственные исследования вопроса таких результатов не дало, пишет The Hereld.

