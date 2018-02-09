Увидев это, ты больше никогда не будешь использовать сушилки для рук в туалетах (+ВИДЕО)

Женщина провела небольшой эксперимент, результатом которого стало жуткое открытие – сушилки для рук, которыми все мы пользуемся в общественных туалетах являются причиной распространения различных грибков.
Николь Ворд, занимающаяся микробиологией, опубликовала фотографию результатов своего эксперимента, написав:
“Это несколько штаммов возможных патогенных грибов и бактерий, которые вы приобретаете после использования сушилок для рук, думая, что выходите из туалета с чистыми руками.”
Жуткие результаты исследования довольно быстро встревожили мировую общественность – публикацией поделились около 350 000 раз.
В ответ на это, представители компания Dyson, производящей сушилки для рук, сообщили, что хотят ознакомиться с методологией исследования. До этого комментировать ситуацию они не будут, ведь их собственные исследования вопроса таких результатов не дало, пишет The Hereld.
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