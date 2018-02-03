Респондентов просили ответить на вопрос, в какой стадии, по их мнению, в настоящее время находится государство — наблюдается совершенствование и развитие, не происходит никаких существенных изменений или наблюдается упадок.
55% опрошенных в ходе опроса дали ответ, что в Латвии в настоящее время не наблюдается никаких кардинальных изменений. По сравнению с результатами опроса 2015 года удельный вес таких ответов не изменился.
19% опрошенных считают, что страна совершенствуется и развивается, а 18% респондентов полагают, что Латвия находится в упадке.
9% участников опроса не могли дать конкретного ответа на этот вопрос.
kakoj zastoj -vse na vooruzhenie -ostaljnoe semechki« ответить
Как это не происходит, - а непрерывное, можно сказать самое активное растаскивание по хуторам тех средств, которые предусмотрены на праздник столетия?« ответить
наглое разворовывание страны продолжается.« ответить
Это видимо те, кто не получил прибавки к зарплате, ну и конечно же те, кто Латвию будет хаять, даже если сыром в масле здесь будет кататься, поскольку масло не вологодское..« ответить
так я тебя в куй загну!И твоего папа и мама!Ты приедешь в Вологду! И никуда не денешься, один выход, тебе хохол, "волыну" в руки и на фронт! Русский мир, валить!)) Сумеешь? Воин)))« ответить
"Волыну" , за кражу курицы што ли сидел, блатной, и кто ж с ней на фронт ходит, дурачок, ты хоть в армии служил, дрыщ?:))« ответить
Признак свободной страны - критика власти и вечное недовольство жителей. Вот в рашке всем довольны и лижут руку царю, даже если пиплу на голову будут с р а т ь« ответить
Отгадай загадку - что общего у Латвии и у стрингов?« ответить
Пока не вымрут совковые животные латвии лучшене станет..русский мир животный мир« ответить
vanija ti eshe ne sdoh -sdohni pervim pokazhi primer i vsem stanet legche tochno« ответить
Помни о сколиозе.« ответить