Увы: большинство жителей Латвии считают, что страна находится в застое (16)

Лента новостей
Украина потребовала изменить механизм применения права вето в Совбезе ООН Оправданным россиянам запретили участвовать в Олимпаде Минфин хочет вдвое повысить плату за аренду государственной и муниципальной земли Саласпилс – родина, вероятно, самого идиотского перекрестка в Латвии В Китае мусульман согнали в концлагеря Звезда “Аншлага” борется за жизнь после двух остановок сердца Единственная задача Запада Сотрудница “Maxima” напала на клиентку: если что-то не нравится, иди в другой магазин! В Италии в городе Мачерата неизвестные устроили стрельбу из автомобиля
Eще в разделе
Сотрудница “Maxima” напала на клиентку: если что-то не нравится, иди в другой магазин! Благодаря телефону удалось найти пропавшую без вести рижанку ЧП в «Гайльэзерс»: в здании отделения интенсивной терапии произошел пожар Проект 100-летия: рожденные в этом году дети получат серебряные монеты Эпидемия гриппа в Латвии: больше всего болеют дети до четырех лет
Виталий Вавилкин
11:30 03.02.2018
Наша Латвия / Социум

Большинство жителей Латвии считают, что в государстве в настоящее время не происходит никаких значительных изменений, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социологических исследований SKDS.

Респондентов просили ответить на вопрос, в какой стадии, по их мнению, в настоящее время находится государство — наблюдается совершенствование и развитие, не происходит никаких существенных изменений или наблюдается упадок.

 

55% опрошенных в ходе опроса дали ответ, что в Латвии в настоящее время не наблюдается никаких кардинальных изменений. По сравнению с результатами опроса 2015 года удельный вес таких ответов не изменился.

 

19% опрошенных считают, что страна совершенствуется и развивается, а 18% респондентов полагают, что Латвия находится в упадке.

 

9% участников опроса не могли дать конкретного ответа на этот вопрос.

LETA / Фото
Комментарии (16)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
kusok 11:50 03:02:2018

kakoj zastoj -vse na vooruzhenie -ostaljnoe semechki

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 11:53 03:02:2018

Как это не происходит, - а непрерывное, можно сказать самое активное растаскивание по хуторам тех средств, которые предусмотрены на праздник столетия?

« ответить
Profile_default
Вы полностью правы, 13:06 03:02:2018

наглое разворовывание страны продолжается.

« ответить
Profile_default
Ну 12:04 03:02:2018

Это видимо те, кто не получил прибавки к зарплате, ну и конечно же те, кто Латвию будет хаять, даже если сыром в масле здесь будет кататься, поскольку масло не вологодское..

« ответить
Profile_default
ну? 12:31 03:02:2018

так я тебя в куй загну!И твоего папа и мама!Ты приедешь в Вологду! И никуда не денешься, один выход, тебе хохол, "волыну" в руки и на фронт! Русский мир, валить!)) Сумеешь? Воин)))

« ответить
Profile_default
Насмешил идиты 12:47 03:02:2018

"Волыну" , за кражу курицы што ли сидел, блатной, и кто ж с ней на фронт ходит, дурачок, ты хоть в армии служил, дрыщ?:))

« ответить
Profile_default
П у т и н 12:12 03:02:2018

Признак свободной страны - критика власти и вечное недовольство жителей. Вот в рашке всем довольны и лижут руку царю, даже если пиплу на голову будут с р а т ь

« ответить
Profile_default
Кто о чем , а вшивый о .... 12:41 03:02:2018

Отгадай загадку - что общего у Латвии и у стрингов?

« ответить
Profile_default
ваня 12:32 03:02:2018

Пока не вымрут совковые животные латвии лучшене станет..русский мир животный мир

« ответить
Profile_default
juzef 13:06 03:02:2018

vanija ti eshe ne sdoh -sdohni pervim pokazhi primer i vsem stanet legche tochno

« ответить
Profile_default
Малыш, тебя мама к компу подпустила? 13:38 03:02:2018

Помни о сколиозе.

« ответить
12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)