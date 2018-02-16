Увы: латвийский фигурист Васильев неудачно откатал короткую программу на Олимпиаде

Сегодня на Олимпийских играх в Пхенчхане в борьбу вступили фигуристы-одиночники. В числе 30 участников, выступавших в короткой программе, был и 18-летний латвиец Денис Васильев.

К сожалению, откатать чисто у Дениса не получилось: он упал во время исполнения тройного акселя. Остальные технические элементы латвиец выполнил хорошо, правда, четверных прыжков среди них не было. Наставник Васильева Стефан Ламбьель перед Олимпиадой заявил, что его подопечный попытается сосредоточиться по возможности на идеальном прокате.

Увы, сделать это не удалось и оценка Васильева составила 79,52 балла, что ниже персонального рекорда спортсмена (85,11), установленного на недавнем чемпионате Европы в Москве. Пока в сильнейшей конкуренции на Олимпиаде-2018 латвийский фигурист занимает 21-е место.

Чтобы квалифицироваться в произвольную программу, необходимо было попасть в число 24-х лучших по итогам короткой. Эту задачу Васильев выполнил.

А лидерство у одиночников захватил олимпийский чемпион Сочи японец Юдзуру Ханю, получивший наивысшую оценку от судей – 111,68 балла. Второе место занимает действующий чемпион Европы Хавьер Фернандес из Испании (107,58).

Фигурное катание (мужчины, короткая программа)

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 111,68

2. Хавьер Фернандес (Испания) – 107,58

3. Шома Уно (Япония) – 104,17

4. Боян Цзинь (Китай) – 103,32

5. Дмитрий Алиев (ОАР) – 98,98

6. Патрик Чан (Канада) – 90,01

7. Адам Риппон (США) – 87,95

8. Михаил Коляда (ОАР) – 86,69

9. Михал Бжезина (Чехия) – 85,15

10. Киган Мессинг (Канада) – 85,11…

21. Денис Васильев (Латвия) – 79,52.