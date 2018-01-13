В Латвии поставлен очередной антирекорд по рождаемости(8)

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Виталий Вавилкин
21:15 13.01.2018
Наша Латвия / Социум

В прошлом году в Рижском роддоме родилось 6586 детей – 3402 мальчика и 3183 девочек, свидетельствуют данные, обработанные порталом calis.lv

В данном родильном доме в прошлом году родились 95 пар двойняшек и одни тройняшки.

 

Согласно обработанным данным, предыдущий год стал худшим по показателям рождаемости за последние четыре года. В 2016 году в Рижском роддоме родилось 7142 детей, в 2015 – 7282, в 2014 на свет появилось 7014, а в 2013 – 6690.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
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Фигня! 21:34 13:01:2018

Главное, что. Latviešu patriots никаких проблем в Латвии не видит ... значит их нет.)))))

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страна педриотов загибается 21:41 13:01:2018

Latviešu patriots психбольной и кастрированный, что он может ? Только срать в комментах, как ваня.

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ин-на 21:41 13:01:2018

зато жирные чинуши плодятся и множатся. свиньи вонючие

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этточно 21:55 13:01:2018

даже быстрее свиней

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Из Латгалии. 22:00 13:01:2018

История успеха по лотышски.

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шери 23:06 13:01:2018

А в оппукации это обычное дело было, увеличения рождаемости. А в Латвии идут на рекорд)))) Только сколько останется в стране из этого ,,рекорда,,?

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шери 23:18 13:01:2018

— Дочь, иди кушать!
— Иду, мама.
— Я не мама, я папа.
— Да хрен вас, пидорасов, разберешь.

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че? 23:19 13:01:2018

пенсионеры и п идорасы не размножаются?

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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