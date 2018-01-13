В прошлом году в Рижском роддоме родилось 6586 детей – 3402 мальчика и 3183 девочек, свидетельствуют данные, обработанные порталом calis.lv

В данном родильном доме в прошлом году родились 95 пар двойняшек и одни тройняшки.

Согласно обработанным данным, предыдущий год стал худшим по показателям рождаемости за последние четыре года. В 2016 году в Рижском роддоме родилось 7142 детей, в 2015 – 7282, в 2014 на свет появилось 7014, а в 2013 – 6690.