В данном родильном доме в прошлом году родились 95 пар двойняшек и одни тройняшки.
Согласно обработанным данным, предыдущий год стал худшим по показателям рождаемости за последние четыре года. В 2016 году в Рижском роддоме родилось 7142 детей, в 2015 – 7282, в 2014 на свет появилось 7014, а в 2013 – 6690.
Главное, что. Latviešu patriots никаких проблем в Латвии не видит ... значит их нет.)))))« ответить
Latviešu patriots психбольной и кастрированный, что он может ? Только срать в комментах, как ваня.« ответить
зато жирные чинуши плодятся и множатся. свиньи вонючие« ответить
даже быстрее свиней« ответить
История успеха по лотышски.« ответить
А в оппукации это обычное дело было, увеличения рождаемости. А в Латвии идут на рекорд)))) Только сколько останется в стране из этого ,,рекорда,,?« ответить
— Дочь, иди кушать!« ответить
— Иду, мама.
— Я не мама, я папа.
— Да хрен вас, пидорасов, разберешь.
пенсионеры и п идорасы не размножаются?« ответить