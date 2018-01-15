Уж полночь близится, а Путина все нет

Ладно потенциальный сожитель — можно и другого поискать. А что делать с тающей заливной рыбой и оливье с ограниченным сроком годности?
Похожая ситуация сложилась в латвийском Генштабе. С трудом наскребли по сусекам две трети миллиарда евро на военные расходы, накупили танков и гаубиц, психологически подготовились к обороне, присели в ожидании танковой армады или на худой конец роты псковских десантников. Год сидят, второй, третий. А партнер не приходит, не звонит, игнорирует.
Возникает вопрос: а что делать в мирное время с разбухшей армией? Как бы не прокисла.
Посылать солдатиков строить дачи латвийским генералам — это не наш метод. Отправлять войска на экспорт — это уже ближе к латвийской военной доктрине. Сейчас вооруженные жители Латвии несут военную службу в Афганистане, Ираке, в Африке. Можно расширить как количественное, так и географическое присутствие Национальных вооруженных сил в мире. Дома все равно особо делать нечего.
Тут, правда, возникает другая проблема. Старенькие британские танкетки закупили, а снарядов к ним уже никто не делает. Ну в самом деле, не кидаться же в талибов камнями…
Хорошо, что народ и армия едины. На помощь заскучавшей армии пришли мирные жители. Если конкретно, то ценный совет в интервью национальному агентству LETA дал некий председатель правления свинофермы Илварс Страздиньш. Он предложил послать латвийских солдат и офицеров в леса — отстреливать кабанов и кабаних, больных африканской чумой. Мол, чем штаны с лампасами в казармах протирать, пусть лучше полезным делом займутся.
И то правда. Создание стройбатов помогло бы решить проблемы с массовым дезертирством со строек Латвии на стройки Скандинавии. Военные медбратья могли бы встать на место гражданских медсестер, эвакуировавшихся в немецкие и британские клиники. Танки вспашут земгальские поля не хуже тракторов, минеры могут заменить лесорубов, военные патрули пригодятся муниципальной полиции….
Там, глядишь, и Шойгу со своими орлами подтянется. А армия–то у нас как новенькая, на кабанах натренированная.
Андрей ШВЕДОВ,
главный редактор
газеты «СЕГОДНЯ».
Разруха осталась« ответить
Обажаю Андрея Шведова! Остроумно, с сарказмом , приятно читать. Всё по теме.« ответить
А заглавие, это полный аншлаг! "Уж полночь близится, а Путина все нет". Супер!
Андрей, респект Вам и спасибо за доставленное удовольствие!
Уж полночь близится, а Путина все нет« ответить
Дурь Шведов написал, это как бы вы поставили свою квартиру на охрану, прилепила она вам на дверь наклейку фирмы своей, видную каждому вору, и вот вас подёбы ...ют, что готовился ты мол, а воры так и не приходят к тебе.. :))) Для того Латвия и вступила в НАТО, и закупает вооружение, чтоб Моль не явилась с "ихтамнетами" сюда, спасибо Вайре, вовремя подсуетилась, а-то бы был у нас уже "крым" или "данбас".
Ну, если вам так легче, то продолжайте себя успокаивать НАТОй. Интересно, если бы на НАТУ деньги брали бы только у тех, кто боится Россию, вы бы продолжали в том же духе?)))))« ответить
В любой стране деньги на оборону берут со всех налогоплательщиков, не спрашивая, за кого они, живете в стране, зарабатываете здесь, пользуетесь её инфраструктурой, будь вы хоть Папой Римским, платите.« ответить
Год сидят, второй, третий. А партнер не приходит, не звонит, игнорирует.=======Под эту истерию, хорошо пополнили собственный карман. Наши статьи напоминают захватывающую трагиКОМЕДИЮ или клоуны на арене цирка« ответить
да смешно читать про эту натовскую колонию 21 века« ответить
За лупапутин так смешон и ничтожен что кроме насмешки ничего не вызывает...а то что готовятся к войне это правильно... Животный мир россии не предсказуем..готовым надо быть всегда...« ответить
тута распер@елся? Иди пыжи для пушек слюнявь, алигафренушка)))) И молчи, когда дяди беседуют. Жоппе слово не давали.« ответить
Хороший стёб! :)« ответить
А в чем стеб? Вот Украина сидела со дня независимости и не думала, что может сосед заявится с претензиями. Только Шведов малость попутал с аллегорией - латыши потратились на дубину, а не на оливье с закуской, и ждут асвабадителя не за столом, а в лесу в землянке.« ответить
Украина сидела, а Россия приперлась.))))))))« ответить
Действительно, прозябает солдатня по барам, бильярдным, бассейнам и борделям. Хоть бы полевые кухни для малоимущих по городам Латвии развернули, что ли. Сами-то по жирнее тех самых кабанов будут. Президент на инвалидноети, без зубов, в аэропорту - эпидемия кори, а Латвия в лице властей всё вооружается, рассовывая денежки по карманам. Так и к 100-летию придет: в дырявых портянках, прихрамывая, разнашивая скрипящие кирзовые сапоги.« ответить
Так и к 100-летию придет: в дырявых портянках,==========Давно в портянках. Срана живет за счет подачек ЕС. Прссссрали все предприятия чем моглибы кормиться. Глупость,это неотьемлемая часть политики сраны« ответить
Ну пока вы здесь, будем считать, что у нас лучше чем в России,« ответить