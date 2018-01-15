Уж полночь близится, а Путина все нет

ТАСС/Предоставлено Фондом ВАРП

Латвийское правительство оказалось в роли разбитной разведенки, надумавшей придать смысла своей личной жизни. Потратилась, накрыла стол, сидит, ждет. А партнер не приходит, не звонит, игнорирует.

Ладно потенциальный сожитель — можно и другого поискать. А что делать с тающей заливной рыбой и оливье с ограниченным сроком годности?

Похожая ситуация сложилась в латвийском Генштабе. С трудом наскребли по сусекам две трети миллиарда евро на военные расходы, накупили танков и гаубиц, психологически подготовились к обороне, присели в ожидании танковой армады или на худой конец роты псковских десантников. Год сидят, второй, третий. А партнер не приходит, не звонит, игнорирует.

Возникает вопрос: а что делать в мирное время с разбухшей армией? Как бы не прокисла.

Посылать солдатиков строить дачи латвийским генералам — это не наш метод. Отправлять войска на экспорт — это уже ближе к латвийской военной доктрине. Сейчас вооруженные жители Латвии несут военную службу в Афганистане, Ираке, в Африке. Можно расширить как количественное, так и географическое присутствие Национальных вооруженных сил в мире. Дома все равно особо делать нечего.

Тут, правда, возникает другая проблема. Старенькие британские танкетки закупили, а снарядов к ним уже никто не делает. Ну в самом деле, не кидаться же в талибов камнями…

Хорошо, что народ и армия едины. На помощь заскучавшей армии пришли мирные жители. Если конкретно, то ценный совет в интервью национальному агентству LETA дал некий председатель правления свинофермы Илварс Страздиньш. Он предложил послать латвийских солдат и офицеров в леса — отстреливать кабанов и кабаних, больных африканской чумой. Мол, чем штаны с лампасами в казармах протирать, пусть лучше полезным делом займутся.

И то правда. Создание стройбатов помогло бы решить проблемы с массовым дезертирством со строек Латвии на стройки Скандинавии. Военные медбратья могли бы встать на место гражданских медсестер, эвакуировавшихся в немецкие и британские клиники. Танки вспашут земгальские поля не хуже тракторов, минеры могут заменить лесорубов, военные патрули пригодятся муниципальной полиции….

Там, глядишь, и Шойгу со своими орлами подтянется. А армия–то у нас как новенькая, на кабанах натренированная.

Андрей ШВЕДОВ,

главный редактор

газеты «СЕГОДНЯ».