Уж полночь близится, а Путина все нет(22)

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ТАСС/Предоставлено Фондом ВАРП
газета Сегодня
15:10 15.01.2018
газета Сегодня / Свой взгляд

Латвийское правительство оказалось в роли разбитной разведенки, надумавшей придать смысла своей личной жизни. Потратилась, накрыла стол, сидит, ждет. А партнер не приходит, не звонит, игнорирует.

Ладно потенциальный сожитель — можно и другого поискать. А что делать с тающей заливной рыбой и оливье с ограниченным сроком годности?

 

Похожая ситуация сложилась в латвийском Генштабе. С трудом наскребли по сусекам две трети миллиарда евро на военные расходы, накупили танков и гаубиц, психологически подготовились к обороне, присели в ожидании танковой армады или на худой конец роты псковских десантников. Год сидят, второй, третий. А партнер не приходит, не звонит, игнорирует.   

 

Возникает вопрос: а что делать в мирное время с разбухшей армией? Как бы не прокисла.

 

Посылать солдатиков строить дачи латвийским генералам — это не наш метод. Отправлять войска на экспорт — это уже ближе к латвийской военной доктрине. Сейчас вооруженные жители Латвии несут военную службу в Афганистане, Ираке, в Африке. Можно расширить как количественное, так и географическое присутствие Национальных вооруженных сил в мире. Дома все равно особо делать нечего.

 

Тут, правда, возникает другая проблема. Старенькие британские танкетки закупили, а снарядов к ним уже никто не делает. Ну в самом деле, не кидаться же в талибов камнями…

 

Хорошо, что народ и армия едины. На помощь заскучавшей армии пришли мирные жители. Если конкретно, то ценный совет в интервью национальному агентству LETA дал некий председатель правления свинофермы Илварс Страздиньш. Он предложил послать латвийских солдат и офицеров в леса — отстреливать кабанов и кабаних, больных африканской чумой. Мол, чем штаны с лампасами в казармах протирать, пусть лучше полезным делом займутся.

 

И то правда. Создание стройбатов помогло бы решить проблемы с массовым дезертирством со строек Латвии на стройки Скандинавии. Военные медбратья могли бы встать на место гражданских медсестер, эвакуировавшихся в немецкие и британские клиники. Танки вспашут земгальские поля не хуже тракторов, минеры могут заменить лесорубов, военные патрули пригодятся муниципальной полиции….

 

Там, глядишь, и Шойгу со своими орлами подтянется. А армия–то у нас как новенькая, на кабанах натренированная.

 

Андрей ШВЕДОВ, 

главный редактор 

газеты «СЕГОДНЯ».

Vesti.lv / Фото
Комментарии (22)
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Цель 15:25 15:01:2018

Разруха осталась

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Ася 15:54 15:01:2018

Обажаю Андрея Шведова! Остроумно, с сарказмом , приятно читать. Всё по теме.
А заглавие, это полный аншлаг! "Уж полночь близится, а Путина все нет". Супер!
Андрей, респект Вам и спасибо за доставленное удовольствие!

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Хм 16:30 15:01:2018

Уж полночь близится, а Путина все нет

Дурь Шведов написал, это как бы вы поставили свою квартиру на охрану, прилепила она вам на дверь наклейку фирмы своей, видную каждому вору, и вот вас подёбы ...ют, что готовился ты мол, а воры так и не приходят к тебе.. :))) Для того Латвия и вступила в НАТО, и закупает вооружение, чтоб Моль не явилась с "ихтамнетами" сюда, спасибо Вайре, вовремя подсуетилась, а-то бы был у нас уже "крым" или "данбас".

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to Хм 17:43 15:01:2018

Ну, если вам так легче, то продолжайте себя успокаивать НАТОй. Интересно, если бы на НАТУ деньги брали бы только у тех, кто боится Россию, вы бы продолжали в том же духе?)))))

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Так 19:56 15:01:2018

В любой стране деньги на оборону берут со всех налогоплательщиков, не спрашивая, за кого они, живете в стране, зарабатываете здесь, пользуетесь её инфраструктурой, будь вы хоть Папой Римским, платите.

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шери 15:39 15:01:2018

Год сидят, второй, третий. А партнер не приходит, не звонит, игнорирует.=======Под эту истерию, хорошо пополнили собственный карман. Наши статьи напоминают захватывающую трагиКОМЕДИЮ или клоуны на арене цирка

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1 15:50 15:01:2018

да смешно читать про эту натовскую колонию 21 века

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Ваня 18:45 15:01:2018

За лупапутин так смешон и ничтожен что кроме насмешки ничего не вызывает...а то что готовятся к войне это правильно... Животный мир россии не предсказуем..готовым надо быть всегда...

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а хтой-то 21:15 15:01:2018

тута распер@елся? Иди пыжи для пушек слюнявь, алигафренушка)))) И молчи, когда дяди беседуют. Жоппе слово не давали.

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Ты суслика видишь? 15:54 15:01:2018

Хороший стёб! :)

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хуторянен 17:26 15:01:2018

А в чем стеб? Вот Украина сидела со дня независимости и не думала, что может сосед заявится с претензиями. Только Шведов малость попутал с аллегорией - латыши потратились на дубину, а не на оливье с закуской, и ждут асвабадителя не за столом, а в лесу в землянке.

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Ну да, именно так и было 18:27 15:01:2018

Украина сидела, а Россия приперлась.))))))))

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no ES 16:03 15:01:2018

Действительно, прозябает солдатня по барам, бильярдным, бассейнам и борделям. Хоть бы полевые кухни для малоимущих по городам Латвии развернули, что ли. Сами-то по жирнее тех самых кабанов будут. Президент на инвалидноети, без зубов, в аэропорту - эпидемия кори, а Латвия в лице властей всё вооружается, рассовывая денежки по карманам. Так и к 100-летию придет: в дырявых портянках, прихрамывая, разнашивая скрипящие кирзовые сапоги.

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шери 18:00 15:01:2018

Так и к 100-летию придет: в дырявых портянках,==========Давно в портянках. Срана живет за счет подачек ЕС. Прссссрали все предприятия чем моглибы кормиться. Глупость,это неотьемлемая часть политики сраны

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Мнение 19:34 15:01:2018

Ну пока вы здесь, будем считать, что у нас лучше чем в России,

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)

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