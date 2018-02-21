Ужас под Кандавой: машина переехала сбитого минутами ранее пешехода

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Виталий Вавилкин
19:20 20.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

В понедельник, около 20:25 в Кандавском крае, на 95 километре дороги Рига-Вентспилс водитель автомобиля ”Renault Master” наехала на лежащего на дороге человека.

Женщина не заметила лежащего на дороге мужчину 1975 года рождения и переехала через тело, что привело к смерти.

 

Отметим, что, согласно первоначальной версии полиции, мужчина оказался на дороге после того, как был ранее сбит другим автомобилем, уехавшим с места происшествия.

 

На данный момент стражи порядка пытаются выяснить детали происшествия, призывая очевидцев ДТП сообщать любую информацию по делу, позвонив по телефонам 110, 6300202 или 63004200.

 

Vesti.lv / Фото
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