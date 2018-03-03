Ужас в небесах и на земле

Авиакатастрофы, которые потрясли советскую Латвию

В последние годы и даже десятилетия с латвийскими пассажирскими самолетами не случалось (и слава Богу!) сколько–нибудь серьезных происшествий. Однако в советское время авиакатастрофы происходили регулярно. Тогда о них мало кто знал, власти подобные инциденты тщательно скрывали.

Беда под Лиепаей

В советские время самолеты падали чаще, чем сейчас, не потому, что техника была плохая или персонал необученный. В других странах мира ситуация тогда была похожей — авиация повсеместно была недостаточно безопасным видом транспорта.

Велика была и интенсивность полетов, преимущественно местных, по СССР. Летали пассажирские самолеты и между городами Латвии. Один из подобных рейсов привел к крупнейшей авиакатастрофе на территории страны. Случилось это 30 декабря 1967 года под Лиепаей.

Самолет Ан–24Б выполнял местный рейс Л–51 (Рига — Лиепая). Машина вылетела из Риги в 7.50. Пилотировал лайнер экипаж, состоящий из командира Александра Костырина, второго пилота Эдуарда Смирнова, штурмана Анатолия Науцевича и бортмеханика Николая Антипова. В салоне работала стюардесса Валентина Барнолицкая. Всего на борту самолета находились 46 пассажиров: 42 взрослых и 4 ребенка.

Небо было полностью затянуто кучевыми облаками высотой 540 метров, а видимость составляла 10 километров. Заходя на посадку в Лиепаю еще в темноте, экипаж связался с диспетчером и доложил расчетное время прибытия, но когда диспетчер спросил, видят ли пилоты полосу, ответа не прозвучало, а на повторные вызовы самолет не отвечал.

А на борту в это время происходило вот что. Когда Ан–24 проходил радиомаяк, штурман доложил, что они находятся на высоте 300 метров, тогда как установленная высота пролета составляла 200 метров. В связи с этим командир принял решение уходить на второй круг, для чего собрался увеличить мощность двигателей. Но неожиданно самолет начал входить в левый крен, а затем быстро снижаться. Через несколько секунд машина плашмя ударилась о заснеженное поле, подлетела вверх и пролетела так 140 метров, после чего врезалась правым крылом в телефонный столб, в результате чего у крыла оторвало огромный кусок. Но даже после этого самолет продолжал двигаться в воздухе, пролетев еще более километра, окончательно врезавшись в землю в 8.36. Самолет полностью разрушился, но пожара при этом не возникло.

В катастрофе погибли 3 члена экипажа (второй пилот, бортмеханик и стюардесса) и 40 пассажиров, то есть всего 43 человека. Два члена экипажа (командир и штурман) и четыре пассажира получили серьезные ранения, а два пассажира — легкие. Это авиакатастрофа до сих пор остается крупнейшей на территории Латвии.

Согласно выводам следственной комиссии, причиной катастрофы стал отказ левого двигателя, который работал в режиме обратной тяги, а экипаж слишком поздно начал исправлять ситуацию.

Падение на Новгород

Катастрофа с человеческими жертвами произошла 22 октября 1975 года в Новгороде с самолетом Як–40 Рижского авиаотряда Латвийского управления гражданской авиации. Лайнер врезался прямо в жилой дом в центре города.

Самолет выполнял рейс Л–98 из Сыктывкара в Ригу, а пилотировал его экипаж, состоявший из командира Б. В. Сизова, второго пилота О. А. Корженко и бортмеханика Н. С. Велесова. В салоне работала стюардесса С. И. Максимова. Вылетев из вологодского аэропорта после промежуточной посадки, самолет с 19 пассажирами на борту направился к следующей промежуточной остановке — Новгороду. Однако из–за погодных условий экипаж был вынужден уйти на запасной аэродром Смольное (Ленинград), где и осуществил посадку. Далее 17 пассажиров пересели на другой рейс, а на борту Як–40 остались 2 пассажира — рядовой Советской армии и направлявшийся в командировку инженер. После улучшения погоды в 16.26 рейс Л–98 вылетел из Смольного в Новгород.

В 16.41 экипаж связался с диспетчером и передал сведения о погоде: ясно, ветер слабый. Однако на самом деле это был прогноз часовой давности, в реальности над городом уже стоял туман. К тому же светотехническое освещение аэропорта, несмотря на приближающийся закат, не было включено. В результате экипаж рейса Л–98 зашел на посадку на неверной скорости и высоте.

В 16.53 летящий на высоте 20 метров и в 340 метрах правее линии посадочного курса Як–40 на скорости 200–240 км/час выскочил из тумана и почти сразу врезался стойками шасси и правой консолью крыла в крышу дома № 4 (типография) на проспекте Карла Маркса. От удара часть правой плоскости крыла отломилась. Перейдя в правый крен и быстро теряя высоту, самолет перелетел проспект и врезался в стоящий напротив 4–этажный жилой дом (№ 3) между вторым и третьим этажами.

В результате катастрофы авиалайнер полностью разрушился и сгорел, а все находящиеся на его борту погибли. У здания типографии была повреждена кровля, а у жилого дома разрушились перекрытия со второго по четвертый этаж. Возникший пожар охватил часть дома, а также расположенные рядом деревья и проезжающий автомобиль. Погибли 4 жильца дома, в том числе 7–летний ребенок (дом был наполовину пуст, так как был разгар рабочего дня). Еще 9 человек, включая прохожих, были госпитализированы. Через три дня в больнице от ожогов скончалась еще одна жительница дома. Всего в катастрофе погибли 11 человек: 4 члена экипажа, 2 пассажира на борту Як–40 и 5 жильцов дома.

Смертельный груз

Под Лиепаей в советское время произошла и другая серьезная катастрофа. Здесь 22 марта 1979 года разбился большой авиалайнер Ту–134. Но поскольку это был грузовой рейс, погибли только четыре человека.

Самолет выполнял рейс Омск — Горький — Лиепая с грузом комплектующих для местного радиозавода — филиала рижского завода «Коммутатор». При этом груз был размещен с неправильной центровкой. Был также допущен перегруз, почти в тонну.

В 22.49 самолет вылетел из Горького, где осуществлял промежуточную посадку. Управлял им экипаж, состоящий из командира Николая Дмитриева, второго пилота Валерия Кузнецова, штурмана Владимира Сапунова, бортмеханика Юрия Степанова и бортпроводника–оператора Карамелло Каулиньша.

Время уже было за полночь, когда Ту–134 подходил к Лиепае, но работа аэропорта была специально продлена для приема данного рейса. Погода был столь плохой (мокрый снег, малая видимость), что диспетчер должен был отправить самолет на запасной аэродром. Однако тот этого не сделал, и Ту–134 начал заходить на посадку. Из–за нарушения центровки авиалайнер был выровнен в горизонтальном полете только на высоте 310 метров и на скорости 265 км/час, тем самым зайдя в глиссаду с опозданием, а также его постоянно раскачивало из стороны в сторону. Поняв, что посадить машину не получается, экипаж решил уходить на второй круг, но перегруженный самолет слушался штурвала с трудом. В итоге Ту–134, находясь на высоте 10–12 метров над землей, врезался в деревья. От удара авиалайнер развернуло влево, он пересек ось полосы, врезался в двухметровую железнодорожную насыпь и, разрушившись, загорелся.

В катастрофе погибли 4 из 5 членов экипажа, выжил лишь бортмеханик, получивший травмы.

Непосредственной причиной катастрофы следственная комиссия назвала ошибку экипажа в пилотировании, который осуществлял посадку при погодном минимуме ниже допустимого. Помимо этого, по мнению комиссии, катастрофе способствовала неудовлетворительная загрузка самолета в Омске.

Кошмар на рельсах

Самая трагическая железнодорожная катастрофа в истории Латвии тоже произошла в советское время, 16 февраля 1976 года. В 8.41 утра на третьем пути станции Югла в Риге скорый поезд Ленинград — Рига столкнулся с грузовым. Погибли 46 человек, еще 61 получил ранения.

Одна из стрелочниц пустила по ошибке на третий путь товарняк, забыв о том, что каждое утро по нему проходит скорый поезд из Ленинграда. При этом она не поставила в известность коллег о принятом решении и на связь не выходила, была занята очисткой от снега замерзшей стрелки.

Ситуацию можно было исправить, но отданная дежурным по станции за шесть минут до катастрофы команда подготовить путь к приему скорого поезда другим стрелочником была не понята, так как ее отдали неформально. В результате грузовой поезд так и остался на третьем пути, к которому уже приближался ленинградский скорый. Его машинист заметил опасность лишь за 250 метров до столкновения и начал тормозить. Но было слишком поздно…

В результате столкновения второй вагон пассажирского поезда въехал в третий. В этом вагоне выжили лишь два пассажира, курившие в тот момент в тамбуре.

Григорий АНТОНОВ.