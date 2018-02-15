Ужастик «Монахиня» отложен

Warner Bros. сдвинули дату премьеры фильма ужасов «Монахиня», являющегося спин-оффом «Заклятия 2» Джеймса Вана, с 13 июля на 7 сентября. Режиссёром хоррора назначен Корин Харди («Из тьмы», грядущий ремейк «Ворона»).

Когда в уединенном монастыре в Румынии совершает самоубийство молодая монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет священника с туманным прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов. Рискуя не только жизнями, но и верой, и даже своими душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик той самой демонической монахини, которая до дрожи пугала зрителей «Заклятия 2», а монастырь становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми.

В актёрский состав входят Таисса Фармига («В долине насилия», «Последние девушки»), Демиан Бишир («Омерзительная восьмерка», «Чужой: Завет»), Шарлотт Хоуп, Бонни Ааронс, Джонни Койн, Ингрид Бису и другие.

Сценаристом картины выступил Гэри Доберман («Оно», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»). Джеймс Ван ограничился только ролью продюсера, как и второй создатель франшизы Питер Сэфрэн.