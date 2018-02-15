Ужастик «Монахиня» отложен

Когда в уединенном монастыре в Румынии совершает самоубийство молодая монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет священника с туманным прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов. Рискуя не только жизнями, но и верой, и даже своими душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик той самой демонической монахини, которая до дрожи пугала зрителей «Заклятия 2», а монастырь становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми.
В актёрский состав входят Таисса Фармига («В долине насилия», «Последние девушки»), Демиан Бишир («Омерзительная восьмерка», «Чужой: Завет»), Шарлотт Хоуп, Бонни Ааронс, Джонни Койн, Ингрид Бису и другие.
Сценаристом картины выступил Гэри Доберман («Оно», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»). Джеймс Ван ограничился только ролью продюсера, как и второй создатель франшизы Питер Сэфрэн.
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