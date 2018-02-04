Ужасы нашего городка

В латвийской детской психиатрии освоены новые методы лечения: «прививки» и фиксация, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

«Прибежали санитары и зафиксировали нас…»

Возможно ли издевательство над больными детьми в стране Евросоюза? Трудовой коллектив детской психиатрической больницы «Айнажи» доказал, что вполне. Во всяком случае, как утверждал шокированный услышанным и увиденным омбудсмен Юрис Янсонс, детей в этой больнице привязывали к кроватям и даже делали «прививки» — некие болезненные инъекции.

Подобной экзекуции избежал только один ребенок. «Я просто себя хорошо вел», — объяснил он государственному правозащитнику. Тех, кто в понимании работников вели себя плохо — например, много болтали, — привязывали к кровати. Причем такая фиксация могла растягиваться не на часы, а на дни и даже недели!

Руководство минздрава уже от своего имени извинилось перед детьми и их родителями. Сами представители стационара все обвинения категорически отрицают. Мол, это все оговор и провокация. А главный психиатр минздрава, видимо, будучи не в курсе извинений со стороны своего начальства, заявил, что главная проблема в клинике «Айнажи» связана — внимание! — с документами. Иными словами, если бы с бумажками было все в порядке, то никакой бы омбудсмен не подкопался…

Спору нет: среди пациентов в этой клинике есть дети с тяжелыми психическими недугами. Но это не может служить оправданием для издевательств над детьми, если действительно такие издевательства имели место быть. Кроме того, омбудсмен констатировал, что некоторые дети вообще незаконно попали в «психушку».

Ю. Янсонс уже все собранные материалы направил в Генпрокуратуру. Вероятно, уголовный процесс все–таки последует, иначе проверить все обстоятельства и факты будет сложно.

Депутат? Раздевайтесь!

Кстати, на этой неделе Генпрокуратура (или, точнее, генпрокурор) уже отличилась. В положительном смысле. Эрикс Калнмейерс отменил вердикт Бюро по защите конституции о невыдаче допуска к гостайне депутату от оппозиционного «Согласия» Янису Тутинсу.

Впрочем, ему еще рано праздновать победу. Сперва депутату еще предстоит… оголиться, чтобы пройти проверку на детекторе лжи! Парламентария подключат к спецтехнике и начнут задавать ему каверзные вопросы. «Прививки», как детям из клиники «Айнажи», слуге народа вроде делать при этом не будут. Зато аппарат будет четко фиксировать все изменения сердечного ритма, пульса и кровяного давления Яниса Тутинса.

Если проверка на лояльность будет пройдена успешно, то депутат получит заветный допуск к гостайне и, стало быть, право участвовать в работе секретной комиссии по нацбезопасности.

Хорошо еще, что для допуска не нужно сдавать анализы крови и мочи.

Потолком по голове

А вот работнице «замка света», видимо, без тщательного медобследования не обойтись. На этой неделе она подверглась внезапному нападению… потолка.

Нет, это не шутка. Часть подвесного потолка рухнула прямо на заслуженного библиотекаря. Ну кто теперь скажет, что работа с книгами не представляет опасности для жизни? Это очень опасная работа, если книги хранятся в помещениях Национальной библиотеки. Видимо, 250 миллионов евро, вбуханных в строительство этого стеклянного монстра, оказалось недостаточно, чтобы все работы, в том числе по внутренней отделке, сделать качественно. Помнится, пару лет назад во время презентации мемуаров экс–президента Валдиса Затлерса на головы участников мероприятия прямо с потолка «замка света» потекла вода — то ли из системы отопления, то ли из системы канализации.

Теперь вот обрушилась часть потолка. Впору уже работникам и посетителям библиотеки выдавать при входе каски. Благо медицинские страховки у библиотекарей имеются. Страшно сказать, но в «замке свете» регулярно проводятся мероприятия высокого государственного уровня!

Загадки роста

Была на этой неделе и позитивная новость, затерявшаяся в сообщениях о пытках детей, детекторе лжи и обвале потолка. Да, вместе с потолком на Латвию свалился и невиданный экономический рост — аж 4,2% ВВП по итогам 2017 года Эксперты говорят, что это самый большой рост за последние 6 лет. Замечательно!

Вот только беда в том, что счастье продлится недолго. Максимум еще год–полтора. К этому моменту мы уже освоим львиную долю еврофондов, а другого мощного источника (двигателя) экономического роста у нас нет. Объем инвестиций не увеличивается — скорее даже снижается, дефицит рабочей силы и специалистов становится все более угрожающим.

Поэтому можно прогнозировать, что ко второй половине 2019 года экономический рост не будет превышать 3%. И то при условии сохранения позитивной экономической динамики во всем Евросоюзе.

Абик ЭЛКИН.