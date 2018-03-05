Уже на этой неделе в Латвии станет ощутимо теплей

В первой половине недели не ожидаются существенные изменения, а уже во вторник и среду воздух прогреется до +2 градусов.
Во второй половине неделе в Латвии пройдет снег и дождь, а температура воздуха поднимется уже до +5. Ночная температура воздуха может быть тоже выше 0.
С приходом теплой и влажной погоды на дорогах ухудшатся условия передвижения, ожидается гололедица, особенно в ночное время.
При этом, в Центральной Европе температура воздуха составит уже до +20 градусов.
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