Уже на этой неделе в Латвии станет ощутимо теплей

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Виталий Вавилкин
08:30 05.03.2018
Наша Латвия / Погода

На этой неделе температура воздуха в Латвии постепенно повысится, свидетельствуют последние прогнозы синоптиков.

В первой половине недели не ожидаются существенные изменения, а уже во вторник и среду воздух прогреется до +2 градусов.

 

Во второй половине неделе в Латвии пройдет снег и дождь, а температура воздуха поднимется уже до +5. Ночная температура воздуха может быть тоже выше 0.

 

С приходом теплой и влажной погоды на дорогах ухудшатся условия передвижения, ожидается гололедица, особенно в ночное время.

 

При этом, в Центральной Европе температура воздуха составит уже до +20 градусов.

 

LETA / Фото
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (10)