Уже на этой неделе в Латвии станет ощутимо теплей

На этой неделе температура воздуха в Латвии постепенно повысится, свидетельствуют последние прогнозы синоптиков.

В первой половине недели не ожидаются существенные изменения, а уже во вторник и среду воздух прогреется до +2 градусов.

Во второй половине неделе в Латвии пройдет снег и дождь, а температура воздуха поднимется уже до +5. Ночная температура воздуха может быть тоже выше 0.

С приходом теплой и влажной погоды на дорогах ухудшатся условия передвижения, ожидается гололедица, особенно в ночное время.

При этом, в Центральной Европе температура воздуха составит уже до +20 градусов.