С апреля все новые автомобили в Латвии должны иметь систему э-звонка(2)

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Виталий Вавилкин
17:15 22.02.2018
Техно

C 1 апреля все новые автомобили в Латвии должны быть оснащены системой э-звонка, которая сама будет звонить спасателям и сообщать координаты в случае ДТП.

“Принцип этой системы заключается в том, что прибор имеет возможность позвонить по телефону 112 в случае, если человек попадает в ДТП”, — рассказывает заместитель госсекретаря министерства внутренних дел Вилнис Витолиньш.

 

В свою очередь, по словам медиков, такая система необходима, поскольку нередко случается, что сигнал о несчастном случае доходит до врачей слишком поздно. Часто речь идет о случаях, когда помощь потерпевшим нужно оказывать в кротчайшие сроки. Важна каждая минута.

 

С подобным мнением согласны и пожарные, утверждающие, что новая система будет отсылать сигналы диспетчерам, включая информацию о количестве пострадавших, типе автомобиля – работает ли он, к примеру, на бензине или является электромобилем.

 

Если пострадавшие не реагируют на ответный сигнал служб спасения, то на место сразу же будут высылаться помощь.

Местные торговцы утверждают, что для новой системы все готово. Почти все новые машины уже оборудованы данной функцией. Чтобы система срабатывала, должна произойти серьезная авария. Из-за мелочей система сама звонить спасателям не станет.

 

Отметим, что новая система введена по всей территории Европейского союза.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Александр Шерстобитов 18:08 22:02:2018

Э - чего?! Вы вот скажите, как купить хоть старую машину. Денег ели для еды хватает.

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Latviešu patriots 18:39 22:02:2018

Loģiska lieta, 100% atbalstu!

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Мнение
1-shvedov-col15
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