Уже с завтрашнего дня в Латвии начнет ощутимо холодать (1)

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Виталий Вавилкин
15:45 20.02.2018
Наша Латвия / Погода

В среду в Латвию с Севера поступят более холодные воздушные массы, температура воздуха в стране понизится, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром минимальная температура воздуха — от -7 до -15 градусов, в восточной части Латвии местами при прояснении — до -20 градусов. Максимальная температура воздуха во второй половине дня — от -3 до -9 градусов.

 

Ожидается частичная облачность, во многих местах небольшой снег, на морском побережье в Курземе снегопад будет сильнее. Ветер по-прежнему слабый.

 

В Риге в среду возможен небольшой снег, будет облачно с прояснениями, температура воздуха утром — около -10 градусов, днем потеплеет до -5..-6 градусов.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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Ваня 17:50 20:02:2018

Не только очернить но и заморозить.

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Мнение
1-shvedov-col15
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