В среду в Латвию с Севера поступят более холодные воздушные массы, температура воздуха в стране понизится, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром минимальная температура воздуха — от -7 до -15 градусов, в восточной части Латвии местами при прояснении — до -20 градусов. Максимальная температура воздуха во второй половине дня — от -3 до -9 градусов.

Ожидается частичная облачность, во многих местах небольшой снег, на морском побережье в Курземе снегопад будет сильнее. Ветер по-прежнему слабый.

В Риге в среду возможен небольшой снег, будет облачно с прояснениями, температура воздуха утром — около -10 градусов, днем потеплеет до -5..-6 градусов.