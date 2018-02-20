Ночью и утром минимальная температура воздуха — от -7 до -15 градусов, в восточной части Латвии местами при прояснении — до -20 градусов. Максимальная температура воздуха во второй половине дня — от -3 до -9 градусов.
Ожидается частичная облачность, во многих местах небольшой снег, на морском побережье в Курземе снегопад будет сильнее. Ветер по-прежнему слабый.
В Риге в среду возможен небольшой снег, будет облачно с прояснениями, температура воздуха утром — около -10 градусов, днем потеплеет до -5..-6 градусов.
Не только очернить но и заморозить.« ответить