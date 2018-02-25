В исследовании приняли участие 420 детей: 209 из них родились здоровыми, у 107 врачи диагностировали развитие аутического спектра, у 104 — задержку развития.
Проанализировав данные о количестве сеансов УЗИ и их мощности, ученые пришли к выводу, что развитие детского аутизма в этих случаях было связано с более глубоким воздействием ультразвука на разных этапах беременности.
При этом исследование показало, что дети с аутизмом в среднем подвергались даже меньшему воздействию УЗИ, чем остальные участники. Врачи подчеркивают, что обнаружена связь исключительно между глубиной проникновения ультразвука и данным заболеванием. Указаний на связь аутизма с количеством и длительностью сеансов не обнаружено.
Labs piemērs tam ir Ivans un ыыы!« ответить
Ультрозвуковое исследование не поможет латышам избавиться от навязчивых страхов нападения из-вне, а вот обычные взмахи руками, особенно, в снегопад, имитирующие сбивание снежинок могут оградить латышей от всякого рода навязчивых страхов и каких-либо нападений, ведь сразу видно - латыш странный, с ума сошел и люди будут обходить стороной чего и требуется - латыш сразу в безопасности, конечно весь день сбивать снежинки руки устанут, тогда латыши могут прятаться за любые предметы, например, деревья, столбы, углы зданий, также сразу латыш в полной безопасности, незаметно оглядываясь латыш проходит людей и исчезает из из поля их видимости - снова латыш в безопасности, латышам ненужно стесняться, все знают, латыши свихнулись, алчность и нацизм угробили латышский нацистский этнос, но нехитрые действия обозначат латышей и латыши всегда в безопасности, в таком случае, как, собственно , в любом другом случае, нападения на латышей невозможны.« ответить
Ничего себе статистические выборка: ровно половина детей с отклонениями. Хотя в Америке это не удивляет, там половина населения на грани психического расстройства.« ответить