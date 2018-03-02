Узнали: кто внес залог в 500 тысяч евро за Спрудса(7)

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Администратор неплатежеспособности Спрудс, выпущенный из тюрьмы под залог в полмиллиона евро. Фото LETA
Герман Бергер
19:50 02.03.2018
Политика / Политики

Полмиллиона евро в качестве залога под освобождение бывшего администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса внес его родной брат, предприниматель Кристапс Спрудс. Об этом заявил адвокат Янис Розенбергс, пишет Nra.lv.

Кристапс Спрудс в соответствии с законом проинформировал прокурора и предоставил все необходимые документы о происхождении денег, отметил адвокат.

 

Напомним, 16 февраля Спрудс, обвиняемый в вымогательстве и легализации преступно нажитых средств, был освобожден из-под стражи и покинул Рижскую центральную тюрьму. Он был задержан Госполицией 8 июня прошлого года. 14 февраля суд Видземского предместья Риги постановил освободить Спрудса из-под ареста под залог в 500 тысяч евро. Спустя два дня Спрудс внес указанную сумму.

 

Спрудс фигурирует в так называемым деле Илмара Римшевича. Президента Банка Латвии в данный момент подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проверяет информацию о том, что Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова. Председатель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл позднее подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

 

В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным.

 

20 февраля Спрудс посетил концерт британской группы Depeche Mode, который прошел в Риге.

 

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mixnews.lv / Фото
Комментарии (7)
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Bracka 19:43 02:03:2018

ТАКОЙ ЖЕ КОРРУПЦИОНЕР И ЖУЛИК, КАК И БРАТ..

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Latviešu patriots 20:13 02:03:2018

Kamēr tiesa cilvēku nav notiesājusi - cilvēks ir nevainīgs!

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да да 20:19 02:03:2018

у вас все ваши-не воры!Знаем.Проходили.и проходим.

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janka 21:42 02:03:2018

a kto sbil Boing nad Ukrainoi?
))))))

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СпрудЖ 20:18 02:03:2018

Даже по внешнему виду - полный дегенерат, без сомнения.

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Latviešu patriots 21:04 02:03:2018

Ja paskatīsies uz sevi spogulī, ieraudzīsi krievu untermenšu!

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лабатому патриоту 21:33 02:03:2018

а на себя не хочешь в зеркало посмотреть, умник

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 