Администратор неплатежеспособности Спрудс, выпущенный из тюрьмы под залог в полмиллиона евро. Фото LETA

Полмиллиона евро в качестве залога под освобождение бывшего администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса внес его родной брат, предприниматель Кристапс Спрудс. Об этом заявил адвокат Янис Розенбергс, пишет Nra.lv.

Кристапс Спрудс в соответствии с законом проинформировал прокурора и предоставил все необходимые документы о происхождении денег, отметил адвокат.

Напомним, 16 февраля Спрудс, обвиняемый в вымогательстве и легализации преступно нажитых средств, был освобожден из-под стражи и покинул Рижскую центральную тюрьму. Он был задержан Госполицией 8 июня прошлого года. 14 февраля суд Видземского предместья Риги постановил освободить Спрудса из-под ареста под залог в 500 тысяч евро. Спустя два дня Спрудс внес указанную сумму.

Спрудс фигурирует в так называемым деле Илмара Римшевича. Президента Банка Латвии в данный момент подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проверяет информацию о том, что Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова. Председатель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл позднее подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным.

20 февраля Спрудс посетил концерт британской группы Depeche Mode, который прошел в Риге.

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