Кристапс Спрудс в соответствии с законом проинформировал прокурора и предоставил все необходимые документы о происхождении денег, отметил адвокат.
Напомним, 16 февраля Спрудс, обвиняемый в вымогательстве и легализации преступно нажитых средств, был освобожден из-под стражи и покинул Рижскую центральную тюрьму. Он был задержан Госполицией 8 июня прошлого года. 14 февраля суд Видземского предместья Риги постановил освободить Спрудса из-под ареста под залог в 500 тысяч евро. Спустя два дня Спрудс внес указанную сумму.
Спрудс фигурирует в так называемым деле Илмара Римшевича. Президента Банка Латвии в данный момент подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проверяет информацию о том, что Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова. Председатель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл позднее подтвердил, что речь идет о Римшевиче.
В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным.
20 февраля Спрудс посетил концерт британской группы Depeche Mode, который прошел в Риге.
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ТАКОЙ ЖЕ КОРРУПЦИОНЕР И ЖУЛИК, КАК И БРАТ..« ответить
Kamēr tiesa cilvēku nav notiesājusi - cilvēks ir nevainīgs!« ответить
у вас все ваши-не воры!Знаем.Проходили.и проходим.« ответить
a kto sbil Boing nad Ukrainoi?« ответить
))))))
Даже по внешнему виду - полный дегенерат, без сомнения.« ответить
Ja paskatīsies uz sevi spogulī, ieraudzīsi krievu untermenšu!« ответить
а на себя не хочешь в зеркало посмотреть, умник« ответить