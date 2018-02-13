В 2017 году Госполиция арестовала имущество на сумму 74 млн евро

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Владимир Бучельников
17:43 13.02.2018
Экономика / Финансы

Госполиция в прошлом году в сфере возвращения преступно нажитых средств наложила арест на имущество на сумму 74 млн евро, свидетельствует ее сообщение комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Преступно нажитыми денежными средствами признаны в общей сложности 37,4 млн евро.

 

В 2017 году начато 48 уголовных процессов о легализации преступно нажитых средств в крупном размере — это на шесть меньше, чем в 2016 году. В прошлом году зарегистрировано 123 случая легализации преступно нажитых средств.

 

Самые большие входящие финансовые потоки полиция констатировала из Литвы, России, Украины, Эстонии, Великобритании и Германии, исходящие — в Литву, Германию, Польшу, Россию и Эстонию.

 

Начальник Госполиции Интс Кюзис на сегодняшнем заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции напомнил, что сравнительно недавно в Госполиции была создана служба по возращению преступно нажитых средств.

 

По данным Европола, банки стран Балтии привлекательны для легализации преступно нажитых средств и для организованных преступных групп, отметил он.

 

Летом планируется опубликовать международный доклад о борьбе с легализацией преступно нажитых средств, который может быть вполне положительным для Латвии, добавил Кюзис.

LETA / Фото
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