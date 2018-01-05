В 2017 выросло доверие Сейму и правительству, уменьшилось президенту(9)

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Тимур Пушкарев
13:20 05.01.2018
Политика / Политики

В прошлом году выросло доверие населения Сейму, правительству и партиям, но второй год подряд снижается доверие президенту Латвии Раймонду Вейонису, свидетельствуют данные опроса газеты «Неаткарига Рита Авизе» и агентства исследований общественного мнения SKDS.

При этом Вейонису доверяют больше людей, чем Сейму, правительству и партиям.

 

За последние семь лет наибольшим доверием пользовалось правительство Лаймдоты Страуюмы в декабре 2014 года — ему доверяли 27% населения, не доверяли 64%. В 2016 году правительству Мариса Кучинскиса доверяли 19% населения и не доверяли 73%, а в конце прошлого года доверяли уже 25%.

 

Сейму в 2016 году доверяли 12% опрошенных и не доверяли 82%, в декабре прошлого года доверяли 19% населения и не доверяли 74%.

 

Количество не доверяющих партиям второй раз за семь лет было меньше 80% и составляет 79%. Доверие партиям выразили 11% опрошенных, что по сравнению с 2016 годом на четыре процентных пункта больше.

 

В декабре 2015 года президенту Раймонду Вейонису доверяли 65% населения, в 2016 году — 58%, в декабре прошлого года — 54%.

LETA / Фото
Комментарии (9)
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Janka 14:21 05:01:2018

президенту Раймонду Вейонису доверяли 65%
===
kak ponjatj eto "doverie"?
on ze necego ne resaet. doverie ili ne doverie absoljutno nicego znacit. da hotj vse 100%.
a mozet eto opros ego sosedei "verit li oni cto on otdast zanjatij dolg ili ne otdast"?

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Не верю 14:22 05:01:2018

Кому, кому верит народ? Если бы верил, то не бежал бы отсюда, сверкая пятками.

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Ответ Не верю 17:34 05:01:2018

Вы не правы, они правильно сказали все дело в том вот только кого спрашивали, там было несколько помощников депутатов Сейма и несколько помощников министров, вот и вся хитрость , итог средняя температура по больнице , как говорил Гоги из известного анекдота где то так сэмь, восэмь , садысь пять тэбе

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Справедливый 14:52 05:01:2018

Очередная фейковая статистика.У кого спрашивали?

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kauns! 15:16 05:01:2018

Чушь и враки!

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ку ку хутор 15:24 05:01:2018

Не , ну просто смех...., какое там может быть ВООБЩЕ доверие слугам народа, которые в ДЕСЯТКИ раз лучше живут чем их господин народ, который их якобы нанял на РАБОТУ !!! А, Они сами себе устраивают коммунизм при капитализме и жируют ,ни в чём себе не отказывая!!!

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12

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