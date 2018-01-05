При этом Вейонису доверяют больше людей, чем Сейму, правительству и партиям.
За последние семь лет наибольшим доверием пользовалось правительство Лаймдоты Страуюмы в декабре 2014 года — ему доверяли 27% населения, не доверяли 64%. В 2016 году правительству Мариса Кучинскиса доверяли 19% населения и не доверяли 73%, а в конце прошлого года доверяли уже 25%.
Сейму в 2016 году доверяли 12% опрошенных и не доверяли 82%, в декабре прошлого года доверяли 19% населения и не доверяли 74%.
Количество не доверяющих партиям второй раз за семь лет было меньше 80% и составляет 79%. Доверие партиям выразили 11% опрошенных, что по сравнению с 2016 годом на четыре процентных пункта больше.
В декабре 2015 года президенту Раймонду Вейонису доверяли 65% населения, в 2016 году — 58%, в декабре прошлого года — 54%.
президенту Раймонду Вейонису доверяли 65%« ответить
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kak ponjatj eto "doverie"?
on ze necego ne resaet. doverie ili ne doverie absoljutno nicego znacit. da hotj vse 100%.
a mozet eto opros ego sosedei "verit li oni cto on otdast zanjatij dolg ili ne otdast"?
Кому, кому верит народ? Если бы верил, то не бежал бы отсюда, сверкая пятками.« ответить
Вы не правы, они правильно сказали все дело в том вот только кого спрашивали, там было несколько помощников депутатов Сейма и несколько помощников министров, вот и вся хитрость , итог средняя температура по больнице , как говорил Гоги из известного анекдота где то так сэмь, восэмь , садысь пять тэбе« ответить
Очередная фейковая статистика.У кого спрашивали?« ответить
Чушь и враки!« ответить
Не , ну просто смех...., какое там может быть ВООБЩЕ доверие слугам народа, которые в ДЕСЯТКИ раз лучше живут чем их господин народ, который их якобы нанял на РАБОТУ !!! А, Они сами себе устраивают коммунизм при капитализме и жируют ,ни в чём себе не отказывая!!!« ответить