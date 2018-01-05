В прошлом году выросло доверие населения Сейму, правительству и партиям, но второй год подряд снижается доверие президенту Латвии Раймонду Вейонису, свидетельствуют данные опроса газеты «Неаткарига Рита Авизе» и агентства исследований общественного мнения SKDS.

При этом Вейонису доверяют больше людей, чем Сейму, правительству и партиям.

За последние семь лет наибольшим доверием пользовалось правительство Лаймдоты Страуюмы в декабре 2014 года — ему доверяли 27% населения, не доверяли 64%. В 2016 году правительству Мариса Кучинскиса доверяли 19% населения и не доверяли 73%, а в конце прошлого года доверяли уже 25%.

Сейму в 2016 году доверяли 12% опрошенных и не доверяли 82%, в декабре прошлого года доверяли 19% населения и не доверяли 74%.

Количество не доверяющих партиям второй раз за семь лет было меньше 80% и составляет 79%. Доверие партиям выразили 11% опрошенных, что по сравнению с 2016 годом на четыре процентных пункта больше.

В декабре 2015 года президенту Раймонду Вейонису доверяли 65% населения, в 2016 году — 58%, в декабре прошлого года — 54%.