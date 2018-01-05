Банк Латвии планирует в 2018 году выпустить шесть коллекционных монет, свидетельствует опубликованная центробанком информация.

В нынешнем году Банк Латвии планирует выпустить коллекционную монету, посвященную культурно-историческим местам страны; золотую монету Zelta saktas. Burbuļsakta; монету «Моя Латвия», в дизайне которой будут использоваться рисунки из детского конкурса; монету, посвященную «Саду судьбы»; монету, посвященную куршским королям, а также инновационную монету «Медовая монета».

В прошлом году Банк Латвии тоже выпустил шесть коллекционных монет. Всего с 1993 года Банк Латвии выпустил 98 коллекционных монет в латах и 25 монет в евро.

Коллекционные монеты являются законным платежным средством в стране, где они выпущены, но, как правило, используются как подарки и для коллекций. По этой причине их стоимость значительно превышает номинальную.