В 2018 Банк Латвии выпустит шесть коллекционных монет(2)

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Тимур Пушкарев
16:51 05.01.2018
Экономика / Финансы

Банк Латвии планирует в 2018 году выпустить шесть коллекционных монет, свидетельствует опубликованная центробанком информация.

В нынешнем году Банк Латвии планирует выпустить коллекционную монету, посвященную культурно-историческим местам страны; золотую монету Zelta saktas. Burbuļsakta; монету «Моя Латвия», в дизайне которой будут использоваться рисунки из детского конкурса; монету, посвященную «Саду судьбы»; монету, посвященную куршским королям, а также инновационную монету «Медовая монета».

 

В прошлом году Банк Латвии тоже выпустил шесть коллекционных монет. Всего с 1993 года Банк Латвии выпустил 98 коллекционных монет в латах и 25 монет в евро.

 

Коллекционные монеты являются законным платежным средством в стране, где они выпущены, но, как правило, используются как подарки и для коллекций. По этой причине их стоимость значительно превышает номинальную.

Delfi / Фото LETA
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 16:59 05:01:2018

Skaistas monētas, būs jāiegādājas.

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Huho 17:22 05:01:2018

Дебилы плотят за красоту, а надо по факту веса серебра.

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