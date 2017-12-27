В 2018 увеличится плата за вывоз мусора(5)

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Тимур Пушкарев
16:53 27.12.2017
Наша Латвия / Наша латвия

Проект поправок к Закону о налоге на природные ресурсы предусматривает, что налоговая ставка на бытовые отходы в 2018 году будет 35 евро за тонну, в результате чего увеличится плата за услугу, которую определяют компании по вывозу отходов.

В настоящее время, на основании Закона о налоге на природные ресурсы, налоговая ставка составляет 25 евро за тонну.

 

Комиссия по регулированию общественных услуг устанавливает тариф на захоронение отходов, а не на их вывоз. Таким образом, плату за вывоз отходов устанавливает организация, предоставляющая соответствующую услугу, – компания по вывозу отходов.

 

Дополнительная информация об изменениях тарифа на вывоз мусора доступна у компаний по вывозу отходов: Clean-R, Pilsētvides serviss, Eko Kurzeme.

riga.lv/RU / Фото LETA
Комментарии (5)
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Latviešu patriots 16:56 27:12:2017

Viss ir pareizi, par tīru pilsētvidi ir jāmaksā. Mēslo, maksā.

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Ваня 17:04 27:12:2017

Не засоряйте русский портал латышским языком

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шери 17:58 27:12:2017

Живу в 5-ти этажке,рядом полно часных дамов. Вечером гуляя с собакой наблюдаю,как подьезжают машины, на тачках и в руках побрасывают нам свой мусор. Выходит многоквартирные дома ,,заложники,,должны оплачивать мусор домовладельцев?

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дед 18:40 27:12:2017

Самоуправление заставляет заключать договор на вывоз мусора как мигимум 2 раза в месяц, несмотря на то, что и одного раза было бы достаточно, просто руки выкручивают, монополисты

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Шкеле старый вор отлично там наваривается годами 18:50 27:12:2017

На наши с вами деньги. Зарплаты недавно всем урезал почти на половину, вот чейчас там народ бедствует не в силах оплатить счета и кредиты. Таков и был план, ведь «быстрые кредиты» давно под ним. Наваривается знатно одним словом учитывая что сортировочные заводы тоже его. Отходы сортируются и продаются как сырьё. Сгоревшая свалка в Юрмале тоже его, но записана на подставных людей. Этот негодяй сначала сам на себя всё имущество ЛССР на себя записал, а потом попрятал все активы в офшорах и на подставных людей, чтобы вдруг новая власть всё украденное не конфисковала. Пулю в голову этот Враг Народа давно заслужил. Почему не получил ещё? Да прячется эта гадина обычно в Монако, на Кипре и прочих тёплых странах пока его пособники продалжают разворовывать страну и грабить народ.

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (13)

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