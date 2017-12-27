Проект поправок к Закону о налоге на природные ресурсы предусматривает, что налоговая ставка на бытовые отходы в 2018 году будет 35 евро за тонну, в результате чего увеличится плата за услугу, которую определяют компании по вывозу отходов.

В настоящее время, на основании Закона о налоге на природные ресурсы, налоговая ставка составляет 25 евро за тонну.

Комиссия по регулированию общественных услуг устанавливает тариф на захоронение отходов, а не на их вывоз. Таким образом, плату за вывоз отходов устанавливает организация, предоставляющая соответствующую услугу, – компания по вывозу отходов.

Дополнительная информация об изменениях тарифа на вывоз мусора доступна у компаний по вывозу отходов: Clean-R, Pilsētvides serviss, Eko Kurzeme.