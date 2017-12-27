В настоящее время, на основании Закона о налоге на природные ресурсы, налоговая ставка составляет 25 евро за тонну.
Комиссия по регулированию общественных услуг устанавливает тариф на захоронение отходов, а не на их вывоз. Таким образом, плату за вывоз отходов устанавливает организация, предоставляющая соответствующую услугу, – компания по вывозу отходов.
Дополнительная информация об изменениях тарифа на вывоз мусора доступна у компаний по вывозу отходов: Clean-R, Pilsētvides serviss, Eko Kurzeme.
Viss ir pareizi, par tīru pilsētvidi ir jāmaksā. Mēslo, maksā.« ответить
Не засоряйте русский портал латышским языком« ответить
Живу в 5-ти этажке,рядом полно часных дамов. Вечером гуляя с собакой наблюдаю,как подьезжают машины, на тачках и в руках побрасывают нам свой мусор. Выходит многоквартирные дома ,,заложники,,должны оплачивать мусор домовладельцев?« ответить
Самоуправление заставляет заключать договор на вывоз мусора как мигимум 2 раза в месяц, несмотря на то, что и одного раза было бы достаточно, просто руки выкручивают, монополисты« ответить
На наши с вами деньги. Зарплаты недавно всем урезал почти на половину, вот чейчас там народ бедствует не в силах оплатить счета и кредиты. Таков и был план, ведь «быстрые кредиты» давно под ним. Наваривается знатно одним словом учитывая что сортировочные заводы тоже его. Отходы сортируются и продаются как сырьё. Сгоревшая свалка в Юрмале тоже его, но записана на подставных людей. Этот негодяй сначала сам на себя всё имущество ЛССР на себя записал, а потом попрятал все активы в офшорах и на подставных людей, чтобы вдруг новая власть всё украденное не конфисковала. Пулю в голову этот Враг Народа давно заслужил. Почему не получил ещё? Да прячется эта гадина обычно в Монако, на Кипре и прочих тёплых странах пока его пособники продалжают разворовывать страну и грабить народ.« ответить